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вторник, 6 декабря 2022 года   

Щедрость по-швейцарски|La générosité des Suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 6. 12. 2022.

Что бы подарить? Фото: Nashagazeta.ch

Несмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.

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En dépit de l’inflation et de prix de l’énergie en hausse, les consommatrices et consommateurs suisses n’auront jamais dépensé autant pour leurs cadeaux de Noël.

Четвертый год подряд швейцарцы бьют рекорды в том, что касается трат на рождественские подарки родным и близким. Согласно новому опросу, проведенному в конце ноября аудиторской фирмой EY среди более 400 взрослых потребителей в Швейцарии, подарочный бюджет в этом году составит в среднем 343 франка, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

Эти цифры лишь частично отражают настроения потребителей – большинство из них не стало щедрее. Так, 20% опрошенных хотят значительно сократить свой бюджет на подарки в связи со сложившейся ситуацией, а 41% респондентов намерены внести небольшие коррективы. Остальные 38% не собираются менять свои привычки, по крайней мере, не в праздничный период.

В целом, 53% швейцарцев (для сравнения: предыдущем году их было 50%) купят подарки на сумму более 250 франков, а одна пятая часть населения готова расстаться с суммой в два раза больше. У 15% населения подарочный бюджет не превышает 100 франков. Более детальный анализ показывает, что 18% опрошенных швейцарских потребителей планируют потратить от 301 до 500 франков, 16% – от 251 до 300 франков, еще столько же человек выделят на предпраздничные покупки от 101 до 200 франков. Только 6% участников опроса запланировали на рождественские подарки менее 50 франков, а 5% заявили, что потратят более 1 000 франков.

Если посмотреть на возрастную структуру респондентов, то люди в возрасте от 36 до 65 лет увеличат в этом году подарочный бюджет на 10-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время те, кому меньше 35, сократят траты на 27%. Образ жизни также оказывает значительное влияние на расходы: семьи с детьми выделят на рождественские подарки 102 франка, что на 29% больше, чем год назад, в то время как одинокие люди сократят траты в среднем на 18%.

Что касается финансового положения, то результаты неудивительны: респонденты с годовым доходом от 50 000 до 70 000 франков готовы потратить на рождественские подарки почти на 50% больше, а люди с доходом от 35 000 до 50 000 – на 9% меньше. Особенны щедры в этом году мужчины, которые собираются приобрести подарки на сумму в размере 375 франков (в прошлом году – 351 франк). Женщины, напротив, за год сократили свой бюджет с 320 до 309 франков.

Самыми популярными категориями подарков оказались подарочные сертификаты и наличные деньги (41%), игрушки (38%), продукты питания и кондитерские изделия (34%). Среди фаворитов – печатные книги (33%). Наша Газета всегда считала, что книга – лучший подарок. Если вы тоже так думаете и находитесь в поисках интересного подарка, то заглядывайте на нашу книжную полку. Далее в списке следуют одежда (32%), косметика (22%), билеты на мероприятия (19%) и ювелирные изделия (17%). Криптовалютный кризис, похоже, оставил свой след: если в предыдущем году 2% орошенных хотели подарить цифровую валюту, то в этом году таких планов нет ни у кого. Зато экологичность и критерий устойчивого развития при выборе подарков по-прежнему важны для многих.

Где же швейцарцы покупают подарки? Все более популярными становятся покупки через Интернет: если в прошлом году ожидаемая доля этого рынка составляла 33%, то сейчас она выросла до 38%. Респонденты планируют потратить на онлайн-покупки в среднем 131 франк (в прошлом году – 109 франков). Проигравшими в этой ситуации остались универмаги и торговые центры. Их ожидаемая доля рынка упала с 34 до 25%, а средние расходы на одного человека сократились за год со 114 до 86 франков.

 

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