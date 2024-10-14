Швейцарский рынок недвижимости остывает после перегрева? |Le marché immobilier suisse se refroidit-il après avoir connu une surchauffe?

Цены на недвижимость в Швейцарии продолжают расти, но некоторые признаки указывают на охлаждение рынка. Однако охлаждения сразу не бывает, так что пока, согласно последнему исследованию Raiffeisen, в третьем квартале 2024 года односемейные дома стали стоить на 1,6% дороже, чем в предыдущем квартале, а квартиры подорожали на 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дома стали дороже на 3,3%, квартиры – на 2,8%.