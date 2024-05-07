Пора задуматься о пенсии? |Le moment est-il venu de penser à la retraite?

О том, чтобы в старости безмятежно сидеть на берегу озера и любоваться Альпами, стоит начать задумываться уже лет в сорок. Фото: Aaron Andrew Ang, Unsplash

Пенсионная система Швейцарии состоит из трех компонентов. Первый – это государственный пенсионный режим (AVS/AHV), который распространяется на всё население и имеет целью обеспечение прожиточного минимума. Пенсионные отчисления по второму уровню (LPP/BVG) касаются работающего населения и становятся обязательными после того, как зарплата достигает определённого порога. Наконец, третий уровень (компоненты 3а и 3b) представляет собой факультативные отчисления и индивидуальные пенсионные схемы.