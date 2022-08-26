Реформа пенсионной системы, получившая название AVS 21, станет главным вопросом предстоящего референдума и уже вызвала жаркие дебаты в швейцарских СМИ, разделив электорат и политические силы на два лагеря. Напомним, что швейцарская пенсионная система состоит из трех частей. Первый уровень, представляющий собой страхование по старости и на случай потери кормильца, призван обеспечить пенсионерам прожиточный минимум (AVS/AHV); вторая ступень является обязательной для большинства работающего населения, чья зарплата достигает определенного уровня; наконец, третья часть состоит из индивидуальных пенсионных схем. Новый проект пенсионной реформы затрагивает первый компонент системы.

По словам властей, реформа направлена на стабилизацию пенсионного фонда и гарантию выплаты пенсий на том же уровне в течение следующих десяти лет. Срочная необходимость изменений аргументируется демографическими сдвигами: число пенсионеров растет быстрее, чем число плательщиков пенсионных взносов, не говоря уже о том, что продолжительность жизни увеличивается.

Вынесенная на референдум реформа состоит из двух объектов: если одна из предложенных властями мер будет отвергнута народом, то весь проект провалится. Первая мера предлагает обеспечить дополнительное финансирование AVS/AHV за счет увеличения НДС: пониженная ставка вырастет с 2,5 до 2,6%, а стандартная – с 7,7 до 8,1%. При стоимости корзины покупок в 100 франков дополнительные расходы составят около 40 сантимов. Эта мера должна принести 12 млрд франков в течение следующих десяти лет, то есть две трети того, что необходимо для поддержания пенсионной системы в равновесии.

Второй же вопрос, вызывающий наибольшие споры, касается увеличения пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Повышение будет происходить постепенно с шагом в три месяца, начиная с 2025 года, а с 2028-го пенсионный возраст в Швейцарии, как и в большинстве европейских стран, должен стать одинаковым для мужчин и женщин.

Если реформа вступит в силу, то женщины, родившиеся в период с 1961 по 1969 годы, получат ряд преимуществ при досрочном выходе на пенсию (самое раннее в 62 года). Такое решение обычно влечет за собой «штраф», но его размер будет уменьшен. Кроме того, женщины переходного поколения получат прибавку к пенсии в размере от 12,5 до 160 франков в зависимости от их дохода, если они будут работать до 65 лет.

Реформа также обеспечит большую гибкость: можно будет свободно определять время выхода на пенсию в возрасте от 63 до 70 лет и постепенно сокращать рабочее время благодаря возможности получать частичную пенсию. Согласно расчетам властей, повышение пенсионного возраста для женщин позволит сэкономить около 7 млрд франков в течение следующих десяти лет. Это чуть более трети средств, необходимых для стабилизации системы до 2032 года.

Одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин не все считают равноправием, ведь в других областях до гендерного равенства еще далеко. Например, на уровне AVS/AHV разница в пенсиях между мужчинами и женщинами относительно невелика и составляет 3%. Однако она увеличивается, если принимать во внимание второй и третий компоненты пенсионной системы. В результате, в среднем пенсии женщин на 37% ниже, чем у мужчин. Эта разница объясняется неполной занятостью, на которую женщины часто соглашаются по семейным обстоятельствам, чтобы воспитывать детей. Кроме того, причины стоит искать в более низкой зарплате, которую получают женщины, иногда по необъяснимым причинам. Реформа второго компонента, направленная на сокращение разрыва в размере пенсий мужчин и женщин, в настоящее время находится на рассмотрении парламента.

Согласно недавнему опросу института Gfs, реформа может быть принята 64% голосов. Но если бы в голосовании по этому вопросу участвовали только женщины (то есть, те кого непосредственно коснутся нововведения), то результат выглядел бы гораздо более неопределенным. За несколько недель до голосования за реформу выступали 74% мужчин и только 52% женщин, что составляет практически исторический разрыв в 22 пункта. При этом пенсионный вопрос разделяет избирательниц больше, чем можно подумать. Особенно критично настроены женщины, выходившие на национальную забастовку в 2019 году, а также левые партии и профсоюзы. Женский комитет, например, уже заявил, что введение одинакового возраста выхода на пенсию возможно только после достижения истинного равенства между женщинами и мужчинами в оплате труда: из-за культурных норм, жесткости рынка и недостаточного числа вариантов для совмещения личной и профессиональной жизни женщины в Швейцарии сегодня не имеют тех же финансовых возможностей, что и мужчины с таким же образованием и квалификацией. Более того, по словам представителей комитета, каждая четвертая женщина при выходе на пенсию получает только выплаты AVS/AHV, не имея никаких сбережений по второму или третьему компонентам. Критику противников реформы вызывает и то, что для женщин, родившихся после 1970 года, компенсация не предусмотрена. Реформировать пенсионную систему, безусловно, необходимо, но вопрос в том, стоит ли это делать, в основном, за счет женщин и людей с низкими доходами.

Что же будет, если народ проголосует против? В 2021 году фонд AVS/AHV получил прибыль в размере 2,6 млрд франков. Однако, по мнению Конфедерации, такая ситуация не продлится долго – программа страхования по старости будет оставаться прибыльной только в течение следующих семи лет, то есть до 2029 года. В этом случае для выплаты пенсий необходимо будет использовать резервы AVS/AHV. В настоящее время активы фонда составляют почти 50 млрд франков, которых хватит для выплаты пенсий в течение одного года. В целом, в случае непринятия реформы народом у Федерального совета и парламента еще будет время предложить еще один проект. Впрочем, даже если реформа будет принята, то в долгосрочной перспективе потребуются и другие решения для стабилизации пенсионного фонда.