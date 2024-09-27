Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 27 сентября 2024 года   

Ставка падает, а страховка дорожает. Снова |Le taux directeur va baisser et les primes vont augmenter

Автор: , Берн, .

Здание Нацбанка в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Нацбанк Швейцарии (BNS/SNB) уменьшил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Что касается страховых взносов, то они в следующем году вырастут в среднем на 6%.

|

La Banque nationale suisse (BNS) a abaissé son taux directeur de 25 point de base. Quant aux primes maladie, elles augmenteront en moyenne de 6% l’année prochaine.

Снижение ключевой ставки с 1,25% до 1% стало прощальным «подарком» уходящего в отставку Томаса Йордана. По его словам, очередное смягчение монетарной политики свидетельствует о том, что принятые в марте и июне решения были правильными. Напомним, что в марте BNS/SNB преподнес сюрприз, первым из других центробанков объявив о снижении ставки с 1,75% до 1,5%, а в июне – до 1,25%.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Национальный банк Швейцарии
медицинская страховка в Швейцарии
Статьи по теме: 
Сюрприз от Нацбанка
Нацбанк снова понизил ставку
Нужны ли Нацбанку изменения?
Медстраховка подорожает в 2024 году. И значительно
Подорожание медстраховки неизбежно?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.18
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 108.74

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Результаты референдума 22 сентября

 Швейцарский народ решил судьбу реформы профессионального пенсионного обеспечения и инициативы о биоразнообразии.

Всего просмотров: 826

«На дальней – швейцарской – станции сойду»

 Швейцарские железные дороги совершенствуются, повышают безопасность и… выбрасывают на ветер деньги налогоплательщиков. 

Всего просмотров: 567

«Росатом» в Швейцарии

 По сообщениям RTS, швейцарский филиал российской государственной корпорации по атомной энергии продолжает процветать – несмотря на продолжающуюся в Украине войну и введенные в отношении России санкции.

Всего просмотров: 466
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 18,009

Хруст судьбы

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 697

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 14,518
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top