По данным CPI 2019, наименее коррумпированными странами являются Дания и Новая Зеландия, поделившие 1-е место, Финляндия (3-е место), Сингапур, Швеция и Швейцария, которым досталась 4-я строчка. В десятку наименее коррумпированных стран также вошли Норвегия (7), Нидерланды (8), Германия (9) и Люксембург (9). Замыкают рейтинг Сирия (178), Южный Судан (179) и Сомали (180). Россия заняла 137-е место, которое она поделила с Кенией, Угандой и рядом других государств, Украина, Киргизстан и Азербайджан – 126-е, Казахстан – 113-е, Таджикистан и Узбекистан – 153-е, Туркменистан – 165-е, Беларусь – 66-е, Грузия – 44-е. С 2012 года ситуация существенно улучшилась в Греции (+12 баллов), Гайане (+12) и Эстонии (+10), ухудшилась – в Канаде (-7), Никарагуа (-7) и Австралии (-8).





Представленная в CPI 2019 карта мира выглядит безрадостно, так как многие страны на ней окрашены бордовым или красным цветом, что означает высокий уровень коррупции. По шкале от 0 (наихудший результат) до 100 (прекрасный результат) около 66% рассмотренных государств набрали менее 50 баллов, средний показатель – 43 балла. Самую высокую оценку получил регион «Западная Европа и ЕС» (66), самую низкую – «Тропическая Африка» (32). Авторы индекса рекомендуют правительствам обеспечить лучшее урегулирование конфликтов интересов, прозрачность финансирования политических кампаний, свободные и честные выборы, защиту политических прав, а также поощрять разделение властей.Transparency International составляет индекс восприятия коррупции на основании ежегодных опросов экспертов и предпринимателей в разных странах мира. Директор отделения Transparency International в Швейцарии Мартин Хитли отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что в 2020 году у депутатов будет возможность улучшить ситуацию в стране, рассмотрев проект по защите информаторов, изменения в законе об отмывании денег и инициативу о прозрачности финансирования политических партий и кампаний. Кстати, в декабре прошлого года эту инициативу отклонил Совет кантонов, о чем сожалеет Социалистическая партия (PS), выражая на своем сайте надежду на то, что Национальный совет займет другую позицию.