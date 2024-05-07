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вторник, 7 мая 2024 года   

Пора задуматься о пенсии? |Le moment est-il venu de penser à la retraite?

Автор: , Берн, .

О том, чтобы в старости безмятежно сидеть на берегу озера и любоваться Альпами, стоит начать задумываться уже лет в сорок. Фото: Aaron Andrew Ang, Unsplash

Кому стоит обратить внимание на третий компонент пенсионный системы? В чем его преимущества? И что стоит учитывать тем, кто планирует ранний выход на пенсию?

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Qui devrait s’intéresser au troisième pilier? Quels sont ses avantages? Et que doivent prendre en compte ceux qui envisagent une retraite anticipée?

Пенсионная система Швейцарии состоит из трех компонентов. Первый – это государственный пенсионный режим (AVS/AHV), который распространяется на всё население и имеет целью обеспечение прожиточного минимума. Пенсионные отчисления по второму уровню (LPP/BVG) касаются работающего населения и становятся обязательными после того, как зарплата достигает определённого порога. Наконец, третий уровень (компоненты 3а и 3b) представляет собой факультативные отчисления и индивидуальные пенсионные схемы.

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