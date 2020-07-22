Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 22. 07. 2020. Просмотров: 182
Ценные бумаги приобретали незарегистрированные брокеры, которые немедленно их продавали с целью получения прибыли, отмечается в коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Такая практика существовала в UBS в течение четырех лет, SEC отмечает, что представители банка знали или должны были знать, что брокеры не входят в категорию лиц, имеющих преимущественное право покупки. Всего было совершено более 2 тыс. некорректных операций с ценными бумагами.
В коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщается, что UBS, не оспаривая и не признавая правдивость выводов, сделанных на основе проведенного сотрудниками SEC расследования, согласился выплатить 10 млн долларов. Ранее SEC провела расследования в отношении сотрудников UBS Уильяма Костаса и Джона Марвина, которые проявили халатность, помогая брокерам покупать муниципальные облигации. Костас согласился выплатить более 40 тыс. долларов штрафа, Марвину предстоит выложить более 50 тыс. Оба согласились на 12-месячное ограничение их работы с облигациями.
Очевидно, что штрафы, выплачиваемые в разных странах, не могут нарушить равновесие финансового колосса: 21 июля UBS представил финансовые результаты за второй квартал этого года, согласно которым чистая прибыль снизилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2019-го и составила 1,23 млрд долларов, но превзошла ожидания аналитиков благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения.
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