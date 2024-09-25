Экономить на всем, кроме армии? |Réduire les coûts pour tout sauf pour l’armée?

Обширная программа сокращения расходов призвана сэкономить миллиарды франков: 3,6 млрд франков в год, начиная с 2027-го, и по 4,6 млрд франков после 2030-го. Необходимость экономии объясняется тем, что к 2030 году в федеральной казне может образоваться «дыра» в размере от 4 до 4,5 млрд. На чем же планируют экономить швейцарские власти? Практически на всем – кроме армии.