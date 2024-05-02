Помните куплеты Водовоза из фильма «Волга-Волга» на музыку И. Дунаевского и стихи В. Лебедева-Кумача про то, что « без воды – и ни туды, и не сюды »? Тогда, почти век тому назад, проблема водоснабжения стояла не менее остро, чем сейчас, однако не являлась приоритетной ни для международного сообщества, ни для прессы, ни тем более для бизнеса, никак с водой не связанного. С тех многое изменилось – так и хочется сказать «много воды утекло», – а потому мы с удовольствием представляем вашему вниманию запись беседы с Анастасией Ни, лидером «водного» проекта от имени JTI-Казахстан, демонстрирующего возможность связать глобальную стратегию с региональной инвестицией и поддержкой местных сообществ.

Анастасия, расскажите, пожалуйста, о поддержке JTI благотворительных и гуманитарных инициатив: каким образом вы отбираете проекты?

Наша главная цель – помогать местным сообществам по всему миру, создавая возможности для включения в такие проекты и инициативы всех заинтересованных сторон. Например, в 2023 году JTI инвестировала свыше $42 млн в поддержку местных сообществ в 67 странах, где мы реализовываем более 500 проектов в тесном сотрудничестве с местными партнерами.

Наши усилия сосредоточены на трех основных направлениях: поддержка проектов, инициированных бизнесом JTI в той или иной стране, глобальная инициатива WASH (Water and Sanitation for Health), которая реализуется под эгидой UNICEF, чтобы обеспечить людям доступ к чистой питьевой воде, и поддержка неправительственных гуманитарных фондов и организаций через фонд JTI Foundation.

Как проходил отбор проекта конкретно в Узбекистане?

На протяжении многих лет мы помогаем решать вопросы связанные с устойчивым развитием в странах, где JTI ведет бизнес. Бывшие советские республики в Средней Азии не исключение. Вначале мы определяем ключевые страны, которым необходима поддержка в рамках инициативы WASH. В Узбекистане процент населения, не имеющего прямого доступа к питьевой воде, остается очень высоким. В основном, это сельские жители в отдаленных районах, где строительство инфраструктуры требует больших затрат.

После того, как решение принято и утвержден бюджет на глобальном уровне, локальная команда находит местного партнера, определяет и согласовывает параметры проекта с местными властями, обеспечивает операционную и экспертную поддержку.

Агентства ООН, особенно ВОЗ, не жалуют табачную индустрию. Однако в формуляре есть просьба указать связь между проектом и Целями устойчивого развития. Почему это важно для JTI?

Наша позиция с точки зрения взаимодействия с регуляторами и международными организациями очень проста. Табачная индустрия – легальный бизнес, который обеспечивает потребителей продукцией, платит налоги, создает рабочие места и помогает местным сообществам в тех странах, где он работает. С этой точки зрения наше участие в благотворительных и гуманитарных проектах ничем не отличается от других компаний.

Наверное, единственная особенность в том, что мы стремимся к максимальной прозрачности своих действий и руководствуемся строгими принципами в отборе проектов: например, не участвуем в инициативах, связанных со спортом или детьми и подростками.

Имел ли значение при отборе проекта в Узбекистане факт использования на месте опыта Швейцарии, где находится штаб-квартира JTI?

Действительно, Швейцария имеет к этому отношение. Дело в том, что в Узбекистане не так много некоммерческих негосударственных организаций (ННО, НПО, НКО), у которых есть опыт работы с проектами по созданию инфраструктуры для доступа к питьевой воде.

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Этот масштабный проект стоимостью более 12 млн долларов дал доступ к безопасной питьевой воде для 170 000 человек в Ферганской, Наманганской, Андижанской и Сырдарьинской областях. За 15 лет реализации проекта местные специалисты получили уникальный опыт, который решили использовать, для решения проблемы доступа к питьевой воде и в других сельских районах Узбекистана.

1,8 млн долларов – большой ли это бюджет для JTI для социальных проектов?

Я думаю, правильно будет оценивать эффект для конечных получателей помощи. Для нашего довольно молодого бизнеса в Узбекистане это ощутимый бюджет, но философия компании тем и хороша, что мы считаем очень важным поддерживать местные сообщества даже там, где наша прибыль сравнительно небольшая. Ведь, главное это результат – а проект позволит охватить не менее 5-6 населенных пунктов в отдаленных регионах страны с общим населением 25,000-30,000 человек.

JTI – глобальная компания и, если ресурсов местного бизнеса не хватает, на выручку приходят другие страны, где мы работаем.

В описании проекта указан «вклад 30 000» от местного населения. Что это такое, если общий бюджет равен взносу JTI?

В данном проекте заложена уникальная для Узбекистана система реализации. Посмотрите на его цели: первая – строительство новой системы питьевого водоснабжения и, как результат, улучшение качества жизни, вторая – создание системы, где сами местные сообщества управляют созданной инфраструктурой, и третья – максимальное вовлечение жителей в проект на всех его этапах.

Вклад 30 000 – это гарантия устойчивого будущего нашей инициативы, когда каждый житель вносит свою часть и понимает свою ответственность за общее дело. Именно поэтому после завершения строительства в каждом селе будет создана Автономная организация питьевого водоснабжения (АОПВ), в которую войдут жители села, выбранные общим собранием. Эти автономные организации и будут управлять созданной инфраструктурой.

Участвует ли JTI в развитии проекта как-то ещё, помимо перевода денег?

Я, как координатор проекта со стороны JTI Казахстан, а также мои коллеги в Казахстане и в Узбекистане, участвовали на всех этапах, начиная с переговоров с местными органами власти и заканчивая выбором партнерской организации. На этапе разработки трехлетней программы мы также плотно сотрудничали с ННО, определяли критерии выбора сел, цели и задачи проекта.

В JTI мы давно отошли от понятия «спонсорство» не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения взаимоотношений с партнерами. У нас в компании есть свои сформированные задачи в области Community Investment, а также стратегия в области Устойчивого развития. Для нас важно сотрудничать с партнерами, которые разделяют наше видение и стремятся, как и мы, вносить долгосрочный вклад в развитие местных сообществ.

Проект рассчитан на три года. На какой стадии он находится сейчас? Что уже сделано?

На сегодняшний день выбраны два села в Наманганкской области, где живут порядка 5000 человек. Технический обзор и анализ существующих источников питьевой воды показал наличие скважин, соответствующих требованиям для строительства систем водоснабжения, и соответствие воды действующим нормам и стандартам.

А самое главное, в обоих селах получено согласие от жителей на реализацию проекта. Поэтому планируем завершение строительства и запуск систем в этих селах до конца 2024 года. Параллельно команда проводит экспертизу и других сел из списка, предоставленного местными властями.