Covid-19: более 5000 летальных исходов в Швейцарии

Некоторые кантоны по-видимому услышали призыв Берна и объявили об ужесточении мер. Так, со среды бары в Тичино должны закрываться в 19.00, а рестораны – в 22.00, что, по мнению кантональных властей, будет способствовать сокращению контактов между людьми. В Тургау рестораны и бары будут работать до 22.00, а частные мероприятия смогут посещать не более десяти человек из двух разных домохозяйств. Число участников непрофессиональных спортивных и культурных мероприятиях также ограничено десятью лицами. Исключения могут быть сделаны для религиозных церемоний и политических собраний. Меры будут действовать с 9 по 23 декабря. Подробнее о санитарной ситуации и последствиях пандемии в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

5000 скончавшихся

Швейцария достигла еще одного печального рубежа: за прошедшие выходные власти зарегистрировали 176 летальных исходов, и, таким образом, общее количество жертв Covid-19 выросло до 5024 человек. Всего с начала эпидемии новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 354 306 человек, причем 9809 из них заразились в течение трех последних дней. Частота заболеваемости снова немного увеличилась: за последние две недели были зарегистрированы в среднем 606,72 случая на 100 000 жителей.

В период с пятницы по понедельник госпитализация понадобилась 327 заболевшим. По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), средний возраст госпитализированных снизился с 69 лет во время первой волны эпидемии до 63 лет в настоящее время. Средняя продолжительность нахождения в больнице составляет девять дней, причем самый короткий срок пребывания – один день, а самый длинный – 181 день. Средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии увеличилась до 12 дней. 79% пациентов имели одно или несколько других заболеваний. Самыми распространенными являются высокое артериальное давление (47,5%), хронические сердечно-сосудистые заболевания (30,5%), диабет (21,6%), хронические респираторные заболевания (16,8%) и заболевания почек (16,2%).

Добавим, что в воскресенье вечером в Берне прошла акция памяти: активисты установили на площади перед Федеральным дворцом около пяти тысяч зажженных свечей.

3 млн доз вакцин для Швейцарии

Берн заключил контракт с немецкой компанией BioNTech и американской фармацевтической группой Pfizer на поставку трех миллионов доз вакцин от Covid-19. Поскольку одному человеку понадобится две дозы, то заказанного количества препаратов хватит для иммунизации 1,5 млн жителей Швейцарии. Напомним, что эффективность препарата оценивается в 94%, а первой в мире страной, одобрившей его использование, стала Великобритания. Поставки доз в Конфедерацию начнутся только после того, как швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic выдаст лицензию на использование вакцины. Целью стратегии вакцинации является, прежде всего, профилактика тяжелых форм заболевания среди представителей уязвимых группах населения, а также поддержание устойчивости системы здравоохранения.

ВЭФ покидает Швейцарию

Слухи о переезде Всемирного экономического форума (ВЭФ) из Давоса ходили уже давно, но официально эта информация была подтверждена только в понедельник. Форум, в котором примут участие высокопоставленные политики и представители бизнеса, пройдет в мае следующего года в Сингапуре. Ожидается, что ВЭФ вернется в Давос только в 2022 году. «После тщательного рассмотрения вопроса и с учетом текущей ситуации с Covid-19 было решено, что Сингапур будет лучшим местом для встречи», - подчеркивается в пресс-релизе ВЭФ.

Дорого? Будет еще дороже!

Стоимость чашки кофе в следующем году может вырасти на 10%. Об этом сообщает швейцарская ассоциация работников кафе CafetierSuisse. По данным организации, бесчисленное множество кафе столкнулись с огромными экономическими трудностями, причем любое дальнейшее ужесточение защитных мер стало бы дополнительным бременем для предприятий и поставило бы под угрозу 100 000 рабочих мест. «Если кризис в сфере общественного питания продолжится в следующем году, то может потребоваться повышение цен до 10%, чтобы компенсировать вызванное ограничениями снижение продаж», - подчеркивается в коммюнике CafetierSuisse. Добавим, что чашка кофе со сливками в Швейцарии стоит в среднем 4,25 франка, а средняя начальная зарплата работника сферы услуг без специального образования составляет 3470 швейцарских франков в месяц. Любопытно, что в прошлом году швейцарцы выпили в среднем 1084 чашки кофе на человека – это второе место в мире по потреблению кофе, уточняет Der Bund.

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