Автор: Лейла Бабаева, Париж-Цюрих, 16. 12. 2021.
Наша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…|
Nasha Gazeta a consacré des articles au procès de la banque suisse UBS qui a été condamnée en France à une amende record pour avoir aidé des clients fortunés à éluder des impôts. Le 13 décembre 2021, la Cour d'appel de Paris a réduit de près de mille fois le montant de l'amende, mais ce n'est pas tout...
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Как бороться с ненавистью в социальных сетях?Цюрихские исследователи протестировали три различные стратегии ответной реакции на агрессивные высказывания в Twitter. Наиболее эффективными оказались комментарии, основанные на эмпатии.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Добавить комментарий