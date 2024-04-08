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понедельник, 8 апреля 2024 года   

Экономика Швейцарии на правильном пути |L’économie suisse est sur la bonne voie

Автор: , Цюрих, .

В целом, ОЭСР довольна Швейцарией, но экстренное поглощение Credit Suisse вызывает у организации беспокойство. Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Какую оценку швейцарской экономической политике дала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)? Какие прогнозы делает Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco)? Сколько зарабатывают швейцарцы? И достигла ли Швейцария зарплатного равенства?

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Comment l’Organisation de coopération et de développement économiques a-t-elle évalué la politique économique suisse? Quelles sont les prévisions du Seco? Combien les Suisses gagnent-ils? Et la Suisse a-t-elle atteint l’égalité salariale?

Экономика Швейцарии демонстрирует устойчивость перед лицом глобальных рисков – таков основной вывод недавнего доклада ОЭСР. В частности, Швейцария хорошо справилась с такими недавними кризисами, как пандемия и наблюдавшийcя после начала войны в Украине резкий рост цен на энергоносители.

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швейцарская экономика
ОЭСР и Швейцария
равенство зарплат
зарплаты в Швейцарии
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