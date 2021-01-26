ВЭФ-2021 проходит онлайн

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 26. 01. 2021.
Вчера на открытии ВЭФ выступил президент Швейцарии Ги Пармелен, призвав участников думать о жизни после пандемии и работать над обеспечением устойчивого роста, чтобы избежать «нового кризиса». Политик добавил, что, кроме коронавируса, в мире есть много других проблем: в сфере развития экономики, дигитализации, расширения сотрудничества и т.д. Уроки пандемии могут быть использованы для их решения, поскольку оперативность и эффективность в вопросах вакцинирования показали, чего могут достичь государства, предприятия и научное сообщество, когда они объединяют свои усилия.
Первый день ВЭФ прошел плодотворно: 48 организаций со штаб-квартирами на трех континентах создали коалицию по борьбе с расизмом на рабочем месте. Предусмотренные меры включают выделение финансовых средств и кадров для обеспечения непредвзятого отношения ко всем сотрудникам, внедрение обучающих программ и т.д. Важную роль играет и повышение квалификации работников, о чем говорится в отчете ВЭФ «Upskilling for Shared Prosperity». По мнению экспертов, этот шаг поможет увеличить мировой ВВП на 6,5 триллиона к 2030 году.
Еще одна новость ВЭФ: 25 января была запущена всемирная инициатива под названием Davos Alzheimer’s Collaborative (DAC) с целью ускорить прогресс в области терапии болезни Альцгеймера. По информации Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь является «наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев». DAC призвана создать всемирную инновационную экосистему, которая будет помогать правительствам двигаться к победе над страшным недугом. Конечно, приоритетом для систем здравоохранения во всем мире в этом году будет борьба с Covid-19, однако эксперты, как видим, не намерены забывать о других проблемах.
Отметим, что на Всемирном экономическом форуме впервые с 2009 года планирует выступить президент Российской Федерации Владимир Путин. Дата выступления российского лидера пока неизвестна, в программе ВЭФ информации об этом еще нет. В список участников входят генсек ООН Антониу Гутерриш, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди и др. Прямую трансляцию выступлений можно смотреть здесь.
Наша Газета писала о предстоящем - надеемся, временном! - переезде ВЭФ из Давоса в Сингапур; на этой неделе планируется обсудить особенности организации специальной сессии 25-28 мая 2021 года. Ги Пармелен выразил сожаление по поводу того, что ВЭФ пройдет не в Давосе, добавив, что возвращение Форума в Швейцарию будет означать, что пик кризиса миновал.
На фоне пандемии Covid-19 стало очевидно, что ни одно учреждение или отдельное лицо в одиночку не может решить экономические, экологические, социальные и технологические проблемы нашего сложного мира, подчеркивается на сайте ВЭФ. Пандемия ускорила системные изменения, которые были очевидны до ее возникновения, и теперь во всем мире растет потребность в пересмотре приоритетов и проведении реформ. Говоря о SARS-CoV-2, следует добавить, что, по данным опроса, проведенного онлайн с 14 по 17 января этого года, число согласных сделать прививку от коронавируса в разных странах превышает число несогласных. Категорически против вакцины настроены 33% респондентов в России, 27% в Южно-Африканской Республике и 21% во Франции. Меньше всего несогласных – в Республике Корея (3%) и Китае (3%). В Швейцарии отрицательно настроены 24% участников опроса, а доля тех, кто хотят вакцинироваться, выросла с 16% до 41% за период с октября 2020 по январь 2021 года.
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииПо оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
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Маска, которая нейтрализует вирусыИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.
ВЭФ-2021 проходит онлайнС 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
Легко ли найти работу в Швейцарии?Нет, если вы – иностранец. Так, согласно исследованию Федеральной политехнической школы Цюриха, при одинаковой квалификации граждане Конфедерации имеют преимущество перед иностранцами на швейцарском рынке труда.
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныШвейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.
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