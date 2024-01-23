Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23.01.2024.
В 2024 году давний партнер Нашей Газеты, компания Japan Tobacco International (JTI), один из крупнейших в мире производителей сигарет и содержащих никотин продуктов, отмечает юбилей, и мы с удовольствием будем рассказывать вам о ее многосторонней деятельности в Швейцарии и на территории постсоветского пространства.|
En 2024 Japan Tobacco International (JTI), partenaire de Nasha Gazeta de longue date et un de plus grand producteur des cigarettes au monde, fête son jubilé. C’est avec plaisir que nous allons vous présenter ses multiples activités en Suisse et dans l’espace postsoviétique.
Рекламировать сигареты запрещено швейцарским законодательством, да и не пользуются они спросом в нашей некурящей редакции. При этом бренды Camel, Winston, Sobranie, Mevius известны даже нам, а табак занимает существенную долю в товарах повседневного спроса и остается важным источником доходов для государственного бюджета. Но предоставим курильщикам спорить о сравнительных достоинствах и недостатках разных сигарет, а сами поговорим об истории компании и о том, чем она занимается помимо основного бизнеса.
По сравнению со многими швейцарскими банками или часовыми брендами Japan Tobacco International – младенец, ведь 25 лет – это не возраст. Однако в реальности ее история началась еще в 19 веке. Дело в том, что в 1898 году японское правительство монополизировало торговлю листьями табака. В начале 1900-х монополия расширилась на всю табачную продукцию, а также на соль, что привело, в 1949 году, к созданию государственной Японской табачной и солевой корпорации (JTS), обеспечившей правительству большие и стабильные налоговые отчисления. Однако всему приходит конец. В 1984-1985 годах монополии в Японии, включая не только табачную, но также телекоммуникационную и транспортную были приватизированы. Так и появилась на свет компания Japan Tobacco или JT, преемница JTS – лидер японского табачного рынка.
Наблюдательный читатель немедленно спросит, какое же отношение японская компания имеет к Европе, Швейцарии и почему ее штаб-квартира находится в Женеве?
Дело в том, что руководство группы JT обладало большими амбициями, и вскоре только японский рынок стал для него мал: было принято стратегическое решение о трансформации компании в глобального игрока. Действительно международной компания стала в 1999 году, когда JT купила RJRI, глобальный табачный бизнес своего конкурента R.J. Reynolds за пределами США, и создала в Женеве «дочку» - Japan Tobacco International (JTI), которая стала отвечать за весь международный табачный бизнес, кроме непосредственно японского рынка.
Покупка RJRI открыла историю JTI, затем, в 2007 году, последовала покупка британской Gallaher, за рекордные для того времени 15 млрд долларов, и целый ряд приобретений других активов по всему миру.
Благодаря успешно выбранной стратегии расширения на ключевых рынках и стремлению к максимальной эффективности, которой так славится Япония, JTI стала третьей по величине глобальной табачной компанией, работающей в 130 странах мира и объединяющей 46 тысяч сотрудников 119 национальностей.
Сочетание японского наследия, всемирно-известных брендов и исторических корней в производстве табачных изделий в Европе стало визитной карточкой компании. Так, бизнес JTI в Австрии берет начало с Austria Tabak, созданной императором Йозефом II в 1784 году.
Штаб-квартиру Japan Tobacco International сразу было решено основать в Женеве, городе, привлекающем многие мультинациональные компании. Помимо обычного набора аргументов в пользу такого решения: безопасность, устойчивость, стимулирующий экономический климат – Энди Рэи, отвечавший тогда за бизнес JTI на швейцарском рынке, называл также швейцарскую систему образования. «Эта система на всех уровнях, от промышленно-технического обучения до университетов, готовит высоко квалифицированных сотрудников, толковых и мотивированных, - пояснял он. – Швейцарцы постоянно работают над инновациями, они сильны своим стремлением улучшать то, что большинству и так представляется хорошим». Энди Рэи знал, о чем говорит, ведь уже более 50 лет в городке Дагмерзеллен близ Люцерна работает «фабрика верблюдов», как в шутку называют между собой сотрудники JTI швейцарскую фабрику компании. В течение юбилейного года мы обязательно расскажем о ней подробнее.
В течение десяти с небольшим лет с момента создания присутствие JTI в Женеве было незаметно непосвященному глазу: порядка тысячи сотрудников работали в трех разных офисах, ничем особо не выделявшихся. Все изменилось 6 февраля 2012 года, когда компания официально объявила о том, что получила от женевских властей разрешение на строительство новой международной штаб-квартиры. Уже через месяц начались работы, затянувшиеся на несколько лет. Но оно того стоило! 27 октября 2015 года состоялась торжественная инаугурация впечатляющего девятиэтажного здания из стекла и стали площадью около 28 тысяч кв. м, способного комфортно разместить 1200 сотрудников. Детище известного архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merill и коллег из женевского group8 расположилось в так называемом «ооновском квартале», поблизости от других международных организаций.
Не будем скрывать, не у всех это вызвало восторг. Антитабачное лобби и некоторые неправительственные организации утверждали, что роскошное здание бросает тень на Женеву, и яростно критиковали городские власти за «пособничество». Как бы то ни было, здание стоит, и редкая экскурсия по Женеве обходится теперь без рассказа о нем. Недовольные есть всегда, но швейцарцы, включая женевский муниципалитет, отличаются прагматичностью: не стоит забывать, что JTI – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков кантона.
С 2022 года Женева стала штаб-квартирой всего табачаного бизнеса JT, включая рынок Японии, который теперь управляется из города Кальвина. Разумеется, не только из любви к знаменитому фонтану. В Токио рассудили, что новая операционная модель, основанная на консолидации деятельности глобального табачного бизнеса компании и табачного бизнеса в Японии, будет способствовать повышению конкурентоспособности, особенно в том, что касается развития альтернатив традиционным сигаретам, а также упростит структуру организации и ускорит процесс принятия решений.
Стоит отметить, что решение сделать Женеву центром управления всем табачным бизнесом было принято до того, как Швейцария поддержала так называемый «налог ОЭСР» и присоединилась к 140 странам, взимающим c компаний, чей глобальный годовой товарооборот превышает 750 млн евро, минимальный налог в размере 15% – это новшество вступило в силу с 1 января 2024 года. Однако на планы JTI это никак не влияет. «Мы не покинем Женеву из-за этого международного решения. Разумеется, налогообложение в странах, где мы работаем, имеет большое значение. Особенно для нашего головного офиса. Однако это не единственный критерий. Швейцария в целом и кантон Женева в частности обладает другими преимуществами, стоит назвать подвижность рынка труда, политическую стабильность и юридическую надежность», - говорит исполнительный вице-президент JTI по финансам Вассилис Вовос.
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