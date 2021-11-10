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среда, 10 ноября 2021 года   

Кантон Во планирует снизить налоги|Le canton de Vaud prévoit des baisses d’impôts

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 10. 11. 2021.

Фото: Nashagazeta.ch

Изменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.

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Les modifications, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2022, réduiront la charge fiscale de nombreuses catégories de citoyens, notamment les familles, contribuables modestes et patrons de PME. 

Власти кантона Во объявили о запланированном на следующий год снижении налогов. Нововведения затронут широкий спектр физических лиц и приведут к сокращению доходов кантона примерно на 50 миллионов франков. В то же время, по словам главы Департамента финансов и внешних связей кантона Паскаля Брулиса, эти предложения поддержат покупательную способность населения и укрепят привлекательность кантона.

Налоговый пакет включает четыре пункта. Первое изменение касается одиноких людей с низким уровнем доходов, размер вычета для которых будет увеличен на 200 франков.

Вторая часть послаблений предназначена для семей с детьми. Чтобы позволить работающим родителям проще совмещать профессиональную и семейную жизнь, Совет кантона принял решение увеличить вычет на расходы по уходу за ребенком на тысячу франков. Таким образом, размер суммы вырастет до 10100 франков по сравнению с 9100 франками сегодня – на каждого ребенка в возрасте до 14 лет, за которым присматривает третье лицо.

Третий пункт касается владельцев малых и средних предприятий. Чтобы сохранить способность компании реинвестировать прибыль в деятельность, правительство планирует в рамках налога на состояние адаптировать оценку не котируемых на бирже ценных бумаг, рассматриваемых как рабочие инструменты предпринимателя. С этой целью власти намерены издать специальное постановление о снижении налогового бремени для этой категории лиц.

Наконец, кантон планирует поощрить с помощью налоговых стимулов налогоплательщиков, которые вкладывают средства во второй и третий компоненты пенсионной системы. Власти признают, что кантон Во отстает в этом отношении от других, поэтому планируют снизить налог на пенсионный капитал с одной трети до одной пятой. Это приведет к сокращению доходов на 40% от взимаемого на сегодняшний день налога, что составит около 30 млн франков.

Законопроект был принят Советом кантона и передан в парламентский финансовый комитет, который изучит его в ближайшие недели. Различные пункты будут обсуждаться на заседании в декабре. Если Большой свет одобрит эти предложения, то четыре налоговых сокращения будут введены с 1 января 2022 года.

Водуазские власти имеют все возможности для налоговых послаблений, так как кантон может похвастаться отличным «финансовым здоровьем». В 2020 году кантон успешно прошел полномасштабную проверку финансовой устойчивости: несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, отчетность показала профицит в размере 5,5 млн франков, что является положительным результатом уже шестнадцатый год подряд. Впечатляющие успехи объясняются разнообразием экономической структуры региона.

Добавим, что швейцарские кантоны и муниципалитеты ожидают значительного снижения налоговых поступлений из-за коронавируса, согласно исследованию аудиторской компании PwC, проведенному совместно с Союзом швейцарских городов. Потери доходов компаний из-за кризиса (-23% для кантонов, -16,6% для городов), оказались более выраженными, чем у частных лиц (-1,1% для кантонов, -1,6% для городов). Авторы исследования объясняют эту разницу тем, что компании больше подвержены финансовым рискам, тогда как обычные люди получают компенсацию за переход на сокращенный рабочий день или потерю работы. С 2022 года налоговые поступления должны снова увеличиться, и ситуация нормализуется. Повышение налогов для компенсации потери доходов из-за пандемии не считается целесообразным, подчеркивается в исследовании.

 

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