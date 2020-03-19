В моменты кризиса из разряда тех, что переживаем сегодня мы с вами, даже в самые толерантные, рассудительные и не склонные к панике головы лезут классические русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?». И кто их, эти головы, за это осудит?! Надо же найти какое-то разумное объяснение происходящему – диверсия, заговор, недружелюбный акт марсиан, все сгодится. Но если серьезно, то ответы на эти вопросы и связанные с ними оценки деятельности властей и степени сознательности гражданского населения даны, надо полагать, будут, но только со временем, после тщательного и всестороннего анализа ситуации, признанной в Швейцарии чрезвычайной.



Однако уже сейчас, в разгар событий, вырисовывается ответ на еще один классический вопрос: «кому выгодно?». Напомним тем, кто не застал курс истории КПСС, что вопрос этот поставил ребром В. И. Ленин в одноименной статье, опубликованной 11 апреля 1913 года в газете «Правда» за подписью «В». Владимир? Вовочка? Вован? Процитируем вождя мирового пролетариата – который на тот момент им еще не был! – по 23-му тому Полного собрания сочинений: «Есть такое латинское изречение «cui prodest» (куй продэст), – «кому выгодно?». Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгодно?».»



Разумеется, мы не думаем, что кто-то специально придумал коронавирус и выпустил эту заразу в мир, преследуя корыстные цели. (Правда, если бы китайские власти не заткнули рот врачам, первыми забившим тревогу, масштабы распространения вируса могли бы иными.) Речь не о том. Просто так уж устроен мир, что любые трагические для одних людей ситуации для других оказываются позитивно-прибыльными. И наш с вами случай – не исключение. Собственно, мы уже представили список, подрывающий авторитет народной мудрости о том, что на чужом несчастье счастья не построишь. Построишь, причем совершенно легально и даже с определенной пользой для окружающих. Вот пример.



В то время, как биржа переживает крах, и страшная тень Великой депрессии почти столетней давности все чаще маячит на мировом финансовом горизонте, Swissquote не успевает оформлять новых клиентов.



Для тех, кто не знает, Swissquote – это швейцарская банковская группа, специализирующаяся на предоставлении финансовых и трейдерских услуг онлайн и располагающая, помимо отделений в Швейцарии, филиалами в Дубаи и Гонконге, плюс, заметьте, русскоязычной версией сайта. Созданная в 1990 году в Глане, в кантоне Во и с тех пор бессменно руководимая Марком Бюрки, в 2017 году она первой ввела в оборот пять крипто валют (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin и Ripple). Так вот, всеобщий кризис явно пошел на пользу группе, сообщившей во вторник об активном росте числа заявок на открытие счета и рассчитывающей в 2020 году на более чем 10-процентный рост как оборота, так и чистой прибыли. Вот это да!



«С начала года мы еженедельно получаем по несколько тысяч заявок касательно открытия счета. Каждая заявка проверяется в соответствии с соответствующими правилами и легальными требованиями, что занимает определенное время. Этим объясняются нынешние задержки в процессе открытия счетов, – читаем мы в распространенном коммюнике. Биржа реагирует по-деловому: во вторник акции Swissquote выросли на 5%, а вообще с начала года они упали лишь на 4%, что на фоне общих потерь – в среднем 30% - согласитесь, цветочки.



Руководство группы, насчитывающей 722 сотрудника, уверяет, что трудится в поте лица, чтобы сократить задержки до минимума, параллельно продолжая оказывать через свою виртуальную платформу полный комплект традиционных услуг: трейдинг, обмен валют, оформление ипотеки и роботизированные консультации.



Поступательное развитие группы уже можно назвать тенденцией: в 2019 году, воспользовавшись благоприятной ситуацией на финансовых рынках, группа зарегистрировала более 30 тысяч новых клиентских счетов, достигнув рекордной цифры – 359 612. Клиентские активы выросли на 35,3 % (32,2 млрд шв. франков). При этом чистый доход группы от комиссий сократился на 6,6%, поскольку сократилась и общая сумма транзакций – с 3 до 2,8 млн франков.

Несмотря на эти цифры, не совсем понятно, на чем основан сегодняшний оптимизм компании. Наши просвещенные читатели знают, что криптовалюты, хорошо прижившиеся на швейцарской почве, поначалу воспринимались некоторыми как менее контролируемая альтернатива традиционной банковской системе. Но со временем стало ясно, что все не так просто, тем более что центральные банки, включая швейцарский, не спешат выпускать из рук монополию, а параллельно с крахом на "основной" бирже произошел обвал и на бирже криптовалют. Мы направили в Swissquote запрос с просьбой прояснить эти вопросы, но ответа пока не получили.



... Вообще, когда, придя утром в СООР, видишь опустевшие стеллажи и людей, не смотрящих по сторонам и строго соблюдающих дистанцию, кажется, что паникой охвачены все. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. «Подавляющее большинство наших клиентов сохраняют спокойствие, лишь единицы захотели изменить стратегию или продать ценные бумаги, - поделился с коллегой из Le Temps директор романдского отделения инвестиционной компании VZ Ролан Брон. – С другой стороны, некоторые клиенты видят в брожениях на финансовых рынках интересную возможность для выгодного вложения ликвидности».



По оценкам экспертов, рынок должен вернуться в нормальное состояние в течение девяти месяцев после завершения кризиса. Вопрос, когда он завершится? Так что наберемся терпения. Как говорил Карлсон – спокойствие, только спокойствие!



