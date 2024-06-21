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суббота, 22 июня 2024 года   

Нацбанк снова понизил ставку |La Banque nationale a de nouveau abaissé le taux d’intérêt

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

… а Швейцария остается одной из самых конкурентоспособных стран в мире.

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... et la Suisse reste l’un des pays les plus compétitifs au monde.

Швейцарский национальный банк (BNS/SNB), как и прогнозировали аналитики, объявил в четверг об уменьшении ключевой ставки на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Напомним, что первый шаг к смягчению денежно-кредитной политики был сделан в марте, когда BNS/SNB первым из крупных центральных банков понизил ставку на четверть процента.

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Национальный банк Швейцарии
инфляция
Рейтинг конкурентоспособности
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