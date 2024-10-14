Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.10.2024.
Как развиваются цены на дома и квартиры в Швейцарии? Почему покупатели недвижимости стали более осторожными? И могут ли квартиросъемщики в ближайшее время рассчитывать на снижение арендной платы?|
Comment évoluent les prix des maisons et des appartements en Suisse? Pourquoi les acheteurs de biens immobiliers deviennent-ils plus prudents? Et est-ce que les locataires peuvent s'attendre à une baisse des loyers dans un avenir proche?
Цены на недвижимость в Швейцарии продолжают расти, но некоторые признаки указывают на охлаждение рынка. Однако охлаждения сразу не бывает, так что пока, согласно последнему исследованию Raiffeisen, в третьем квартале 2024 года односемейные дома стали стоить на 1,6% дороже, чем в предыдущем квартале, а квартиры подорожали на 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дома стали дороже на 3,3%, квартиры – на 2,8%.
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