Автор: Заррина Салимова, Берн, 27.09.2024.
Нацбанк Швейцарии (BNS/SNB) уменьшил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Что касается страховых взносов, то они в следующем году вырастут в среднем на 6%.|
La Banque nationale suisse (BNS) a abaissé son taux directeur de 25 point de base. Quant aux primes maladie, elles augmenteront en moyenne de 6% l’année prochaine.
Снижение ключевой ставки с 1,25% до 1% стало прощальным «подарком» уходящего в отставку Томаса Йордана. По его словам, очередное смягчение монетарной политики свидетельствует о том, что принятые в марте и июне решения были правильными. Напомним, что в марте BNS/SNB преподнес сюрприз, первым из других центробанков объявив о снижении ставки с 1,75% до 1,5%, а в июне – до 1,25%.
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