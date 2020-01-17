Швейцарские виноделы взбунтовались

Возмущение виноделов объясняется тем, что, в соответствии с новой редакцией вышеупомянутого постановления, к ним предъявляют более высокие требования, также вырос объем административной работы и расходы. Не исключено, что примеру непокорных последуют другие производители.



В интервью газете Tribune de Genève президент Швейцарской ассоциации виноделов (ASVEI) Вилли Кретеньи подчеркнул, что в новом постановлении не предусмотрена разница между производителями вина и продающими его магазинами. Раньше инспекцию винодельческих хозяйств проводили представители кантональных администраций, которые хорошо знали местные особенности, сегодня эта обязанность перешла к контролерам, назначенным Конфедерацией. Кроме того, Берн требует предоставлять гораздо больше информации, чем до внесения изменений в постановление.



Инспекции теперь проводятся ежегодно, а раньше проводились один раз в четыре года. Стоимость проверок должны оплачивать виноделы, по этой причине их расходы увеличились. В качестве примера отметим, что за инспекцию хозяйства Chafalet des Ramu площадью 5 га в Дарданьи (кантон Женева) нужно заплатить 500 франков. Параллельно этому Женева, в соответствии с тем же постановлением, осуществляет контроль продукции после каждого сбора винограда и требует от владельца вести подробный учет. Президент ASVEI напомнил, что местным производителям приходится выдерживать безжалостную конкуренцию с импортными винами, 40% которых закупаются по цене 1,5 франка за литр.





Администрация ASVEI отправила письмо министру экономики Ги Пармелену с просьбой принять меры, чтобы защитить швейцарских производителей. Интересно, что в декабре прошлого года недовольные виноделы встречались в Берне с Ги Пармеленом: среди прочего, они высказали просьбу добиться сокращения импорта иностранных вин. Министр ответил, что для этого пришлось бы провести дополнительные переговоры с Всемирной торговой организацией, а это в настоящее время не стоит на его повестке дня. С другой стороны, федеральный советник подчеркнул, что принял меры для поощрения сетей супермаркетов, чтобы те старались привлечь внимание покупателей к швейцарским винам.Вилли Кретеньи отметил еще один аспект: неразумно одновременно бороться за спасение природы и ввозить вина с другого конца света. Добавим, что глава ASVEI еще в октябре прошлого года не пускал государственных инспекторов на территорию своего хозяйства. Tribune de Genève приводит слова представителя министерства сельского хозяйства (OFAG) о том, что OFAG не известно об обстоятельствах, сопутствовавших этому отказу. Вместе с тем представитель напомнил, что к виноделам, которые препятствуют работе инспекторов, могут быть применены административные меры.