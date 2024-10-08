Планы экономии и подарок Нацбанка |Programmes d’économies et cadeau de la Banque nationale

Наша Газета уже рассказывала о том, что Федеральный совет планирует значительно урезать расходы буквально во всех областях, кроме армии. Наибольшее сокращение бюджетных средств ожидается в социальной сфере, затронут и транспорт.