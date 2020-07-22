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среда, 22 июля 2020 года   

UBS заплатит в США штраф за махинации с ценными бумагами|UBS paiera une amende aux Etats-Unis pour des manipulations avec des titres

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 22. 07. 2020. Просмотров: 182

© UBS

Крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 10 млн долларов за то, что намеренно не предоставлял частным лицам преимущественное право покупки муниципальных облигаций. |
La plus grande banque suisse UBS paiera 10 millions de dollars pour avoir contourné la priorité donnée aux particuliers dans l'achat d'obligations municipales.

Ценные бумаги приобретали незарегистрированные брокеры, которые немедленно их продавали с целью получения прибыли, отмечается в коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Такая практика существовала в UBS в течение четырех лет, SEC отмечает, что представители банка знали или должны были знать, что брокеры не входят в категорию лиц, имеющих преимущественное право покупки. Всего было совершено более 2 тыс. некорректных операций с ценными бумагами.

В коммюнике Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщается, что UBS, не оспаривая и не признавая правдивость выводов, сделанных на основе проведенного сотрудниками SEC расследования, согласился выплатить 10 млн долларов. Ранее SEC провела расследования в отношении сотрудников UBS Уильяма Костаса и Джона Марвина, которые проявили халатность, помогая брокерам покупать муниципальные облигации. Костас согласился выплатить более 40 тыс. долларов штрафа, Марвину предстоит выложить более 50 тыс. Оба согласились на 12-месячное ограничение их работы с облигациями.

Интересно, что 10 млн для такого гиганта, как UBS – словно расходы на утренний кофе в любимом ресторане, особенно если сравнить этот штраф с другим, к выплате которого банк приговорили в прошлом году во Франции. Кредитно-финансовое учреждение проиграло судебный процесс в Париже и должно заплатить 4,5 млрд евро. Это самый большой штраф из тех, которые во Франции когда-либо присуждали нарушителям налогового законодательства. Напомним, что UBS обвиняли в легализации денег, скрытых от налоговой администрации, и незаконном привлечении состоятельных клиентов.

Очевидно, что штрафы, выплачиваемые в разных странах, не могут нарушить равновесие финансового колосса: 21 июля UBS представил финансовые результаты за второй квартал этого года, согласно которым чистая прибыль снизилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2019-го и составила 1,23 млрд долларов, но превзошла ожидания аналитиков благодаря успешной деятельности инвестиционного подразделения.

 

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