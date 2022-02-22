Доходы швейцарцев и лыжный спорт |Revenus des Suisses et la pratique du ski

Лыжный спорт занимает четвертое место в списке самых популярных в Швейцарии видов спорта после прогулок, езды на велосипеде и плавания. 52,7% семей с ежемесячным доходом 9000 франков и выше регулярно катаются на лыжах, в то время как в категории домохозяйств, зарабатывающих до 5000 франков в месяц, доля лыжников составляет менее 19%. Такой вывод не удивляет преподавателя института наук о спорте Лозаннского университета (UNIL) Грегори Кэна. В интервью телерадиокомпании RTS он отметил, что лыжный спорт изначально был прерогативой элиты, развивался на дорогих станциях вроде Санкт-Морица, Вербье и Кран-Монтаны. После Второй мировой войны началась демократизация лыжного спорта и до конца 1970-х менее обеспеченные слои населения имели больше возможностей кататься по белоснежным склонам. К сожалению, в 1980-х цена катания на лыжах росла гораздо быстрее, чем стоимость жизни. Сегодня однодневные ски-пассы стоят порой около 100 франков: совершенно очевидно, что не всем это по карману.