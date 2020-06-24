Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 06. 2020. Просмотров: 370
1 июля 2020 года вступает в силу поправка к Закону о равенстве (LEg). Новые положения обязывают компании, в которых работают сто и более сотрудников, проводить внутренний анализ заработных плат на предмет гендерного равенства.|
La modification de la Loi sur l’égalité (LEg) entre en vigueur le 1er juillet 2020. Les nouvelles dispositions obligent les entreprises employant 100 travailleurs et plus à procéder à l’interne à une analyse de l’égalité des salaires.
Закон о равенстве (LEg), который действует в Швейцарии с 1996 года, применяется ко всем сферам трудовой деятельности, включая прием на работу, увольнение, непрерывное образование и сексуальные домогательства на рабочем месте. Закон запрещает дискриминацию – как прямую, так и косвенную. Ровно через неделю, 1 июля, вступает в силу одобренная парламентом в 2018 году поправка к LEg, цель которой состоит в том, чтобы улучшить реализацию принципа равной оплаты труда женщин и мужчин.
Согласно новому положению LEg, компании, насчитывающие сто и более сотрудников, должны проводить внутренний аудит на предмет равенства зарплат. Закон затрагивает 0,9% швейцарских предприятий, на которых работают 46% всех сотрудников Конфедерации, отмечается на сайте правительства. Первая проверка должна быть проведена в течение года после вступления поправки в силу, т.е. она должна быть завершена не позднее конца июня 2021 года. Компания может выбрать любой отчетный месяц с июля 2020-го по июнь 2021-го. Если в результате аудита гендерно обусловленного зарплатного разрыва не будет выявлено, то компания освобождается от дальнейших проверок. В противном случае аудит должен будет повторяться каждые четыре года.
Работодатели могут быть освобождены от проверки, если анализ зарплат в компании уже проводился на других правовых основаниях, например, в рамках рассмотрения заявки на получение субсидий или процедуры госзакупок.
Любопытно, что ни Конституция, ни Закон о равенстве не определяют, что такое заработная плата. Федеральный суд, однако, разъяснил в одном из своих решений, что зарплата может быть определена как любая выплата, предоставляемая работодателем в обмен на работу, выполняемую работником.
Критики считают новую поправку слишком мягкой. Дело в том, что для компаний, не проводящих зарплатный аудит, не предусмотрено никаких штрафных санкций. Более того, санкций нет и в том случае, если проверка выявит необоснованные различия в оплате труда женщин и мужчин.
В соответствии с конституционным принципом равной оплаты труда мужчины и женщины должны получать одинаковую плату за одинаковую работу или труд равной ценности, подчеркивается на сайте федерального управления юстиции. Если внутренний анализ выявит необъяснимую разницу в оплате труда женщин и мужчин, то это может говорить о наличии систематической дискриминации по половому признаку.
По данным статистики, в 2018 году разница в медианных зарплатах женщин и мужчин достигла 11,5%, причем в частном секторе женщины зарабатывают на 14,4% меньше мужчин, а в государственном – на 11,4%. Чем выше должность, тем больше зарплатная разница, например, женщины на руководящих должностях зарабатывают 8 872 франка, в то время как их коллеги-мужчины, занимающие должности с тем же уровнем ответственности, получают 10 893 франка, т.е. на 18,6% больше. 58,3% должностей с уровнем заработной платы менее 4500 франков в месяц занимают женщины, а 82,4% рабочих мест с зарплатой более 16 000 франков – мужчины.
Разница в оплате труда частично объясняется объективными факторами, такими как опыт или образование, но примерно в 40% случаев она ничем не обоснована – это и есть гендерная дискриминация.
Добавим, что парламент ограничил срок действия обязательства по проведению анализа равной оплаты труда двенадцатью годами. Поправка к Закону о равенстве и сопровождающее ее постановление автоматически прекращают свое действие 1 июля 2032 года.
Тематические маршруты по Швейцарии для детейВ Конфедерации проложены около 65 000 километров пешеходных маршрутов, многие из которых рассчитаны на детей самых разных возрастов.
Covid-19: Федеральный совет снимает почти все ограниченияВ понедельник Швейцария возвращается к практически нормальной жизни: с 22 июня отменяется большая часть мер борьбы с новым коронавирусом. Под запретом до конца августа остаются только крупные мероприятия с участием более 1000 человек.
Легенда о швейцарском рае. 12. Салтыков-Щедрин: Размышления о России в ШвейцарииМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа. Сегодня речь пойдет о поэзии.
Covid-19: какие страны лучше всех справились с эпидемией?Швейцария заняла первую строчку в составленном консорциумом Deep Knowledge Group рейтинге наиболее безопасных стран во время пандемии коронавируса. Россия – на 61-м месте.
Covid-19: Швейцария слишком быстро снимает ограничения?Руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Маттиас Эггер считает преждевременными принятые в пятницу правительством меры по ослаблению ограничений. По его мнению, существует риск того, что в ближайшее время число заболевших резко возрастет.
Made in WitzerlandНад чем смеются швейцарцы и почему другие смеются над ними самими? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, организованной Форумом швейцарской истории в Швице и посвященной культуре юмора в стране – от политической сатиры до расхожих привольных шуточек.
Добавить комментарий