Референдум 18 июня: швейцарские предприятия и налог ОЭСР |Referendum du 18 juin : les entreprises suisses et l’impôt de l’OCDE

Наша Газета уже рассказала вам о трех вопросах, по которым должны будут высказаться граждане Швейцарской Конфедерации в рамках предстоящего 18 июня референдума, подчеркнув, что Федеральный совет призывает к трем ответам «за». По мере приближение этой даты появляется все больше информации, позволяющей избирателям лучше понять суть каждого и более обоснованно сформулировать собственное мнение. В том, что касается вопроса о минимальном налогообложении крупных предприятий, так называемого налога Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то нам показалось интересным поделиться с вами результатами небольшого исследования, проведенного телерадиовещательной компанией RTS.