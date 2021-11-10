Власти кантона Во объявили о запланированном на следующий год снижении налогов. Нововведения затронут широкий спектр физических лиц и приведут к сокращению доходов кантона примерно на 50 миллионов франков. В то же время, по словам главы Департамента финансов и внешних связей кантона Паскаля Брулиса, эти предложения поддержат покупательную способность населения и укрепят привлекательность кантона.

Налоговый пакет включает четыре пункта. Первое изменение касается одиноких людей с низким уровнем доходов, размер вычета для которых будет увеличен на 200 франков.

Вторая часть послаблений предназначена для семей с детьми. Чтобы позволить работающим родителям проще совмещать профессиональную и семейную жизнь, Совет кантона принял решение увеличить вычет на расходы по уходу за ребенком на тысячу франков. Таким образом, размер суммы вырастет до 10100 франков по сравнению с 9100 франками сегодня – на каждого ребенка в возрасте до 14 лет, за которым присматривает третье лицо.

Третий пункт касается владельцев малых и средних предприятий. Чтобы сохранить способность компании реинвестировать прибыль в деятельность, правительство планирует в рамках налога на состояние адаптировать оценку не котируемых на бирже ценных бумаг, рассматриваемых как рабочие инструменты предпринимателя. С этой целью власти намерены издать специальное постановление о снижении налогового бремени для этой категории лиц.

Наконец, кантон планирует поощрить с помощью налоговых стимулов налогоплательщиков, которые вкладывают средства во второй и третий компоненты пенсионной системы. Власти признают, что кантон Во отстает в этом отношении от других, поэтому планируют снизить налог на пенсионный капитал с одной трети до одной пятой. Это приведет к сокращению доходов на 40% от взимаемого на сегодняшний день налога, что составит около 30 млн франков.

Законопроект был принят Советом кантона и передан в парламентский финансовый комитет, который изучит его в ближайшие недели. Различные пункты будут обсуждаться на заседании в декабре. Если Большой свет одобрит эти предложения, то четыре налоговых сокращения будут введены с 1 января 2022 года.

Водуазские власти имеют все возможности для налоговых послаблений, так как кантон может похвастаться отличным «финансовым здоровьем». В 2020 году кантон успешно прошел полномасштабную проверку финансовой устойчивости: несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, отчетность показала профицит в размере 5,5 млн франков, что является положительным результатом уже шестнадцатый год подряд. Впечатляющие успехи объясняются разнообразием экономической структуры региона.

Добавим, что швейцарские кантоны и муниципалитеты ожидают значительного снижения налоговых поступлений из-за коронавируса, согласно исследованию аудиторской компании PwC, проведенному совместно с Союзом швейцарских городов. Потери доходов компаний из-за кризиса (-23% для кантонов, -16,6% для городов), оказались более выраженными, чем у частных лиц (-1,1% для кантонов, -1,6% для городов). Авторы исследования объясняют эту разницу тем, что компании больше подвержены финансовым рискам, тогда как обычные люди получают компенсацию за переход на сокращенный рабочий день или потерю работы. С 2022 года налоговые поступления должны снова увеличиться, и ситуация нормализуется. Повышение налогов для компенсации потери доходов из-за пандемии не считается целесообразным, подчеркивается в исследовании.