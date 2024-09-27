Ставка падает, а страховка дорожает. Снова |Le taux directeur va baisser et les primes vont augmenter

Снижение ключевой ставки с 1,25% до 1% стало прощальным «подарком» уходящего в отставку Томаса Йордана. По его словам, очередное смягчение монетарной политики свидетельствует о том, что принятые в марте и июне решения были правильными. Напомним, что в марте BNS/SNB преподнес сюрприз, первым из других центробанков объявив о снижении ставки с 1,75% до 1,5%, а в июне – до 1,25%.