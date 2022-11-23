Как обойти санкции?

На страницах Нашей Газеты имя Андрея Мельниченко, основателя расположенной в Цуге компании по производству удобрений «Еврохим», а также Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), упоминается, в основном, в связи с публикациями ежегодного списка богатейших жителей Швейцарии по версии журнала Bilan. Если в 2012-м предприниматель владел состоянием в размере 9 млрд франков и находился на 40-м месте рейтинга, то в 2021-м он поднялся уже на восьмую строчку списка, а его состояние выросло до 17 млрд франков.

16 марта 2022 года бизнесмен угодил в другой список – санкционный. Как отмечается на сайте Государственного секретариата по экономике (Seco), Андрей Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с правительством. Он вовлечен в «экономические сектора, обеспечивающие значительный источник дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за присоединение Крыма и дестабилизацию Украины». Более того, 24 февраля Андрей Мельниченко вместе с другими 36 бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского правительства. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине», - пишет Seco.

Многие из попавших в санкционные списки российских олигархов продали свои акции или даже целые предприятия, чтобы не допустить слишком большого ущерба для контролируемых ими компаний. Роман Абрамович, например, расстался со своим футбольным клубом «Челси». Геннадий Тимченко продал свои акции в женевском сырьевом трейдере Gunvor незадолго до того, как в 2014 году он попал под санкции США. А Андрею Мельниченко, как предполагают издания группы Tamedia, удалось сохранить связи с «Еврохимом» и частично обойти ограничения – с помощью Швейцарии.

Мультимиллиардер ушел со своего поста бенефициара траста, в котором находятся акции «Еврохима», за день до того, как против него были введены санкции. Его супруга Александра, бывшая певица и модель, осталась, таким образом, единственным бенефициаром, то есть могла, например, получать дивиденды. Этот маневр был раскрыт Tamedia прошлой весной, что вызвало большое возмущение во всем мире. В начале июня ЕС включил Александру Мельниченко в санкционный список, и Швейцария последовала этому примеру. Сигнал ЕС был ясен: обход санкций через членов семьи не будет допущен.

Однако, как выяснили швейцарские журналисты, несмотря на то, что Конфедерация внесла ее в санкционный список, Александра Мельниченко оставалась бенефициаром траста, содержащего акции «Еврохима». Более того, в мае она даже получила часть акций траста, которыми теперь владеет сама через компанию на Кипре. Речь идет о доле в «Еврохиме» в размере около 22,5%, стоимость которой оценивается в 2-4 млрд долларов. Хотя попавшее под санкции лицо теперь было не только бенефициаром траста акций, но и владельцем части «Еврохима», Seco, по информации Tamedia, официально одобрил этот шаг. Причина: против «Еврохима» не введены ограничения.

Некоторые страны ЕС и банки намного строже. Так, Италия, Польша и Литва заморозили активы и акции «Еврохима». С другой стороны, после кратковременного перерыва Бельгия снова разрешила производство на заводе «Еврохима» на своей территории. Крупные международные банки ING и Société Générale считают «Еврохим» компанией, попавшей под санкции. По данным Bloomberg, в начале августа они отказались осуществлять платежи в пользу «Еврохима» на том основании, что это будет нарушением санкций. В ответ на запрос Tamedia представители Seco заявили, что Швейцария «ни юридически, ни политически не обязана присоединяться к санкциям ЕС или их применению отдельными государствами-членами».

Чем можно объяснить снисходительное отношение Швейцарии к семье Мельниченко и «Еврохиму»? Tamedia предполагает, что причиной того, что жене олигарха не пришлось расставаться со своими акциями, может быть «ring fencing» (дословно: кольцевое ограждение): если компания гарантирует, что она не будет предоставлять экономические ресурсы подпадающему под санкции лицу, например, не будет выплачивать дивиденды, то этого может быть достаточно для «отсоединения» предприятия от лица, в отношении которого введены ограничения. Это означает, что госпожа Мельниченко не будет получать никаких выплат от «Еврохима», пока она находится под санкциями, но, по крайней мере, ей и Андрею Мельниченко не придется полностью уходить из компании, как другим олигархам.

Любопытно, что пресс-секретарь Seco Фабиан Майенфиш подтвердил Tamedia, что по-прежнему можно получать прибыль от акций в месте, где владелец не подвергается ограничениям. «Кольцевые ограждения» актуальны только для швейцарских компаний, поскольку в этом случае Конфедерация имеет доступ и может проводить проверки. Но любой, кто владеет активами в государстве, где он не подпадает под санкции, может свободно ими распоряжаться. Неясно, таким образом, смогут ли супруги Мельниченко извлечь прибыль из миллиардных акций «Еврохима», однако очевидно, что Конфедерация не может проверить, не берет ли кто-либо за рубежом крупный кредит под такие акции.

По сообщениям Tamedia, в своих предыдущих заявлениях Андрей Мельниченко отрицал предполагаемую близость к Владимиру Путину и заявлял, что будет оспаривать санкции правовыми методами.