Нацбанк Швейцарии понизил ставку. Снова |La Banque nationale suisse a abaissé son taux

Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) продолжает смягчать денежно-кредитную политику. Напомним, что в марте BNS/SNB стал одним из первых крупных центральных банков мира, снизивших ключевую процентную ставку. В июне и сентябре он продолжил следовать заданному курсу, каждый раз уменьшая ставку на 0,25 пункта. Таким образом, очередное понижение, о котором было объявлено в четверг, было ожидаемым. Неожиданностью стало только то, что на этот раз Нацбанк понизил ставку сразу на 0,5 процентных пункта.