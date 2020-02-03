В январе в Женеве прошел уже второй конгресс, посвященный этой технологии. В январе же блокчейн со всех сторон обсуждали эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давасе. Однако интуиция подсказывает, что еще не все наши читатели точно понимают, что же такое блокчейн? Давайте разбираться вместе.



Сегодня пятница, вам нужно срочно перевести деньги на другой счет, но поступят они на него только после выходных? В транзакции было отказано, и надо все начинать сначала? Банк просит большую комиссию за международный денежный перевод? Этих и многих других недостатков традиционной банковской системы нет у блокчейна.



Блокчейн, что буквально означает «цепочка блоков», представляет собой децентрализованную базу данных – без центрального сервера, на котором хранилась бы информация. Вместо этого копии «цепочек» - постоянно растущих списков записей, то есть блоков, в свою очередь содержащих данные о сделках и информацию из предыдущих блоков – хранятся на множестве компьютеров. Удалить или переставить блоки в цепочке нельзя, можно только добавить новые. Блокчейн – самый известный пример Distributed Ledger Technology (DLT), то есть технологии распределенного реестра.





По мнению сторонников технологии, блокчейн решает многие проблемы консервативного финансового сектора и, в частности, банковских переводов. Сравним традиционные методы и блокчейн.



Уязвимость к взломам. Чтобы добраться до нужной информации, хакеры взламывают центральный дата-центр банков. При отсутствии такого центра, взломывать каждый блок цепи по отдельности физически невозможно, что делает блокчейн более безопасным. Кроме того, специфика блоков делает неосуществимой подмену совершенных транзакций.



«Неповоротливость» и дороговизна банков. При отсутствии посредника перевод платежных средств (криптовалют) может осуществляться практически мгновенно, вследствие чего исчезает потребность в высоких комиссиях за транзакции.



Потеря на обмене валют. При использовании криптовалют пропадает проблема перевода средств в разных валютах между разными странами.



Почему Швейцария?



В последние годы альпийская страна превратилась в мировой центр притяжения для энтузиастов блокчейна. Конфедерация во главе с Цугом стала домом для сотен DLT-стартапов, часть из которых превратились в звезд индустрии, или так называемых единорогов – там профессионалы величают стартапы, оцениваемые свыше миллиарда долларов.



Одним из ключевых успехов Криптодолины – а именно так теперь называют Цуг, где в январе 2017 года была при поддержке правительства была создана независимая ассоциация Crypto Valley Association для продвижения Криптодолины как ведущей мировой экосистемы для технологий криптографии и блокчейн, - стала запущенная в 2015 году канадско-российским программистом Виталиком Бутериным компания Ethereum, или Эфириум, платформа для создания приложений, основанных на DLT. Ethereum запустил и свою успешную криптовалюту – эфир.



Помимо Эфириума, в Криптодолине еще 5 «единорогов»: Cardano, Dfinity Foundation, Cosmos Netwrok, Polka Dot, Bitmain Switzerland. После «крипто-зимы» 2018 года и резкого спада общая капитализация топ-50 блокчейн-компаний долины снова выросла и летом 2019 составляла 40 миллиардов долларов (по данным CV VC). На данный момент их насчитывается в регионе около 800, с общим числом сотрудников свыше 4000 человек.



По мнению экспертов, причина расцвета блокчейна в Швейцарии кроется в политической системе страны. Швейцарским политикам легко понять преимущества децентрализованной системы управления, ведь вся страна существует по схожим принципам. Более того, местные чиновники проявляют интерес к блокчейну не только как к финансовому механизму, но и как к потенциально важному инструменту в политических процессах. В июне 2018 года мэр Цуга Дольфи Мюллер первым в Швейцарии проголосовал с помощью своего цифрового ID на новой онлайн-платформе по технологии блокчейна.







«Децентрализованное электронное голосование гарантирует максимальную защиту данных и прозрачность, так как позволяет проследить за каждым голосом», - сказал он тогда журналистам. При использовании блокчейна невозможно осуществить какие-либо манипуляции с отданными голосами, как это бывает в странах с несовершенной демократией.



Эксперты хвалят и профессиональный климат страны в целом, отмечая полезное соседство качественных вузов и крупных компаний, прагматичный подход органа надзора за финансовыми рынками (FINMA), привлекательное налогообложение и легкость в отношениях бизнеса с местными кантональными учреждениями.



На сайте Crypto Valley Assosiation в разделе «Почему Швейцария?» кроме вышеназванных преимуществ отмечаются швейцарские продуктивность и конкурентоспособность, инфраструктура мирового уровня, культура приватности, безопасное и предсказуемое законодательство, близость к важным мировым рынкам и высокий уровень жизни.



Несколько «но»



При всей благоприятности швейцарского климата для блокчейн-бума, DLT-компании только начинают пробиваться в банковский сектор, и здесь Швейцария также оказалась первой. В августе 2019 года блокчейн компании SEBA Crypto AG и Sygnum AG получили лицензии FINMA на банковскую деятельность. Это – прецедент в мировой финансовой практике.





Параллельно с выдачей лицензий FINMA сочла нужным выпустить разъяснения насчет того, каким образом к таким организациям применяется швейцарское законодательство против отмывания денег. Согласно этому документу, финансовым структурам нового типа разрешено высылать и получать криптовалюты или токены только от клиентов, личность которых установлена. По мнению регулятора, анонимность и быстрота транзакций в блокчейне кроме удобства несут угрозу увеличения масштабов отмывания денег и спонсирования терроризма. К тому же, потеря прибыли от транзакций может заставить банки принимать больше клиентов из развивающихся стран с высокими рисками.



Кроме вопросов безопасности и прозрачности, не все технические характеристики блокчейна являются пока наиболее удобными для потребителя. По скорости перевода средств операции с криптовалютами все еще уступают таким сервисам, как популярный Revolut. Непредсказуемость курса биткойна и других монет – еще один фактор, вызывающий опасения у пользователей.



Не только финансы?



Несмотря на то, что 40-50% блокчейн-проектов относятся к области финтеха и именно они больше всего на слуху, технология обещает раскрыть свой потенциал в самых разных сферах: для записи истории болезни пациента, хранения завещаний или данных о передаче/продаже собственности, отслеживания продажи медикаментов или оружия, умных контракты для защиты прав наемных работников, и многое другое. Шествие блокчейна только начинается, но идет он быстро и уверенно.





