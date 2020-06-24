Закон о равенстве (LEg), который действует в Швейцарии с 1996 года, применяется ко всем сферам трудовой деятельности, включая прием на работу, увольнение, непрерывное образование и сексуальные домогательства на рабочем месте. Закон запрещает дискриминацию – как прямую, так и косвенную. Ровно через неделю, 1 июля, вступает в силу одобренная парламентом в 2018 году поправка к LEg, цель которой состоит в том, чтобы улучшить реализацию принципа равной оплаты труда женщин и мужчин.

Согласно новому положению LEg, компании, насчитывающие сто и более сотрудников, должны проводить внутренний аудит на предмет равенства зарплат. Закон затрагивает 0,9% швейцарских предприятий, на которых работают 46% всех сотрудников Конфедерации, отмечается на сайте правительства. Первая проверка должна быть проведена в течение года после вступления поправки в силу, т.е. она должна быть завершена не позднее конца июня 2021 года. Компания может выбрать любой отчетный месяц с июля 2020-го по июнь 2021-го. Если в результате аудита гендерно обусловленного зарплатного разрыва не будет выявлено, то компания освобождается от дальнейших проверок. В противном случае аудит должен будет повторяться каждые четыре года.

Проведение проверки должно быть поручено независимому органу, причем Федеральный совет установил критерии для обучения аудиторов, которые должны будут ознакомиться с правовыми основами в области равной оплаты труда, научными основами статистического анализа и гендерно-нейтральной оценки работы, а также принципами верификации полученных результатов. Одна и та же аудиторская компания не может участвовать и в проведении внутреннего анализа, и в его верификации. Кроме того, Конфедерация разработала стандартный бесплатный инструмент для проверки Logib . Результаты аудита должны быть доведены до сведения сотрудников.

Работодатели могут быть освобождены от проверки, если анализ зарплат в компании уже проводился на других правовых основаниях, например, в рамках рассмотрения заявки на получение субсидий или процедуры госзакупок.

Любопытно, что ни Конституция, ни Закон о равенстве не определяют, что такое заработная плата. Федеральный суд, однако, разъяснил в одном из своих решений, что зарплата может быть определена как любая выплата, предоставляемая работодателем в обмен на работу, выполняемую работником.

Критики считают новую поправку слишком мягкой. Дело в том, что для компаний, не проводящих зарплатный аудит, не предусмотрено никаких штрафных санкций. Более того, санкций нет и в том случае, если проверка выявит необоснованные различия в оплате труда женщин и мужчин.

В соответствии с конституционным принципом равной оплаты труда мужчины и женщины должны получать одинаковую плату за одинаковую работу или труд равной ценности, подчеркивается на сайте федерального управления юстиции. Если внутренний анализ выявит необъяснимую разницу в оплате труда женщин и мужчин, то это может говорить о наличии систематической дискриминации по половому признаку.

По данным статистики, в 2018 году разница в медианных зарплатах женщин и мужчин достигла 11,5%, причем в частном секторе женщины зарабатывают на 14,4% меньше мужчин, а в государственном – на 11,4%. Чем выше должность, тем больше зарплатная разница, например, женщины на руководящих должностях зарабатывают 8 872 франка, в то время как их коллеги-мужчины, занимающие должности с тем же уровнем ответственности, получают 10 893 франка, т.е. на 18,6% больше. 58,3% должностей с уровнем заработной платы менее 4500 франков в месяц занимают женщины, а 82,4% рабочих мест с зарплатой более 16 000 франков – мужчины.

Разница в оплате труда частично объясняется объективными факторами, такими как опыт или образование, но примерно в 40% случаев она ничем не обоснована – это и есть гендерная дискриминация.

Добавим, что парламент ограничил срок действия обязательства по проведению анализа равной оплаты труда двенадцатью годами. Поправка к Закону о равенстве и сопровождающее ее постановление автоматически прекращают свое действие 1 июля 2032 года.