Автор: Заррина Салимова, Берн, 25.09.2024.
Федеральный совет представил пакет мер экономии, которые затронут в основном социальный сектор.|
Le Conseil fédéral a présenté un plan d’économie qui touche principalement le secteur social.
Обширная программа сокращения расходов призвана сэкономить миллиарды франков: 3,6 млрд франков в год, начиная с 2027-го, и по 4,6 млрд франков после 2030-го. Необходимость экономии объясняется тем, что к 2030 году в федеральной казне может образоваться «дыра» в размере от 4 до 4,5 млрд. На чем же планируют экономить швейцарские власти? Практически на всем – кроме армии.
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