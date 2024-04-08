Экономика Швейцарии на правильном пути |L’économie suisse est sur la bonne voie

Экономика Швейцарии демонстрирует устойчивость перед лицом глобальных рисков – таков основной вывод недавнего доклада ОЭСР. В частности, Швейцария хорошо справилась с такими недавними кризисами, как пандемия и наблюдавшийcя после начала войны в Украине резкий рост цен на энергоносители.