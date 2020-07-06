По информации Всемирного экономического форума (ВЭФ), в ближайшие два года в мире будет создано около 133 млн рабочих мест, а до 2030 года 1 млрд человек должны будут пройти курсы переподготовки. Служебные обязанности новых специалистов пока точно не определены, поскольку через два года мировая экономика будет существенно отличаться от сегодняшней. Не последнюю роль в этом играет исчезновение многих профессий, так как используемые сотрудниками методы и технологии устаревают.

Четвертая промышленная революция, т.е. массовое внедрение киберфизических систем в производство, потребует множество специалистов в таких областях, как искусственный интеллект и большие данные. Мир пережил первую промышленную революцию, т.е. переход от ручного труда к механическому, вторую – массовое освоение в промышленности поточного производства, широкое применение электричества и химикатов, и в настоящее время переживает третью, связанную с дигитализацией.

Сегодня умные электронные системы уже способны самостоятельно принимать решения. Директор женевского фонда impactIA Лаура Токмаков отметила в интервью журналу Bilan, что изучение бухгалтерского дела немыслимо без получения дополнительных знаний в других сферах, поскольку в скором времени работа бухгалтера будет полностью автоматизирована. Развитие компьютеров, вероятно, приведет к исчезновению таких профессий, как аналитик данных, специалист в области диагностики, контроля качества, управления ресурсами и производственными процессами. Сегодня в мире совершается переход к использованию сложных нейронных сетей, при создании которых программисты учли принципы работы сетей нервных клеток живого организма.

К изменениям на рынке труда приходится быстро адаптировать программы профессиональной подготовки, рассказал директор управления профориентации (OFPC, Женева) Жиль Мизре. Постановления, определяющие особенности такой подготовки, остаются в силе в среднем 5 лет. Недавно были приняты новые постановления, касающиеся не существовавших ранее специальностей, например, технолог медицинских приборов, а также акустик-консультант для слабослышащих. В этом году OFPC планирует открыть в Женеве курс для медиаматиков, которые будут создавать сайты, записывать видео, управлять аккаунтами в социальных сетях и проводить маркетинговые кампании.

Сегодня на рынке труда отмечается спрос на специалистов, о существовании которых многие не подозревают. Например, компаниям нужны фотограмметры - картографы, которые умеют управлять дронами. На основе полученных с воздуха изображений они составляют трехмерные карты для использования в планировании проектов или для разведки природных ресурсов. В Швейцарии в этой нише успешно работают производители дронов SenseFly и Flyability.

В области управления проектами существует большой спрос на скрам-мастеров (англ.: scrum master). Такой специалист обеспечивает эффективную работу коллектива, в котором отсутствует четкая иерархия. Он выступает в роли своеобразного тренера, при этом помогает сотрудникам пересматривать список приоритетных задач. Сейчас в Швейцарии разные компании ищут сотни таких экспертов. Получить образование в этой сфере можно в Высшей специализированной школе Западной Швейцарии в Вале (HES-SO) и институте Digicomp с отделениями в Женеве и Лозанне.

БИМ-менеджер – это архитектор, создающий трехмерную виртуальную модель будущего здания, интегрируя в нее все данные о проекте: поверхность, размер элементов, используемые материалы, архитектурные особенности и т.д. Он отвечает за оптимизацию этапов строительства и координацию разных коллективов рабочих, что помогает сократить сроки и расходы. Стать БИМ-менеджером может архитектор или инженер-строитель, получив необходимые знания в HES-SO или Высшей школе инженерии и архитектуры Фрибурга.

Технологические стандарты – это отражение культуры предприятия. Молодые швейцарские компании ищут не начальника отделов кадров (его функции могут выполнять компьютерные программы), а HR-активистов. Такие эксперты отвечают за использование новейших программ и технологий в области управления персоналом, включая выплату зарплат и премий, анализ состава работников и производительности труда, пояснила основательница кадрового агентства Global HR Talents (Лозанна) Летисия Кулак. По ее словам, человек, родившийся в начале 2000-х годов, никогда не подпишет трудовой договор с фирмой, которая хранит информацию о зарплатах в excel-файлах.

Есть и профессии, спрос на которые не связан с техническим прогрессом: сегодня ощущается нехватка инженеров, в особенности в области электроники и в строительном деле. Представитель союза работодателей UPS Марко Таддей отметил, что такая ситуация сохраняется уже десять лет, так как швейцарские вузы готовят недостаточно инженеров. Молодые швейцарцы редко выбирают специальности, связанные с математикой, информатикой, техникой и естественными науками, хотя с дипломами соответствующих факультетов нетрудно найти работу.

В будущем компании все чаще будут искать людей, обладающих, кроме профессионального опыта, так называемыми «мягкими навыками» (англ.: soft skills), которые не зависят от специфики конкретной работы, а тесно связаны с личностными качествами (ответственность, дисциплина, критическое мышление), а также социальными навыками (скорость адаптации, умение расположить собеседника, работа в команде, эмоциональный интеллект). Добавим, что специалист по подбору кадров обращает внимание на дополнительные учебные программы и стажировки, указанные в резюме кандидата. Каждому, кто хочет устроиться на интересную и хорошо оплачиваемую должность, следует постоянно повышать уровень своего образования в выбранной им области. Напомним, что в Швейцарии существует большой спрос на IT-специалистов, поскольку фирмам нелегко найти сотрудников с достаточной квалификацией. В первую очередь предприятия ищут экспертов по цифровой безопасности и облачным технологиям, также требуются администраторы баз данных и разработчики мобильных приложений.

Слова Маяковского «Все работы хороши, выбирай на вкус!» по-прежнему актуальны, только сегодня поэт добавил бы строки о том, как важно учиться в течение всей жизни и обладать лидерскими качествами.