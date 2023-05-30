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Референдум 18 июня: швейцарские предприятия и налог ОЭСР|Referendum du 18 juin : les entreprises suisses et l’impôt de l’OCDE

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 30. 05. 2023.

"Красные" кантоны взимают сегодня меньше 15% налога с крупных компаний, а "зеленые" больше. Источник: KPMG

Каковы будут практические последствия выбора «за» по одному из трех вопросов, вынесенных на общенациональное голосование?

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Quels seront les conséquences d’une « oui » à une de trois questions sur laquelle la population votera le 18 juin ?
 

Наша Газета уже рассказала вам о трех вопросах, по которым должны будут высказаться граждане Швейцарской Конфедерации в рамках предстоящего 18 июня референдума, подчеркнув, что Федеральный совет призывает к трем ответам «за». По мере приближение этой даты появляется все больше информации, позволяющей избирателям лучше понять суть каждого и более обоснованно сформулировать собственное мнение. В том, что касается вопроса о минимальном налогообложении крупных предприятий, так называемого налога Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то нам показалось интересным поделиться с вами результатами небольшого исследования, проведенного телерадиовещательной компанией RTS.

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