В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

Не все законодательные новшества в равной степени повлияют на повседневную жизнь обычных людей в стране, и большинство из них мы упоминать не будем – такие, к примеру, как новый Федеральный закон об архивации документов, постановление Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций о рыбалке в верхней части Боденского озера или аналогичный документ, касающийся защиты растений.



Начнем с изменений в налоговом законодательстве. С 1 января в Швейцарии отменяются налоговые льготы для компаний, деятельность которых ведется в основном за пределами страны. Подобные льготы часто давались торговым компаниям, холдингам, международным корпорациям. Под давлением Европейского Союза, правительство разработало реформу законодательства и представило новый закон на референдум. Жители Швейцарии поддержали новый закон, о чем Наша Газета подробно рассказывала. Чтобы не потерять налогоплательщиков, многие кантоны снизили ставки корпоративного налога для всех компаний, вне зависимости от рода и специфики их деятельности. Так, в Женеве новая ставка корпоративного налога составляет отныне 13,99 %.



В 2020 году вступает в силу целый ряд важных законов для финансового и банковского сектора, в том числе Федеральный закон о финансовых услугах и Федеральный закон о финансовых учреждениях.



Среди новых правил стоит отметить более строгий контроль за деятельностью управляющих капиталами: обязательство более полно и прозрачно информировать клиентов о рисках, обязательство обеспечивать должный уровень сотрудников.



Новые правила должны обеспечить защиту клиентов банков и финансовых компаний во избежание повторения последствий мирового финансового кризиса 2008 года. Например, банки должны теперь предупреждать клиентов, если какая-то транзакция кажется им неоправданно рискованной.



С 1 января применяются и новые правила в отношении социальных и пенсионных отчислений для финансирования пенсионного фонда Швейцарии. Так, согласно постановлению правительства, отчисления в пенсионный фонд с заработной платы будут повышены для работодателей и наемных сотрудников на 0,3% и составят 10.55 % от размера зарплаты. Как и прежде, половина отчислений производится работодателем, половина – работником. Таким образом, каждый будет платить 5,275 %.



Что касается самозанятых (индивидуальных) предпринимателей, то для них сумма отчислений с дохода от деятельности также повысится, минимальная ставка составит 5,344 %, максимальная – 9,95 %. Данные меры, по замыслу правительства, должны принести в казну дополнительные 2 миллиарда франков, что позволит немного «залатать дыру» в пенсионном фонде.



Не обошли стороной изменения и могучую швейцарскую армию. После громкого скандала прошлым летом, связанного с отказом медицинской комиссии военкомата кантона Во признать годным к службе транссексуала (человек родился девочкой, но официально поменял пол год назад), сначала шеф армии г-н Филип Ребор, а затем и Виола Амхерд, в 2019 году ставшая первой женщиной – министром обороны Конфедерации, публично заявили, что начиная с января 2020 года транссексуалы будут допускаться к службе в армии.



Согласно существовавшей годами практике, медицинские военные комиссии автоматически признавали лиц, сменивших пол, негодными к воинской службе. По статистике, каждый год швейцарская армия «забраковывала» таким образом порядка двадцати молодых человек. Теперь, практика будет изменена, смена пола не будет более являться причиной негодности и ряды армии смогут пополниться новыми солдатами уже в этом году.



Стоит отметить, что некоторым лицам, сменившим пол, все же удалось сделать карьеру в армии: прошлым летом швейцарская пресса писала о подполковнике Кристин Хуг (Christine Hug). Офицер родился мальчиком, но позже сделал операцию по смене пола и сейчас командует танковым батальоном, состоящим из 900 человек, параллельно работая в генеральном штабе армии. Это первый такой случай в армии Швейцарии, но видимо, не последний.

Наконец, уже в конце января все работающие жители Швейцарии обратят внимание на изменения в расчетной ведомости зарплаты за месяц: вычет на соцстрахование (AVS/AI/APG/AC) вырастет как для работников, так и для работодателей с 12,45% до 12,75%. Такая, казалось бы, мелочь, обеспечит кассе социального страхования более двух дополнительных миллиардов в год!

Об авторе: Сергей Лакутин - адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов, www.slegal.ch



