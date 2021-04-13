Возмущение держателей Magic Pass

Наша Газета писала про абонемент Magic Pass, который продается в Швейцарии уже три года. В этом сезоне он действует на 40 станциях, однако это вряд ли утешит иностранцев, которые могли только мечтать о катании по заснеженным склонам в Конфедерации. Газета Le Temps приводит историю одной из туристок, которая вынужденно оставалась в своей стране весь горнолыжный сезон. Когда она обратилась в компанию Magic Mountains Cooperation, продающей абонементы Magic Pass, с просьбой перенести действие ски-пассов для ее семьи на следующий сезон, то получила сообщение о том, что решение по этому вопросу будет принято в середине марта.

В марте же стало известно, что держатели Magic Pass могут рассчитывать только на скидку: взрослые имеют право приобрести Magic Pass на следующий год за 299 франков вместо 399, а детские ски-пассы будут стоить 219 вместо 269. Представитель Романдской федерации потребителей (FRC) отметила, что предложение Magic Mountains Cooperation невыгодно клиентам и является неравноценным, что недопустимо. С одной стороны, скидка не покрывает расходов держателей абонементов, которыми они не смогли воспользоваться, с другой стороны, чтобы воспользоваться услугами, включенными в Magic Pass, их вынуждают заплатить еще раз. Более того, покупая новые абонементы, клиенты опасаются, что история повторится, если к началу горнолыжного сезона появится новый штамм коронавируса. Представитель FRC подчеркнула, что Magic Mountains Cooperation должна перенести действие абонементов, так как возврат средств за приобретенные ски-пассы изначально исключен.

Со своей стороны, вице-президент Magic Mountains Cooperation Себастьен Травелетти заявил, что его компания предложила скидку на новые абонементы по собственному желанию, поскольку не была обязана этого делать. Перенос действия абонемента был возможен в случае закрытия всех курортов, поэтому Magic Mountains Cooperation упомянула об этом в декабре 2020 года. Компания не совершила никакой ошибки, более того, перенос действия абонементов на следующий сезон мог бы возмутить швейцарцев, многие из которых тоже не смогли побывать на станциях зимой этого года, но которым никто не предложил скидку или другой вид возмещения.

Сумма скидки на новые абонементы рассчитана таким образом, чтобы она соответствовала сроку действия ограничений, т.е. около 25% срока действия Magic Pass. Администрация Magic Mountains Cooperation напомнила, что с мая по декабрь 2020 года держатели абонемента могли свободно им пользоваться, чем вызвала дополнительное возмущение клиентов, так как большинство из них покупают ски-пасс для отдыха в зимние месяцы.

Интересно, что иностранцы составляют менее 4% держателей Magic Pass и его перенос на следующий год не означал бы больших убытков для компании. Более того, последняя могла бы использовать этот жест для привлечения новых клиентов. Такая стратегия очень пригодилась бы швейцарским курортам, ведь, по словам экспертов, при уровне обслуживания, сравнимом с французскими или австрийскими станциями, туристы вынуждены тратить здесь на 30-40% больше, чем в соседних странах.

На что рассчитывает администрация Magic Mountains Cooperation? Означает ли такое отношение, что она не дорожит туристами из-за рубежа, или она уверена, что Швейцария с ее пейзажами будет привлекать путешественников, несмотря ни на что? Это покажет следующий горнолыжный сезон.