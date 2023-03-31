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пятница, 31 марта 2023 года   

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными |Les banquiers suisses de Sergueï Roldouguine reconnus coupables

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 31. 03. 2023.

Одно из зданий Цюрихского окружного суда. Фото: Gerichte Zürich

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

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Un tribunal de Zurich a rendu un verdict dans une affaire impliquant quatre employés de la filiale suisse de Gazprombank.

К начавшемуся 8 марта в городе на Лиммате процессу было приковано внимание мировых СМИ. Как уже сообщала Наша Газета, на скамье подсудимых оказались четыре сотрудника швейцарского отделения Газпромбанка, включая генерального директора, двух других членов правления и консультанта по работе с клиентами. Прокуратура Цюриха выдвинула против них обвинения в отсутствии должной осмотрительности. В период с 2014 по 2016 годы у банка были деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным. Сторона обвинения утверждала, что сотрудники банка (швейцарец и трое россиян) должны были проявить осторожность и понять, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем многомиллионных активов. Более того, на тот момент уже было известно о тесных связях Владимира Путина и музыканта, которого в прессе называли «кошельком» российского президента.

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