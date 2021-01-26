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вторник, 26 января 2021 года   

ВЭФ-2021 проходит онлайн|Le WEF 2021 fonctionne en ligne

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 26. 01. 2021.

© Evangeline Shaw/unsplash.com

С 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.|
Du 25 au 29 janvier, le Forum économique mondial se tient pour la première fois en mode virtuel en raison de la pandémie de Covid-19. Le programme comprend la discussion consacrée aux particularités de la quatrième révolution industrielle, la coopération mondiale, la confiance dans les vaccins et le changement climatique, y compris la prise en compte de la situation avec le coronavirus.

Вчера на открытии ВЭФ выступил президент Швейцарии Ги Пармелен, призвав участников думать о жизни после пандемии и работать над обеспечением устойчивого роста, чтобы избежать «нового кризиса». Политик добавил, что, кроме коронавируса, в мире есть много других проблем: в сфере развития экономики, дигитализации, расширения сотрудничества и т.д. Уроки пандемии могут быть использованы для их решения, поскольку оперативность и эффективность в вопросах вакцинирования показали, чего могут достичь государства, предприятия и научное сообщество, когда они объединяют свои усилия.

Основатель ВЭФ Клаус Шваб напомнил, что санитарный кризис стал причиной величайшей мировой рецессии за последнее столетие. Экономист указал на необходимость достичь большей социальной зрелости и создать прочное основание для благоденствия людей на нашей планете.

Первый день ВЭФ прошел плодотворно: 48 организаций со штаб-квартирами на трех континентах создали коалицию по борьбе с расизмом на рабочем месте. Предусмотренные меры включают выделение финансовых средств и кадров для обеспечения непредвзятого отношения ко всем сотрудникам, внедрение обучающих программ и т.д. Важную роль играет и повышение квалификации работников, о чем говорится в отчете ВЭФ «Upskilling for Shared Prosperity». По мнению экспертов, этот шаг поможет увеличить мировой ВВП на 6,5 триллиона к 2030 году.

Еще одна новость ВЭФ: 25 января была запущена всемирная инициатива под названием Davos Alzheimer’s Collaborative (DAC) с целью ускорить прогресс в области терапии болезни Альцгеймера. По информации Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь является «наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев». DAC призвана создать всемирную инновационную экосистему, которая будет помогать правительствам двигаться к победе над страшным недугом. Конечно, приоритетом для систем здравоохранения во всем мире в этом году будет борьба с Covid-19, однако эксперты, как видим, не намерены забывать о других проблемах.

Отметим, что на Всемирном экономическом форуме впервые с 2009 года планирует выступить президент Российской Федерации Владимир Путин. Дата выступления российского лидера пока неизвестна, в программе ВЭФ информации об этом еще нет. В список участников входят генсек ООН Антониу Гутерриш, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди и др. Прямую трансляцию выступлений можно смотреть здесь.

Наша Газета писала о предстоящем - надеемся, временном! - переезде ВЭФ из Давоса в Сингапур; на этой неделе планируется обсудить особенности организации специальной сессии 25-28 мая 2021 года. Ги Пармелен выразил сожаление по поводу того, что ВЭФ пройдет не в Давосе, добавив, что возвращение Форума в Швейцарию будет означать, что пик кризиса миновал.

На фоне пандемии Covid-19 стало очевидно, что ни одно учреждение или отдельное лицо в одиночку не может решить экономические, экологические, социальные и технологические проблемы нашего сложного мира, подчеркивается на сайте ВЭФ. Пандемия ускорила системные изменения, которые были очевидны до ее возникновения, и теперь во всем мире растет потребность в пересмотре приоритетов и проведении реформ. Говоря о SARS-CoV-2, следует добавить, что, по данным опроса, проведенного онлайн с 14 по 17 января этого года, число согласных сделать прививку от коронавируса в разных странах превышает число несогласных. Категорически против вакцины настроены 33% респондентов в России, 27% в Южно-Африканской Республике и 21% во Франции. Меньше всего несогласных – в Республике Корея (3%) и Китае (3%). В Швейцарии отрицательно настроены 24% участников опроса, а доля тех, кто хотят вакцинироваться, выросла с 16% до 41% за период с октября 2020 по январь 2021 года.

 

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