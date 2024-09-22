Результаты референдума 22 сентября

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.09.2024.
Швейцарский народ решил судьбу реформы профессионального пенсионного обеспечения и инициативы о биоразнообразии.|
Le peuple suisse a décidé du sort de la réforme de la prévoyance professionnelle et de l’initiative sur la biodiversité.
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