Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 25 ноября 2020 года   

Бюджет швейцарских домохозяйств|Le budget des ménages suisses

Автор: НГ, Невшатель, 25. 11. 2020.

Фото: Claudio Schwarz, purzlbaum via Unsplash

Какими доходами располагает среднестатистическая семья в Конфедерации? Каковы основные статьи ежемесячных расходов? И какая сумма в среднем остается в конце месяца? Об этом можно узнать из нового отчета федеральной службы статистики (OFS/BFS).

|

Quel est le revenu moyen des ménages privés dans la Confédération? Quelles sont les dépenses mensuelles? Que reste-t-il à épargner? La nouvelle enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) donne les réponses à ces questions.

Каждую осень в Швейцарии публикуется ежегодное масштабное исследование о доходах и расходах местных домохозяйств. Согласно последним имеющимся данным, опубликованным в понедельник, в 2018 году средний располагаемый доход частных домохозяйств составил 7 069 франков в месяц. Под располагаемым доходом авторы исследования понимают доход всех членов домохозяйства, состоящего в среднем из 2,16 человек, за вычетом обязательных расходов. При этом уровень доходов в домохозяйствах, состоящих из одного человека, часто ниже. Любопытно, что далеко не все имеют в своем распоряжении 7 069 франков в месяц: в 2018 году доходы 60% домохозяйств были ниже среднего показателя по стране.

Средний доход «брутто» (10 114 франков) на три четверти состоял из заработной платы (6 643 франка). Вторым по значимости источником доходов стали пенсии и социальные выплаты (1 960 франков). Учитывались также доходы от собственной деятельности (932 франка) и от владения активами или недвижимостью (448 франков). Кроме того, в среднем 132 франка поступали от других домохозяйств. Речь идет, прежде всего, об алиментах, на долю которых приходилось более четверти доходов в одном из сорока домохозяйств, в основном, в семьях с одним родителем.

В 2018 году обязательные расходы составили 3 045 франков в месяц, или 30,1% от дохода «брутто», причем на налоги пришлось отдать в среднем 1 182 франка (11,7%). Обязательные расходы также включали в себя взносы в фонды социального, пенсионного и медицинского страхования.

Оплата жилья и энергии стала самой большой статьей расходов – на эти цели швейцарские домохозяйства потратили в среднем 1 456 франков (14,4%). 753 франка среднестатистическая семья выделяла в месяц на транспорт, 634 франка – на продукты питания и безалкогольные напитки, 589 франков – на рестораны и отели. На развлечения, музеи, театры, кино и концерты уходила сумма в размере 549 франков, на дополнительное медицинское страхование – 147 франков, а на подарки и благотворительность – 165 франков. Алкоголь и табачные изделия обходились в среднем в 100 франков в месяц, а покупка одежды и обуви – в 191 франк.

Что же оставалось в конце месяца? Не так и мало. В 2018 году частные домохозяйства в Швейцарии могли отложить «на черный день» в среднем 1 589 франков. Правда, делать сбережения могли позволить себе далеко не все. Так, домохозяйства с наименьшими доходами (менее 5000 франков в месяц), как правило, ничего не могут отложить и часто тратят больше денег, чем зарабатывают. Это связано, в частности, с тем, что в эту статистическую группу входят 60% пенсионеров, которые финансируют часть своих расходов за счет ранее сбереженных активов. Добавим, что о том, как пандемия и коронакризис повлияют на структуру бюджета швейцарских семей, станет известно в 2022 году.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.29

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономики

 Федеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.

Всего просмотров: 2,054

Хорошие новости для швейцарских абонентов

 1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?

Всего просмотров: 2,010

Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.

Всего просмотров: 1,659
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.

Всего просмотров: 1,659

Covid-19 – главная забота швейцарцев

 Актуальная статистика, «барометр озабоченности», критика в адрес швейцарских властей, советы относительно проведения зимних праздников, домашние упражнения для заболевших новым коронавирусом, недоказанная эффективность ремдесивира – о развитии эпидемии в Конфедерации читайте в нашей хронике.

Всего просмотров: 1,555

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 43,100
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top