3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (англ.: The Pandora Papers). Это результат работы более 600 журналистов из около 150 СМИ из разных стран мира, получивших в свое распоряжение внутренний архив 14 компаний, оказывающих финансовые услуги в разных частях света, включая Британские Виргинские острова, Панаму, Белиз, Кипр, ОАЭ, Сингапур и Швейцарию. «Архив Пандоры» насчитывает около 12 млн документов и по объему превышает все предыдущие утечки информации, включая «Панамский архив». От Швейцарии в расследовании принимали участие журналисты нескольких изданий медиахолдинга Tamedia, от России – сотрудники интернет-издания «Важные истории». На изучение миллионов документов журналисты потратили два года, собрав данные о скрытых активах мировых лидеров, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, короля Иордании Абдалла II, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, а также более 130 миллиардеров из России, США, Турции и других стран.

По результатам расследования были установлены личности реальных владельцев более 29 тыс. оффшорных компаний, отмечается на сайте ICIJ. Курьезность ситуации заключается в том, что несколько политиков, упомянутых в «Архиве Пандоры», не раз публично заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. В их числе – Андрей Бабиш, который сейчас ведет предвыборную кампанию (парламентские выборы в Чехии пройдут 8-9 октября), но еще в 2009 году приобрел замок на юге Франции за 22 миллиона долларов. В свою очередь, Владимир Зеленский и его партнеры по компании «Студия Квартал 95» владеют сетью оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе, пишет «Медуза». Деньги из этих фирм инвестировались в лондонскую недвижимость. Перед президентскими выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих оффшорах Сергею Шефиру, который в настоящее время работает его первым помощником. Несмотря на это, журналисты заявляют, что прибыль от этих фирм по-прежнему получает жена Зеленского. Всего в архиве есть информация о сотнях политиков из разных стран, включая 19 из России и 38 из Украины. Украинский миллиардер Игорь Коломойский также указан в «Архиве Пандоры», где сказано, что он, по заявлению властей США, сумел «отмыть» 5,5 млрд долларов, используя подставные компании для приобретения заводов и коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Если говорить в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, то в последние годы она совершила ряд сделок на рынке недвижимости Великобритании на сумму около 400 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Что касается россиян, то, кроме подруги президента России Владимира Путина и якобы матери его третьей дочери Светланы Кривоногих, обладательницы квартиры в Монако стоимостью 4 млн долларов, в «Архиве Пандоры» упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также друг Владимира Путина, главный акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и зять руководителя «Транснефти» Николая Токарева – Андрей Болотов. Последний получил гражданство на Кипре и заключал через оффшоры миллиардные контракты. По данным ICIJ, Эрнст был тайным партнером в сделке о покупке в Москве 39 стареющих, но представляющих ценность кинотеатров советской эпохи с целью их сноса и возведения на их месте торговых центров. В итоге здания были проданы по минимальной цене.

Многие представляют себе оффшоры, как скопление райских островов, где лениво прокачивают ветками пальмы, однако на самом деле оффшоры есть в самых разных частях мира, в том числе и в крупнейших демократических странах, подчеркивается на сайте ICIJ. Ключевые участники этой системы – крупные банки, юридические и бухгалтерские фирмы.

В «Архиве Пандоры» есть информация о более 90 швейцарских юридических и консалтинговых компаниях, а также нотариальных конторах, роль которых в оффшорной системе часто ясна не до конца из-за того, что внимание общественности привлечено к более заметным игрокам в этой сфере, включая банки. Дело в том, что последние должны сообщать властям Конфедерации о подозрительных финансовых операциях своих клиентов, однако это требование не распространяется на консультантов, если они не управляют состояниями своих клиентов. По этой причине в 2020 году заявления консультантов о подозрительной финансовой деятельности составили около 2% всех заявлений, поданных в Швейцарии. Недавняя попытка ввести в альпийской республике более строгие требования для этих специалистов не дала результата, так как оппоненты одержали верх, заявляя, что существующих законов достаточно для борьбы с отмыванием денег. Возможно, вопрос будет поднят снова, поскольку сейчас известно, что в 2005-2016 гг. как минимум 26 швейцарских фирм, фигурирующих в «Архиве Пандоры», оказывали услуги клиентам, чьи оффшорные компании позднее стали объектом расследования с целью найти доказательства отмывания денег и других финансовых преступлений.

По словам Штефана Ленца, бывшего старшего следователя при управлении генерального прокурора Конфедерации, швейцарские консультанты часто играют ключевую роль в создании условий для совершения финансовых преступлений. В качестве яркого примера авторы расследования упоминают консалтинговую компанию Fidinam, которую основал член Христианско-демократической партии Тито Теттаманти. Обнаружено, что эта компания иногда поддерживала связи даже с теми клиентами, в отношении которых уже велось уголовное расследование.

Интересно, что, согласно изученным документам, с оффшорными счетами связаны также знаменитости из мира музыки, спорта и других сфер: латиноамериканская певица Шакира, звезда крикета индиец Сачин Тендулкар и немецкая супермодель Клаудия Шиффер. Представители Шакиры и Клаудии Шиффер заявили, что обе честно платят все налоги. В большинстве стран закон не запрещает иметь оффшорные компании, однако проблема в том, что полученная с их помощью прибыль часто переводится из государств с высоким налогообложением, где эти деньги были заработаны, в фирмы, существующие только на бумаге в странах с низким налогообложением.