Автор: Надежда Сикорская, Берн, 16.11.2023.
Обнародование имен новых ВИП-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?|
La fuite de données Cyprus Confidential a excité nos collègues suisses en les poussant à reposer la question de principe : comment les fortunes russes passent-t-elles à travers la grille fine de la due diligence suisse ?
Почему-то больше всех швейцарских журналистов привлек Алексей Мордашов, профиль которого был даже вынесен в заголовок одной из статей, звучавший так: «Мэтр российской пропаганды был крупным клиентом UBS». В отличие от наших швейцарских соседей, читателям Нашей Газеты не надо объяснять, что такое Первый канал российского телевидения и кто такой Алексей Мордашов. Если загуглить, то его биография в Википедии начинается так: «Алексей Александрович Мордашов (род. 26 сентября 1965, Череповец, Вологодская область) — российский предприниматель и миллиардер», а в энциклопедии ТАСС вот так: «Мордашов, Алексей Александрович. Российский предприниматель.» Указание «миллиардер», как вы видите, опущено. Но в реальности оно присутствует. По данным российского Forbes, на обложке первого выпуска которого в апреле 2004 года красовалось именно лицо господина Мордашова, этот выпускник Ленинградского инженерно-экономического института – еще один питерский! – «умеет выбирать друзей». В разное время в его дружеский круг входили Анатолий Чубайс, познакомивший Мордашова с молодыми реформаторами, вошедшими позже в правительство Бориса Ельцина; Владимир Коган, приблизивший его к Владимиру Путину, и Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка «Россия», совладельцем которого Мордашов стал в 2003 году. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу, которая сейчас владеет пакетами в ТВ-каналах («Первый», «Пятый», «РЕН ТВ», СТС, «78»), газетах («Известия», «Metro-Петербург», «Спорт-Экспресс»). Не секрет, что к Национальной медиа группе самое непосредственное отношение имеет Алина Кабаева. В 2013 году Мордашов и Ковальчук приобрели 50% акций мобильного оператора Tele2.
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