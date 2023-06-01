Кантон Аргау повышает налоговую привлекательность |Le canton d’Argovie renforce son attractivité fiscale

Кантон Аргау, прославившийся своей строгой миграционной политикой, поставил перед собой амбициозную цель – стать более привлекательным для жизни и ведения бизнеса. Достичь этого власти намерены с помощью пересмотра налогового законодательства, которое должно вступить в силу в 2025 году.