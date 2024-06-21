Нацбанк снова понизил ставку |La Banque nationale a de nouveau abaissé le taux d’intérêt

Швейцарский национальный банк (BNS/SNB), как и прогнозировали аналитики, объявил в четверг об уменьшении ключевой ставки на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Напомним, что первый шаг к смягчению денежно-кредитной политики был сделан в марте, когда BNS/SNB первым из крупных центральных банков понизил ставку на четверть процента.