Рекламировать сигареты запрещено швейцарским законодательством, да и не пользуются они спросом в нашей некурящей редакции. При этом бренды Camel, Winston, Sobranie, Mevius известны даже нам, а табак занимает существенную долю в товарах повседневного спроса и остается важным источником доходов для государственного бюджета. Но предоставим курильщикам спорить о сравнительных достоинствах и недостатках разных сигарет, а сами поговорим об истории компании и о том, чем она занимается помимо основного бизнеса.



По сравнению со многими швейцарскими банками или часовыми брендами Japan Tobacco International – младенец, ведь 25 лет – это не возраст. Однако в реальности ее история началась еще в 19 веке. Дело в том, что в 1898 году японское правительство монополизировало торговлю листьями табака. В начале 1900-х монополия расширилась на всю табачную продукцию, а также на соль, что привело, в 1949 году, к созданию государственной Японской табачной и солевой корпорации (JTS), обеспечившей правительству большие и стабильные налоговые отчисления. Однако всему приходит конец. В 1984-1985 годах монополии в Японии, включая не только табачную, но также телекоммуникационную и транспортную были приватизированы. Так и появилась на свет компания Japan Tobacco или JT, преемница JTS – лидер японского табачного рынка.



Наблюдательный читатель немедленно спросит, какое же отношение японская компания имеет к Европе, Швейцарии и почему ее штаб-квартира находится в Женеве?



Дело в том, что руководство группы JT обладало большими амбициями, и вскоре только японский рынок стал для него мал: было принято стратегическое решение о трансформации компании в глобального игрока. Действительно международной компания стала в 1999 году, когда JT купила RJRI, глобальный табачный бизнес своего конкурента R.J. Reynolds за пределами США, и создала в Женеве «дочку» - Japan Tobacco International (JTI), которая стала отвечать за весь международный табачный бизнес, кроме непосредственно японского рынка.



Покупка RJRI открыла историю JTI, затем, в 2007 году, последовала покупка британской Gallaher, за рекордные для того времени 15 млрд долларов, и целый ряд приобретений других активов по всему миру.



Благодаря успешно выбранной стратегии расширения на ключевых рынках и стремлению к максимальной эффективности, которой так славится Япония, JTI стала третьей по величине глобальной табачной компанией, работающей в 130 странах мира и объединяющей 46 тысяч сотрудников 119 национальностей.



Сочетание японского наследия, всемирно-известных брендов и исторических корней в производстве табачных изделий в Европе стало визитной карточкой компании. Так, бизнес JTI в Австрии берет начало с Austria Tabak, созданной императором Йозефом II в 1784 году.



Штаб-квартиру Japan Tobacco International сразу было решено основать в Женеве, городе, привлекающем многие мультинациональные компании. Помимо обычного набора аргументов в пользу такого решения: безопасность, устойчивость, стимулирующий экономический климат – Энди Рэи, отвечавший тогда за бизнес JTI на швейцарском рынке, называл также швейцарскую систему образования. «Эта система на всех уровнях, от промышленно-технического обучения до университетов, готовит высоко квалифицированных сотрудников, толковых и мотивированных, - пояснял он. – Швейцарцы постоянно работают над инновациями, они сильны своим стремлением улучшать то, что большинству и так представляется хорошим». Энди Рэи знал, о чем говорит, ведь уже более 50 лет в городке Дагмерзеллен близ Люцерна работает «фабрика верблюдов», как в шутку называют между собой сотрудники JTI швейцарскую фабрику компании. В течение юбилейного года мы обязательно расскажем о ней подробнее.



В течение десяти с небольшим лет с момента создания присутствие JTI в Женеве было незаметно непосвященному глазу: порядка тысячи сотрудников работали в трех разных офисах, ничем особо не выделявшихся. Все изменилось 6 февраля 2012 года, когда компания официально объявила о том, что получила от женевских властей разрешение на строительство новой международной штаб-квартиры. Уже через месяц начались работы, затянувшиеся на несколько лет. Но оно того стоило! 27 октября 2015 года состоялась торжественная инаугурация впечатляющего девятиэтажного здания из стекла и стали площадью около 28 тысяч кв. м, способного комфортно разместить 1200 сотрудников. Детище известного архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merill и коллег из женевского group8 расположилось в так называемом «ооновском квартале», поблизости от других международных организаций.



Не будем скрывать, не у всех это вызвало восторг. Антитабачное лобби и некоторые неправительственные организации утверждали, что роскошное здание бросает тень на Женеву, и яростно критиковали городские власти за «пособничество». Как бы то ни было, здание стоит, и редкая экскурсия по Женеве обходится теперь без рассказа о нем. Недовольные есть всегда, но швейцарцы, включая женевский муниципалитет, отличаются прагматичностью: не стоит забывать, что JTI – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков кантона.



С 2022 года Женева стала штаб-квартирой всего табачаного бизнеса JT, включая рынок Японии, который теперь управляется из города Кальвина. Разумеется, не только из любви к знаменитому фонтану. В Токио рассудили, что новая операционная модель, основанная на консолидации деятельности глобального табачного бизнеса компании и табачного бизнеса в Японии, будет способствовать повышению конкурентоспособности, особенно в том, что касается развития альтернатив традиционным сигаретам, а также упростит структуру организации и ускорит процесс принятия решений.



Стоит отметить, что решение сделать Женеву центром управления всем табачным бизнесом было принято до того, как Швейцария поддержала так называемый «налог ОЭСР» и присоединилась к 140 странам, взимающим c компаний, чей глобальный годовой товарооборот превышает 750 млн евро, минимальный налог в размере 15% – это новшество вступило в силу с 1 января 2024 года. Однако на планы JTI это никак не влияет. «Мы не покинем Женеву из-за этого международного решения. Разумеется, налогообложение в странах, где мы работаем, имеет большое значение. Особенно для нашего головного офиса. Однако это не единственный критерий. Швейцария в целом и кантон Женева в частности обладает другими преимуществами, стоит назвать подвижность рынка труда, политическую стабильность и юридическую надежность», - говорит исполнительный вице-президент JTI по финансам Вассилис Вовос.





Сигареты в Женеве не производят, чем же занимается тысяча сотрудников? Координацией всей коммерческой, а также некоммерческой деятельности. И благотворительность занимает важное место как в стратегии, так и в бюджете компании. «Мы работаем по всему миру, в странах с разными уровнями экономического и социального развития. Опыт показывает, что даже в самой богатой стране есть менее привилегированные группы населения, чаще всего это представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями. Проблемы у них, независимо от географического месторасположения, схожие: социальная изоляция, отсутствие нужных профессиональных навыков или возможностей для их применения, – еще несколько лет назад объясняла Нашей Газете старший вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям Люсине Овумян. – Где-то мы поддерживаем реабилитационные центры, где-то помогаем решать самые насущные, базовые проблемы, такие как наличие еды, питьевой воды, одежды».В Швейцарии, одной из самых богатых стран мира, проблемы с питьевой водой нет, поэтому здесь благотворительная деятельность JTI ведется прежде всего в области культуры: компания поддерживает Большой театр Женевы, Оркестр Романдской Швейцарии, Музей современного искусства (МАМСО), Театр Каружа… А в юбилейный год намечено несколько особых культурных проектов, о которых мы обязательно еще расскажем.