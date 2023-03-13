Автор: Заррина Салимова, Берн, 13. 03. 2023.
Международный женский день прошел, а так называемые гендерные проблемы остались.|
La Journée internationale de la femme est déjà passée, mais les problèmes liés à l'égalité des sexes restent.
Традиционного «восьмимартовского» праздничного настроения в последние пару лет у многих поубавилось. Глобальные кризисы, включая пандемию нового коронавируса и войну в Украине, в очередной раз продемонстрировали, что именно женщины первыми ощущают на себе их негативные последствия, потому что очень часто оказываются недостаточно защищенными – социально, экономически, юридически и просто физически.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?
Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концертеВеликолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.
Как война расколола наукуПоследствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Добавить комментарий