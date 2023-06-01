Автор: Заррина Салимова, Арау, 1. 06. 2023.
Кантональные власти намерены снизить налоги на состояние и увеличить размер налоговых вычетов.|
Les autorités cantonales ont l’intention de réduire l’impôt sur la fortune et d’augmenter les déductions fiscales.
Кантон Аргау, прославившийся своей строгой миграционной политикой, поставил перед собой амбициозную цель – стать более привлекательным для жизни и ведения бизнеса. Достичь этого власти намерены с помощью пересмотра налогового законодательства, которое должно вступить в силу в 2025 году.
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