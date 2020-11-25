Каждую осень в Швейцарии публикуется ежегодное масштабное исследование о доходах и расходах местных домохозяйств. Согласно последним имеющимся данным, опубликованным в понедельник, в 2018 году средний располагаемый доход частных домохозяйств составил 7 069 франков в месяц. Под располагаемым доходом авторы исследования понимают доход всех членов домохозяйства, состоящего в среднем из 2,16 человек, за вычетом обязательных расходов. При этом уровень доходов в домохозяйствах, состоящих из одного человека, часто ниже. Любопытно, что далеко не все имеют в своем распоряжении 7 069 франков в месяц: в 2018 году доходы 60% домохозяйств были ниже среднего показателя по стране.

Средний доход «брутто» (10 114 франков) на три четверти состоял из заработной платы (6 643 франка). Вторым по значимости источником доходов стали пенсии и социальные выплаты (1 960 франков). Учитывались также доходы от собственной деятельности (932 франка) и от владения активами или недвижимостью (448 франков). Кроме того, в среднем 132 франка поступали от других домохозяйств. Речь идет, прежде всего, об алиментах, на долю которых приходилось более четверти доходов в одном из сорока домохозяйств, в основном, в семьях с одним родителем.

В 2018 году обязательные расходы составили 3 045 франков в месяц, или 30,1% от дохода «брутто», причем на налоги пришлось отдать в среднем 1 182 франка (11,7%). Обязательные расходы также включали в себя взносы в фонды социального, пенсионного и медицинского страхования.

Оплата жилья и энергии стала самой большой статьей расходов – на эти цели швейцарские домохозяйства потратили в среднем 1 456 франков (14,4%). 753 франка среднестатистическая семья выделяла в месяц на транспорт, 634 франка – на продукты питания и безалкогольные напитки, 589 франков – на рестораны и отели. На развлечения, музеи, театры, кино и концерты уходила сумма в размере 549 франков, на дополнительное медицинское страхование – 147 франков, а на подарки и благотворительность – 165 франков. Алкоголь и табачные изделия обходились в среднем в 100 франков в месяц, а покупка одежды и обуви – в 191 франк.

Что же оставалось в конце месяца? Не так и мало. В 2018 году частные домохозяйства в Швейцарии могли отложить «на черный день» в среднем 1 589 франков. Правда, делать сбережения могли позволить себе далеко не все. Так, домохозяйства с наименьшими доходами (менее 5000 франков в месяц), как правило, ничего не могут отложить и часто тратят больше денег, чем зарабатывают. Это связано, в частности, с тем, что в эту статистическую группу входят 60% пенсионеров, которые финансируют часть своих расходов за счет ранее сбереженных активов. Добавим, что о том, как пандемия и коронакризис повлияют на структуру бюджета швейцарских семей, станет известно в 2022 году.