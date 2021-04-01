Федерер приглашает в Швейцарию

Новая рекламная кампания называется «Выбор Роджера: лучшее в Швейцарии». В интервью Suisse Tourisme Федерер отметил, что представляет Конфедерацию на теннисных турнирах вот уже более 20 лет, поэтому снова принести пользу родной стране, на этот раз ради возрождения туризма, стало для него логичным решением.

Интересно, что Suisse Tourisme впервые сотрудничает со знаменитостью такого уровня. По словам самого спортсмена, в детстве он много путешествовал по Конфедерации с родителями, которые любили совершать длительные прогулки, а также кататься на лыжах. Однако он до сих пор побывал не во всех частях Швейцарии, поэтому любит открывать для себя новые места. Роджер Федерер подчеркнул, что в альпийской республике нет мегаполисов, подобных Лондону или Нью-Йорку, сюда приезжают ради гор, озер, рек и т.д. Обладатель престижных наград напомнил, что благодаря небольшой территории его страны можно многое увидеть за сравнительно короткий период времени. Роджера Федерера часто спрашивают, какая страна нравится ему больше всего, на что он неизменно отвечает, что больше всего любит Конфедерацию и скучает по ней, когда находится за рубежом.

Suisse Tourisme предлагает интернет-пользователям узнать о любимых местах теннисиста в Швейцарии и о регионах, в которых он хочет побывать. Родные пейзажи придают ему сил перед каждым турниром. Руководство Suisse Tourisme очень рассчитывает на положительные результаты сотрудничества со знаменитостью, ведь туристический сектор Швейцарии переживает крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. В 2020-м количество ночевок в швейцарских отелях сократилось на 40% по сравнению с данными 2019 года, а уровень заполнения гостиниц упал с 55% до 36%, в Женеве и Цюрихе – с 65% до 28%.

Представитель Suisse Tourisme Вероник Канель отметила, что новая кампания в первую очередь рассчитана на европейцев, затем – на жителей США и стран Азии. Сумма, которую Федерер получит за участие в рекламной кампании, не разглашается, но известно, что эти деньги будут перечислены на счет основанного им благотворительного фонда Roger Federer Foundation, который поддерживает образовательные проекты для детей в Швейцарии и странах Африки. На полученные средства спортсмен планирует построить детские площадки в Конфедерации.

Роджер Федерер – не новичок в мире рекламы: раньше он помогал разным компаниям продвигать свои товары, включая электроприборы, спагетти и т.д. Любопытно, что он – не первый спортсмен, который рассказывает о красотах своей страны с целью привлечь туристов: до него это сделал испанский теннисист Рафаэль Надаль, пригласив всех желающих посетить Балеарские острова. Посмотреть интервью с Роджером Федерером и узнать о местах, которые он рекомендует посетить, можно здесь.

Добавим, что Swiss Tourisme планирует запустить марку Swistainable (англ.: swiss – швейцарский, sustainable – устойчивый). Выдавая такой «знак качества» ресторанам, аттракционам, механическим подъемникам, гостиницам и т.д., их будут делить на три категории, в зависимости от уровня устойчивости их развития. По мнению экспертов, в связи с пандемией может возникнуть новая форма туризма, основанная на более уважительном отношении к природе и исключающая спешку.