Автор: Надежда Сикорская, Аарау, 16. 05. 2023.
Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.|
Désormais les candidats au passeport suisse devront démontrer une bonne connaissance de l’allemand et avoir un casier judiciaire vierge.
Такое решение приняло большинство членов парламента кантона, уже отличающегося одним из наиболее строгих режимов натурализации в Швейцарии: с лета 2020 года обязательным требованием стало проживание в кантоне без социальной помощи в течение десяти лет – для сравнения, аналогичное требование Конфедерации ограничено тремя годами.
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