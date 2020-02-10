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понедельник, 10 февраля 2020 года   

Тиджан Тиам уходит из Credit Suisse|Tidjane Thiam quitte Credit Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 10. 02. 2020. Просмотров: 256

Тиджан Тиам (© rts.ch)

На заседании, прошедшем 6 февраля этого года, совет директоров Credit Suisse единогласно принял отставку главного исполнительного директора Тиджана Тиама. Он покинет свой пост 14 февраля после оглашения результатов работы финансовой группы за 2019 год, отмечается в коммюнике банка.|
Lors de sa réunion du 6 février dernier, le Conseil d'administration a accepté à l'unanimité la démission de Tidjane Thiam, CEO du Groupe, au 14 février 2020. Ce dernier quittera la banque après la présentation des résultats 2019.

Мы писали о скандалах, повредивших репутации второго по величине банка Швейцарии: о слежке за Икбалом Ханом, который до июля прошлого года возглавлял подразделение Credit Suisse по управлению активами, а с 1 октября перешел на аналогичную позицию в UBS, о конфликте Хана с Тиамом, а также о протестах экоактивистов, возмущенных тем, что Credit Suisse вкладывает средства в ископаемые источники энергии. По одной из версий, наблюдение за Ханом вели с целью выяснить, не пытался ли он переманить бывших коллег в другой банк. Позднее стало известно, что слежка была установлена и за руководителем отдела кадров Credit Suisse Питером Герке.

По результатам независимого расследования, Тиджан Тиам ничего не знал о наблюдении за бывшими коллегами. Тем не менее, на смену Тиаму придет Томас Готтштайн, глава швейцарского подразделения Credit Suisse, проработавший в этом банке больше 20 лет. В коммюнике кредитно-финансового учреждения приведены слова председателя совета директоров Credit Suisse Урса Ронера о том, что под руководством Тиджана Тиама банку удалось внести изменения в свою стратегию, сократить расходы и стабилизировать доход. Далее Ронер выразил уверенность, что Готтштайн, пользующийся уважением клиентов и сотрудников, сможет достойно справиться с новыми задачами, которые встанут перед банком.

В своем выступлении Тиджан Тиам напомнил о прекрасных результатах, которых Credit Suisse добился под его руководством, поблагодарил коллег и подчеркнул, что ничего не знал о вышеупомянутой слежке: «Я сожалею, что это произошло, такое не должно было случиться».

Директор швейцарского фонда устойчивого развития Ethos Венсан Кауфманн отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что Тиджан Тиам пришел в Credit Suisse, когда банк находился в очень непростом положении. Сегодня результаты работы топ-менеджера выглядят очень убедительно, даже принимая во внимание то, что он не успел достичь всех поставленных им целей. Интересно, что некоторые акционеры высказались за отставку Урса Ронера, желая, чтобы Тиам остался в своем кресле, однако совет директоров единогласно выразил поддержку Ронеру. Последний продолжит выполнять возложенные на него обязанности до апреля 2021 года; в интервью RTS он признался, что готов к критике со стороны ряда акционеров, но намерен вести диалог с каждым из них.

Глава отдела инвестиций женевской компании Prime Partners Франсуа Савари подчеркнул, что из-за разногласий, возникших между высшими менеджерами Credit Suisse, Тиджам Тиам и Урс Ронер больше не могли вместе работать в одном банке. Со своей стороны, Ронер добавил, что уход Тиама обусловлен необходимостью защитить репутацию финансовой группы.

Возвращаясь к слежке за Питером Герке, отметим, что в декабре прошлого года Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA) сообщила о назначении независимого аудитора для расследования этого дела. Эксперту предстоит проанализировать действия руководства Credit Suisse, особенности обработки информации в этом случае и использования электронных средств связи. FINMA подчеркивает, что такие расследования, как правило, занимают несколько месяцев.

 

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