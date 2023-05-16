Кантон Аргау ужесточает правила натурализации |L’Argovie va durcir l’octroi de naturalisation

Такое решение приняло большинство членов парламента кантона, уже отличающегося одним из наиболее строгих режимов натурализации в Швейцарии: с лета 2020 года обязательным требованием стало проживание в кантоне без социальной помощи в течение десяти лет – для сравнения, аналогичное требование Конфедерации ограничено тремя годами.