«Дедушка Мороз, когда ты спустишься с неба с игрушками для тысяч ребятишек, не забудь о моем башмачке», - поется в популярной французской рождественской песне «Petit Papa Noël», строчка из которой и послужила названием для выставки, проходящей в эти дни в замке Грюейр.

Кажется, что традиция делать рождественские подарки была всегда, но это не так. Раньше этот обычай существовал только в аристократических и зажиточных буржуазных семьях, причем под подарками понималось денежное вознаграждение, которое выдавали в первый день нового года гувернерам, няням, кухаркам, дворецкому, гувернанткам и другим слугам за их лояльность и хорошую службу. Постепенно традиция распространилась и на членов семьи, которых стали баловать презентами в Рождество.

История рождественских подарков неразрывно связана с появлением в XIX веке первых универмагов, которые сыграли огромную роль в коммерциализации праздника и способствовали укоренению в умах покупателей идеи о том, что в конце года нужно непременно одаривать близких. Европейские универмаги, такие как Le Bon Marché в Париже, Harrods в Лондоне, La Rinascente в Милане или J. Weber’s Bazar в Цюрихе, делали все возможное, чтобы склонить клиентов к покупке: зажигали праздничную иллюминацию, причудливо украшали витрины, рассылали каталоги и устраивали предрождественские выставки-продажи.

В замке Грюйер можно увидеть типичные подарки XIX века. Фарфоровые куклы, деревянные лошадки, плюшевые мишки, парфюм в тяжелых стеклянных флаконах с пожелтевшими от времени этикетками, бритвенные принадлежности, дорожные несессеры, наборы накрахмаленных белых воротничков и шелковых карманных платков для джентльменов, вечерние бисерные сумочки для дам – многие из этих подарков можно смело класть под ёлку и сегодня.

К концу XIX века сформировался этикет дарения. Баронесса Стафф посвятила вопросу, кому и что можно дарить, целую главу своей книги, опубликованной в 1889 году. Считалось, например, что тот, кто занимает более высокое положение в обществе, может сделать подарок тому, кто стоит ниже его на социальной лестнице, но никак не наоборот. При этом для людей одного пола, возраста и материального положения подобных ограничений не существовало, и они могли обмениваться подарками между собой. При выборе подарка следовали одному принципу: состоятельному человеку дарили ненужную безделицу, а вот небогатым людям дарили что-то полезное.

Современные правила дарения претерпели лишь незначительные изменения, в частности не потеряло своей актуальности правило, сформулированное баронессой Стафф. Так, подчиненные не должны делать подарки начальнику, но он может сделать подарок своим сотрудникам, подчеркивается в колонке The Cut. Эксперты по этикету также советуют менеджерам заранее предупреждать подчиненных о том, чтобы они не делали им подарков. Коллеги, занимающие равнозначные позиции в компании, впрочем, могут дарить друг другу приятные и недорогие мелочи.

Многие люди сегодня и вовсе сознательно отказываются от подарков: в некоторых семьях предпочитают перевести сумму, которую они потратили бы на приобретение ненужных мелочей, на счет какой-нибудь благотворительной организации. В конце концов, смысл Рождества состоит именно в том, чтобы поделиться радостью с ближним.

На рубеже XIX-XX веков появилось нововведение: подарки стали оборачивать в красивую бумагу, чтобы сохранить ощущение интриги и пробудить больше эмоций у получателя. А вот в XXI веке празднично упаковывать подарки больше не модно. В социальных сетях набирают обороты движения #zerowastechristmas и #greenchristmas, сторонники которых призывают отказаться от одноразовой подарочной упаковки: зачем загрязнять планету ненужной мишурой, ведь через секунду эти ленточки и бантики все равно отправятся в мусорную корзину.