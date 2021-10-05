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среда, 6 октября 2021 года   

Журналисты открыли ящик Пандоры|Les journalistes ont ouvert la boîte de Pandore

Автор: Лейла Бабаева, Киев-Москва-Лондон, 5. 10. 2021.

Кто и где прячет огромные доходы? © Mathieu Stern/unsplash.com

После Swiss Leaks, Luxembourg Leaks и Panama Papers мир потрясла публикация результатов расследования под названием Pandora Papers об оффшорах глав государств и чиновников. Авторы упоминают известных личностей из России, Украины и других стран.|
Après Swiss Leaks, Luxembourg Leaks et Panama Papers, le monde a été choqué par la publication des résultats d'une enquête baptisée Pandora Papers sur les sociétés offshore des chefs d'État et de fonctionnaires. Les auteurs mentionnent des personnalités célèbres de Russie, d'Ukraine et d'autres pays.

3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (англ.: The Pandora Papers). Это результат работы более 600 журналистов из около 150 СМИ из разных стран мира, получивших в свое распоряжение внутренний архив 14 компаний, оказывающих финансовые услуги в разных частях света, включая Британские Виргинские острова, Панаму, Белиз, Кипр, ОАЭ, Сингапур и Швейцарию. «Архив Пандоры» насчитывает около 12 млн документов и по объему превышает все предыдущие утечки информации, включая «Панамский архив». От Швейцарии в расследовании принимали участие журналисты нескольких изданий медиахолдинга Tamedia, от России – сотрудники интернет-издания «Важные истории». На изучение миллионов документов журналисты потратили два года, собрав данные о скрытых активах мировых лидеров, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, короля Иордании Абдалла II, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, а также более 130 миллиардеров из России, США, Турции и других стран.

По результатам расследования были установлены личности реальных владельцев более 29 тыс. оффшорных компаний, отмечается на сайте ICIJ. Курьезность ситуации заключается в том, что несколько политиков, упомянутых в «Архиве Пандоры», не раз публично заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. В их числе – Андрей Бабиш, который сейчас ведет предвыборную кампанию (парламентские выборы в Чехии пройдут 8-9 октября), но еще в 2009 году приобрел замок на юге Франции за 22 миллиона долларов. В свою очередь, Владимир Зеленский и его партнеры по компании «Студия Квартал 95» владеют сетью оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе, пишет «Медуза». Деньги из этих фирм инвестировались в лондонскую недвижимость. Перед президентскими выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих оффшорах Сергею Шефиру, который в настоящее время работает его первым помощником. Несмотря на это, журналисты заявляют, что прибыль от этих фирм по-прежнему получает жена Зеленского. Всего в архиве есть информация о сотнях политиков из разных стран, включая 19 из России и 38 из Украины. Украинский миллиардер Игорь Коломойский также указан в «Архиве Пандоры», где сказано, что он, по заявлению властей США, сумел «отмыть» 5,5 млрд долларов, используя подставные компании для приобретения заводов и коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Если говорить в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, то в последние годы она совершила ряд сделок на рынке недвижимости Великобритании на сумму около 400 млн фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Что касается россиян, то, кроме подруги президента России Владимира Путина и якобы матери его третьей дочери Светланы Кривоногих, обладательницы квартиры в Монако стоимостью 4 млн долларов, в «Архиве Пандоры» упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также друг Владимира Путина, главный акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и зять руководителя «Транснефти» Николая Токарева – Андрей Болотов. Последний получил гражданство на Кипре и заключал через оффшоры миллиардные контракты. По данным ICIJ, Эрнст был тайным партнером в сделке о покупке в Москве 39 стареющих, но представляющих ценность кинотеатров советской эпохи с целью их сноса и возведения на их месте торговых центров. В итоге здания были проданы по минимальной цене.

Многие представляют себе оффшоры, как скопление райских островов, где лениво прокачивают ветками пальмы, однако на самом деле оффшоры есть в самых разных частях мира, в том числе и в крупнейших демократических странах, подчеркивается на сайте ICIJ. Ключевые участники этой системы – крупные банки, юридические и бухгалтерские фирмы.

В «Архиве Пандоры» есть информация о более 90 швейцарских юридических и консалтинговых компаниях, а также нотариальных конторах, роль которых в оффшорной системе часто ясна не до конца из-за того, что внимание общественности привлечено к более заметным игрокам в этой сфере, включая банки. Дело в том, что последние должны сообщать властям Конфедерации о подозрительных финансовых операциях своих клиентов, однако это требование не распространяется на консультантов, если они не управляют состояниями своих клиентов. По этой причине в 2020 году заявления консультантов о подозрительной финансовой деятельности составили около 2% всех заявлений, поданных в Швейцарии. Недавняя попытка ввести в альпийской республике более строгие требования для этих специалистов не дала результата, так как оппоненты одержали верх, заявляя, что существующих законов достаточно для борьбы с отмыванием денег. Возможно, вопрос будет поднят снова, поскольку сейчас известно, что в 2005-2016 гг. как минимум 26 швейцарских фирм, фигурирующих в «Архиве Пандоры», оказывали услуги клиентам, чьи оффшорные компании позднее стали объектом расследования с целью найти доказательства отмывания денег и других финансовых преступлений.

По словам Штефана Ленца, бывшего старшего следователя при управлении генерального прокурора Конфедерации, швейцарские консультанты часто играют ключевую роль в создании условий для совершения финансовых преступлений. В качестве яркого примера авторы расследования упоминают консалтинговую компанию Fidinam, которую основал член Христианско-демократической партии Тито Теттаманти. Обнаружено, что эта компания иногда поддерживала связи даже с теми клиентами, в отношении которых уже велось уголовное расследование.

Интересно, что, согласно изученным документам, с оффшорными счетами связаны также знаменитости из мира музыки, спорта и других сфер: латиноамериканская певица Шакира, звезда крикета индиец Сачин Тендулкар и немецкая супермодель Клаудия Шиффер. Представители Шакиры и Клаудии Шиффер заявили, что обе честно платят все налоги. В большинстве стран закон не запрещает иметь оффшорные компании, однако проблема в том, что полученная с их помощью прибыль часто переводится из государств с высоким налогообложением, где эти деньги были заработаны, в фирмы, существующие только на бумаге в странах с низким налогообложением.

 

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