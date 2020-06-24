Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 25 июня 2020 года   

Как Конфедерация обеспечит равенство зарплат?|Comment la Confédération va-t-elle assurer l’égalité salariale?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 06. 2020. Просмотров: 370

«Равенство – сейчас», - обеспечение равенства, в том числе и зарплатного, было одним из главных требований женской забастовки 14 июня 2019 года. Фото: NashaGazeta

1 июля 2020 года вступает в силу поправка к Закону о равенстве (LEg). Новые положения обязывают компании, в которых работают сто и более сотрудников, проводить внутренний анализ заработных плат на предмет гендерного равенства.

|

La modification de la Loi sur l’égalité (LEg) entre en vigueur le 1er juillet 2020. Les nouvelles dispositions obligent les entreprises employant 100 travailleurs et plus à procéder à l’interne à une analyse de l’égalité des salaires.

Закон о равенстве (LEg), который действует в Швейцарии с 1996 года, применяется ко всем сферам трудовой деятельности, включая прием на работу, увольнение, непрерывное образование и сексуальные домогательства на рабочем месте. Закон запрещает дискриминацию – как прямую, так и косвенную. Ровно через неделю, 1 июля, вступает в силу одобренная парламентом в 2018 году поправка к LEg, цель которой состоит в том, чтобы улучшить реализацию принципа равной оплаты труда женщин и мужчин.

Согласно новому положению LEg, компании, насчитывающие сто и более сотрудников, должны проводить внутренний аудит на предмет равенства зарплат. Закон затрагивает 0,9% швейцарских предприятий, на которых работают 46% всех сотрудников Конфедерации, отмечается на сайте правительства. Первая проверка должна быть проведена в течение года после вступления поправки в силу, т.е. она должна быть завершена не позднее конца июня 2021 года. Компания может выбрать любой отчетный месяц с июля 2020-го по июнь 2021-го. Если в результате аудита гендерно обусловленного зарплатного разрыва не будет выявлено, то компания освобождается от дальнейших проверок. В противном случае аудит должен будет повторяться каждые четыре года.

Проведение проверки должно быть поручено независимому органу, причем Федеральный совет установил критерии для обучения аудиторов, которые должны будут ознакомиться с правовыми основами в области равной оплаты труда, научными основами статистического анализа и гендерно-нейтральной оценки работы, а также принципами верификации полученных результатов. Одна и та же аудиторская компания не может участвовать и в проведении внутреннего анализа, и в его верификации. Кроме того, Конфедерация разработала стандартный бесплатный инструмент для проверки Logib. Результаты аудита должны быть доведены до сведения сотрудников.

Работодатели могут быть освобождены от проверки, если анализ зарплат в компании уже проводился на других правовых основаниях, например, в рамках рассмотрения заявки на получение субсидий или процедуры госзакупок.

Любопытно, что ни Конституция, ни Закон о равенстве не определяют, что такое заработная плата. Федеральный суд, однако, разъяснил в одном из своих решений, что зарплата может быть определена как любая выплата, предоставляемая работодателем в обмен на работу, выполняемую работником.

Критики считают новую поправку слишком мягкой. Дело в том, что для компаний, не проводящих зарплатный аудит, не предусмотрено никаких штрафных санкций. Более того, санкций нет и в том случае, если проверка выявит необоснованные различия в оплате труда женщин и мужчин.

В соответствии с конституционным принципом равной оплаты труда мужчины и женщины должны получать одинаковую плату за одинаковую работу или труд равной ценности, подчеркивается на сайте федерального управления юстиции. Если внутренний анализ выявит необъяснимую разницу в оплате труда женщин и мужчин, то это может говорить о наличии систематической дискриминации по половому признаку.

По данным статистики, в 2018 году разница в медианных зарплатах женщин и мужчин достигла 11,5%, причем в частном секторе женщины зарабатывают на 14,4% меньше мужчин, а в государственном – на 11,4%. Чем выше должность, тем больше зарплатная разница, например, женщины на руководящих должностях зарабатывают 8 872 франка, в то время как их коллеги-мужчины, занимающие должности с тем же уровнем ответственности, получают 10 893 франка, т.е. на 18,6% больше. 58,3% должностей с уровнем заработной платы менее 4500 франков в месяц занимают женщины, а 82,4% рабочих мест с зарплатой более 16 000 франков – мужчины.

Разница в оплате труда частично объясняется объективными факторами, такими как опыт или образование, но примерно в 40% случаев она ничем не обоснована – это и есть гендерная дискриминация.

Добавим, что парламент ограничил срок действия обязательства по проведению анализа равной оплаты труда двенадцатью годами. Поправка к Закону о равенстве и сопровождающее ее постановление автоматически прекращают свое действие 1 июля 2032 года.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 72.84
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тематические маршруты по Швейцарии для детей

 В Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.

Всего просмотров: 1,130

Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограничения

 В понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.

Всего просмотров: 1,115

Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в Швейцарии

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.

Всего просмотров: 994
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?

 Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.

Всего просмотров: 3,526

Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?

 Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.

Всего просмотров: 875

Made in Witzerland

 Над чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.

Всего просмотров: 647
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top