Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 08.04.2024.
Какую оценку швейцарской экономической политике дала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)? Какие прогнозы делает Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco)? Сколько зарабатывают швейцарцы? И достигла ли Швейцария зарплатного равенства?|
Comment l’Organisation de coopération et de développement économiques a-t-elle évalué la politique économique suisse? Quelles sont les prévisions du Seco? Combien les Suisses gagnent-ils? Et la Suisse a-t-elle atteint l’égalité salariale?
Экономика Швейцарии демонстрирует устойчивость перед лицом глобальных рисков – таков основной вывод недавнего доклада ОЭСР. В частности, Швейцария хорошо справилась с такими недавними кризисами, как пандемия и наблюдавшийcя после начала войны в Украине резкий рост цен на энергоносители.
Новые виды мошенничества в ШвейцарииФальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.
Какую ипотечную стратегию лучше выбрать?Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?
За чей счет будет выплачиваться 13-я пенсия?Федеральный совет представил два варианта финансирования дополнительной пенсии – оба предусматривают увеличение отчислений с заработной платы.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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