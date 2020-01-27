Автор: Лейла Бабаева, Берн, 27. 01. 2020. Просмотров: 333
По данным CPI 2019, наименее коррумпированными странами являются Дания и Новая Зеландия, поделившие 1-е место, Финляндия (3-е место), Сингапур, Швеция и Швейцария, которым досталась 4-я строчка. В десятку наименее коррумпированных стран также вошли Норвегия (7), Нидерланды (8), Германия (9) и Люксембург (9). Замыкают рейтинг Сирия (178), Южный Судан (179) и Сомали (180). Россия заняла 137-е место, которое она поделила с Кенией, Угандой и рядом других государств, Украина, Киргизстан и Азербайджан – 126-е, Казахстан – 113-е, Таджикистан и Узбекистан – 153-е, Туркменистан – 165-е, Беларусь – 66-е, Грузия – 44-е. С 2012 года ситуация существенно улучшилась в Греции (+12 баллов), Гайане (+12) и Эстонии (+10), ухудшилась – в Канаде (-7), Никарагуа (-7) и Австралии (-8).
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