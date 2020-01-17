Швейцарские виноделы взбунтовались

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн, 17. 01. 2020. Просмотров: 299
Возмущение виноделов объясняется тем, что, в соответствии с новой редакцией вышеупомянутого постановления, к ним предъявляют более высокие требования, также вырос объем административной работы и расходы. Не исключено, что примеру непокорных последуют другие производители.
В интервью газете Tribune de Genève президент Швейцарской ассоциации виноделов (ASVEI) Вилли Кретеньи подчеркнул, что в новом постановлении не предусмотрена разница между производителями вина и продающими его магазинами. Раньше инспекцию винодельческих хозяйств проводили представители кантональных администраций, которые хорошо знали местные особенности, сегодня эта обязанность перешла к контролерам, назначенным Конфедерацией. Кроме того, Берн требует предоставлять гораздо больше информации, чем до внесения изменений в постановление.
Инспекции теперь проводятся ежегодно, а раньше проводились один раз в четыре года. Стоимость проверок должны оплачивать виноделы, по этой причине их расходы увеличились. В качестве примера отметим, что за инспекцию хозяйства Chafalet des Ramu площадью 5 га в Дарданьи (кантон Женева) нужно заплатить 500 франков. Параллельно этому Женева, в соответствии с тем же постановлением, осуществляет контроль продукции после каждого сбора винограда и требует от владельца вести подробный учет. Президент ASVEI напомнил, что местным производителям приходится выдерживать безжалостную конкуренцию с импортными винами, 40% которых закупаются по цене 1,5 франка за литр.
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