Зарплатное неравенство в Швейцарии |L’inégalité salariale en Suisse

Традиционного «восьмимартовского» праздничного настроения в последние пару лет у многих поубавилось. Глобальные кризисы, включая пандемию нового коронавируса и войну в Украине, в очередной раз продемонстрировали, что именно женщины первыми ощущают на себе их негативные последствия, потому что очень часто оказываются недостаточно защищенными – социально, экономически, юридически и просто физически.