Напомним о предшествовавших событиях. Крупнейший банк Конфедерации обвиняли в «легализации скрытых от налогов денег» и незаконном привлечении состоятельных клиентов в 2004-2012 гг. 20 февраля 2019 года UBS приговорили к выплате штрафа в размере 3,7 млрд евро. Это рекордная сумма в истории французского правосудия при рассмотрении дел о нарушении налогового законодательства. К 3,7 млрд нужно прибавить еще 800 млн евро – компенсацию ущерба властям Франции. Обвинение оценило размер активов, скрытых состоятельными французами от налоговых органов, в 9,6 млрд. Сразу после объявления вердикта суда акции швейцарского банка упали на 2%.

Печальный рекорд UBS во Франции

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро UBS обжаловал вышеупомянутое решение и 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа до «смешных» 3,75 млн евро. Впрочем, вряд ли руководство банка тянет на смех, так как суд решил также конфисковать 1 млрд из 1,1 млрд евро, которые UBS внес ранее в качестве гарантии. Что касается суммы компенсации ущерба, то она по-прежнему составляет 800 млн евро и должна быть выплачена французским властям по требованию, подчеркивается в коммюнике UBS. Добавим, что штраф 15 млн евро, к которому в 2019 году приговорили UBS France за сообщничество, также пересмотрели – до 1,875 млн.

Отметим, что на суде в качестве обвиняемых проходили шесть бывших сотрудников UBS. В 2019 году пятерых приговорили к тюремному заключению с отсрочкой и выплате штрафов на сумму до 300 тыс. евро. Согласно вердикту апелляционного суда, штрафы должны будут заплатить четверо из шести экс-работников банка, соответствующие суммы также были сокращены. Примечательно, что акции UBS после вынесения нового решения выросли примерно на 3%. Такой скачок говорит о том, что игроков рынка ценных бумаг не удивило, что UBS должен заплатить 1,8 млрд, однако они не сомневаются в его способности пережить этот удар. Банк принял к сведению решение апелляционного суда и намерен оценить возможность подать кассационную жалобу, на это у него есть пять дней с момента оглашения вердикта.

Почему пересмотренная сумма штрафа настолько меньше предыдущей? Как сообщает издание Les Echos, поводом для такого сокращения стало отсутствие доказательств, позволяющих точно определить сумму, скрытую французами от налоговых органов. Именно поэтому было решено приговорить UBS к выплате максимальной суммы штрафа, предусмотренной для такого случая в Уголовном кодексе – 3,75 млн евро. И хотя в конечном счете швейцарскому банку предстоит заплатить намного большую сумму, размер самого штрафа имеет символическое значение, так как, по утверждению адвоката UBS, сотрудники банка всего лишь предлагали состоятельным французам услуги, связанные с банковской тайной. С 2017 года в мире началось постепенное введение автоматического обмена налоговой и финансовой информацией, однако, несмотря на это, резкий контраст между двумя приговорами, вынесенными в отношении UBS с почти трехлетним перерывом, продемонстрировал, что наследие долгого периода существования банковской тайны не исчезает в одночасье. То ли еще будет, если швейцарский банк подаст кассационную жалобу?