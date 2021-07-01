Запрос IRS на оказание административной помощи касается счетов, о существовании которых вышеупомянутые банки уже проинформировали IRS. Федеральная налоговая администрация Швейцарии (AFC/ESTV) предоставила первый пакет данных в соответствии с законом США о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA) в декабре 2020 года. В то время IRS запросила сведения о клиентах 13-ти финансовых учреждений.

В марте этот список увеличился до 29-ти позиций, а в апреле сократился до 26-ти. С того времени список обновлялся, некоторые учреждения были из него вычеркнуты, а другие добавлены. Самые заметные из последних – онлайн-банк Swissquote, кантональный банк Базеля сельского, кантонов Во и Вале, а также страховая компания Swiss Life. Американцы, о счетах которых была запрошена информация, могут в течение 20-ти дней озвучить свою позицию по этому поводу. Что касается Федеральной налоговой администрации, то она будет принимать окончательное решение о передаче данных в каждом конкретном случае. Зная историю взаимоотношений швейцарских банков с IRS, можно догадаться, какими будут эти решения.

Пока одни банки предоставляют сведения, другим приходится платить штрафы. Речь о втором по величине кредитно-финансовом учреждении Швейцарии, Credit Suisse, которому придется расстаться со 121 млн долларов. На этот раз, правда, причина не в открытии счетов для богатых американцев, а в проекте комплекса для игры в гольф в штате Невада, сбор средств для которого начался еще до мирового финансового кризиса 2008 года. Проект провалился, и инвесторы потеряли почти все свои вложенные средства. В связи с этим суд округа Даллас приговорил Credit Suisse выплатить вкладчикам вышеупомянутую сумму. У швейцарского банка есть 30 дней на подачу апелляции.

Если открыть раздел новостей на сайте Налогового управления США, то можно найти много интересной информации, связанной со Швейцарией. Например, 14 мая было опубликовано коммюнике о том, что крупнейшая страховая компания Конфедерации Swiss Life и три ее отделения – в Лихтенштейне, Сингапуре и Люксембурге – признали, что вступили в сговор с налогоплательщиками США с целью спрятать активы на оффшорных счетах. Swiss Life достигла взаимопонимания со следствием и заплатит более 77 млн долларов.

Руководство старейшего частного банка Цюриха, Rahn+Bodmer (R+B), признало, что в 2004-2012 гг. его учреждение помогало состоятельным американцам скрывать сотни миллионов долларов и подавать налоговые декларации, информация в которых не соответствовала действительности. Для таких клиентов в R+B открывали счета под псевдонимами, чтобы Налоговое управление США не узнало, кто действительно владеет размещенными на них средствами, отмечается на сайте IRS. Кроме того, для богатых американцев открывали счета, якобы принадлежащие корпорациям и фондам, штаб-квартиры которых расположены не в США. Документы и письма, связанные с такими счетами, было решено не отправлять в заокеанскую страну, а хранить в Швейцарии.

После подписания США и Лихтенштейном соглашения об обмене налоговой информацией в 2008 году менеджеры R+B перевели незадекларированные средства своих клиентов из США со счетов, якобы принадлежащих фондам, работающим в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые для подставных фондов в Панаме. Добавим, что в тот период услугами R+B пользовались многие бывшие клиенты UBS и других швейцарских банков.

Руководство R+B заключило с министерством юстиции США (DOJ) соглашение об отсрочке судебного преследования на три года, предоставлении помощи в расследовании и выплате 22 млн долларов. Эта сумма включает штраф и приблизительно оцененные доходы от помощи в сокрытии средств. Если банк выполнит все условия соглашения, то через три года DOJ рассмотрит возможность снятия с него обвинений.