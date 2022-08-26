Автор: Заррина Салимова, Берн, 26. 08. 2022.
25 сентября швейцарский народ будет голосовать по вопросу стабилизации фонда страхования по старости AVS/AHV. О чем конкретно идет речь?|
Le 25 septembre 2022 le peuple suisse vote sur la stabilisation de l’AVS. De quoi s’agit-il exactement?
Реформа пенсионной системы, получившая название AVS 21, станет главным вопросом предстоящего референдума и уже вызвала жаркие дебаты в швейцарских СМИ, разделив электорат и политические силы на два лагеря. Напомним, что швейцарская пенсионная система состоит из трех частей. Первый уровень, представляющий собой страхование по старости и на случай потери кормильца, призван обеспечить пенсионерам прожиточный минимум (AVS/AHV); вторая ступень является обязательной для большинства работающего населения, чья зарплата достигает определенного уровня; наконец, третья часть состоит из индивидуальных пенсионных схем. Новый проект пенсионной реформы затрагивает первый компонент системы.
По словам властей, реформа направлена на стабилизацию пенсионного фонда и гарантию выплаты пенсий на том же уровне в течение следующих десяти лет. Срочная необходимость изменений аргументируется демографическими сдвигами: число пенсионеров растет быстрее, чем число плательщиков пенсионных взносов, не говоря уже о том, что продолжительность жизни увеличивается.
Вынесенная на референдум реформа состоит из двух объектов: если одна из предложенных властями мер будет отвергнута народом, то весь проект провалится. Первая мера предлагает обеспечить дополнительное финансирование AVS/AHV за счет увеличения НДС: пониженная ставка вырастет с 2,5 до 2,6%, а стандартная – с 7,7 до 8,1%. При стоимости корзины покупок в 100 франков дополнительные расходы составят около 40 сантимов. Эта мера должна принести 12 млрд франков в течение следующих десяти лет, то есть две трети того, что необходимо для поддержания пенсионной системы в равновесии.
Второй же вопрос, вызывающий наибольшие споры, касается увеличения пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Повышение будет происходить постепенно с шагом в три месяца, начиная с 2025 года, а с 2028-го пенсионный возраст в Швейцарии, как и в большинстве европейских стран, должен стать одинаковым для мужчин и женщин.
Если реформа вступит в силу, то женщины, родившиеся в период с 1961 по 1969 годы, получат ряд преимуществ при досрочном выходе на пенсию (самое раннее в 62 года). Такое решение обычно влечет за собой «штраф», но его размер будет уменьшен. Кроме того, женщины переходного поколения получат прибавку к пенсии в размере от 12,5 до 160 франков в зависимости от их дохода, если они будут работать до 65 лет.
Реформа также обеспечит большую гибкость: можно будет свободно определять время выхода на пенсию в возрасте от 63 до 70 лет и постепенно сокращать рабочее время благодаря возможности получать частичную пенсию. Согласно расчетам властей, повышение пенсионного возраста для женщин позволит сэкономить около 7 млрд франков в течение следующих десяти лет. Это чуть более трети средств, необходимых для стабилизации системы до 2032 года.
Одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин не все считают равноправием, ведь в других областях до гендерного равенства еще далеко. Например, на уровне AVS/AHV разница в пенсиях между мужчинами и женщинами относительно невелика и составляет 3%. Однако она увеличивается, если принимать во внимание второй и третий компоненты пенсионной системы. В результате, в среднем пенсии женщин на 37% ниже, чем у мужчин. Эта разница объясняется неполной занятостью, на которую женщины часто соглашаются по семейным обстоятельствам, чтобы воспитывать детей. Кроме того, причины стоит искать в более низкой зарплате, которую получают женщины, иногда по необъяснимым причинам. Реформа второго компонента, направленная на сокращение разрыва в размере пенсий мужчин и женщин, в настоящее время находится на рассмотрении парламента.
Что же будет, если народ проголосует против? В 2021 году фонд AVS/AHV получил прибыль в размере 2,6 млрд франков. Однако, по мнению Конфедерации, такая ситуация не продлится долго – программа страхования по старости будет оставаться прибыльной только в течение следующих семи лет, то есть до 2029 года. В этом случае для выплаты пенсий необходимо будет использовать резервы AVS/AHV. В настоящее время активы фонда составляют почти 50 млрд франков, которых хватит для выплаты пенсий в течение одного года. В целом, в случае непринятия реформы народом у Федерального совета и парламента еще будет время предложить еще один проект. Впрочем, даже если реформа будет принята, то в долгосрочной перспективе потребуются и другие решения для стабилизации пенсионного фонда.
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