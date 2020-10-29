Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 29 октября 2020 года   

Дигитализация и зарплаты айтишников в Швейцарии|Digitalisation et salaires des informaticiens en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Цюрих-Лозанна, 29. 10. 2020. Просмотров: 38

© geralt/pixabay.com

Случается, что, оканчивая школу, парни и девушки не знают, какую профессию выбрать. Если раньше родители советовали детям поступать «на врача» или «на юриста», то сегодня те, кто хоть немного следят за тенденциями на рынке труда, уверенно скажут: «изучай информационные технологии». |
Il arrive qu'après avoir terminé leurs études, les ex-écoliers ne savent pas quelle profession choisir. Si autrefois les parents conseillaient à leurs enfants de devenir «médecin» ou «avocat», aujourd'hui ceux qui suivent les tendances du marché du travail diront à coup sûr: «étudie les technologies informatiques».

Человекоподобные роботы, конкурс песен, написанных искусственным интеллектом (ИИ), превосходство ИИ в играх (включая компьютерные) над человеком, стремительное развитие интернет-технологий и многое другое - для всего этого необходимо задействовать массу специалистов, умеющих писать код, создавать программы и приложения. А также аналитиков, экспертов в продвижении готовых продуктов, менеджеров с самым разным кругом обязанностей и т.д.

Дигитализация всех сфер деятельности человека принимает такие масштабы, что следует повсеместно ввести обязательное обучение основам программирования, как раньше было введено обязательное школьное образование. Впрочем, и без этого страны заботятся об информационном ликбезе населения: Наша Газета рассказывала о реальных и виртуальных мероприятиях «Цифровых дней» в Швейцарии, а по комментариям читателей в Facebook видно, что они к этой теме неравнодушны. Компания Morgan Philips опубликовала актуальное исследование с данными о зарплатах специалистов в сфере информационных технологий (ИТ). Речь идет не только о программистах, но вообще о людях, чьи должностные обязанности связаны с использованием ИТ.

Самая востребованная в этом году профессия, о которой мало знает широкая публика – хакер роста (англ.: growth hacker), спрос на этих специалистов вырос на 30% за один год. Задача таких сотрудников – добиться взрывного увеличения числа пользователей нового сервиса, роста клиентской базы компании. Почему не назвать их маркетологами? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, чем занимаются хакеры: получают несанкционированный доступ к чужим компьютерам, то есть, это люди, нацеленные на решение задачи клиента любым способом, не стесненные этическими нормами, умеющие находить оригинальные и действенные способы. Получается, что хакер роста – это человек, чье мышление отличается от мышления остальных сотрудников, многие из которых не в состоянии отойти от общепринятых шаблонов. 42% таких специалистов – женщины, больше всего хакеров роста – в Цюрихе, Женеве и Лозанне, за свою работу они получают 50-110 тыс. франков в год, при наличии солидного опыта – от 110 тыс. Таких специалистов трудно найти в Швейцарии, поэтому многие фирмы активно ищут их за рубежом.

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем в Конфедерации резко вырастет спрос на контент-стратегов (англ.: content strategist), чья задача состоит в определении направления, в котором выгоднее всего продвигать проект с точки зрения контента. Такие сотрудники должны уметь работать с огромными объемами информации, разбираться в сфере деятельности клиента, умело обращаться с инструментами анализа конкурентов и т.д. Сегодня в Конфедерации – менее 50 контент-стратегов, и у многих пока мало опыта.

Еще одна востребованная должность называется директор по опыту клиентов (англ.: customer experience director), такой сотрудник следит за тем, чтобы пользователь получал необходимую ему информацию при посещении сайта или пользовании мобильным приложением, и отвечает за качественные и долгосрочные отношения с клиентами. Средняя зарплата – 140-170 тысяч франков в год, специалисты с большим опытом получают свыше 170 тысяч.

В свою очередь, бизнес-аналитики выявляют потребности компании, составляют смету и выступают в качестве связующего звена между программистами и остальными сотрудниками. Они также тестируют готовые веб-сайты и приложения, оценивая их с точки зрения клиента, а в процессе разработки отвечают на вопросы программистов вроде «Что именно заказчик хочет получить в этом случае?» Зарплата начинается от 80 тыс. и может превышать 150 тыс. франков в год.

Интересно, что во многих сферах ИТ мужчины по-прежнему в большинстве. Женщины составляют лишь 5% ИТ-архитекторов и 9% руководителей отделов информационных технологий. Это объясняется тем, что учиться на такие специальности идут, в основном, парни, однако в настоящее время реализуются инициативы, направленные на то, чтобы подталкивать девушек к покорению вершин ИТ.

Кстати, ИТ-архитектор – сравнительно новая профессия. Это специалист, который решает, как будет выглядеть информационная система организации в целом и в деталях, т.е. от него зависит, насколько продуманной и эффективной она получится. Первые работники с такой записью в трудовой книжке стали появляться незадолго до кризиса 2008 г., а сегодня эксперты по подбору персонала уверенно оперируют набором обязанностей и навыков, сопутствующих этой должности. В Швейцарии младшим ИТ-архитекторам платят в среднем 120-150 тыс. франков, в дальнейшем они могут уверенно рассчитывать на рост вознаграждения. Многие работают в немецкоязычных кантонах, а приблизительно раз в четыре года они переходят в другую фирму.

Одна из сегодняшних тенденций заключается в том, что новое поколение специалистов в сфере ИТ предпочитает гибкий график работы. Многие не хотят числиться в штате компании, им больше по душе быть фрилансерами и выполнять проекты для разных заказчиков. Такое отношение идеально подходит самим предприятиям, которые в сегодняшних непростых условиях хотят быстро получать конкретные результаты. Другая тенденция состоит в том, что все больше ценятся специалисты, умеющие не только выполнять поставленные задачи, но и способные нестандартно мыслить и находить решения, которые «привяжут» клиентов к их компании.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 85.05

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

 С таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.

Всего просмотров: 2,178

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

 В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

Всего просмотров: 1,564

Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франков

 Состоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.

Всего просмотров: 1,356
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Тюрьма есть тюрьма. Даже в Швейцарии

 Фото - Наша газета Условия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».

Всего просмотров: 20,265

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

 В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

Всего просмотров: 1,564

Швейцарцы в долгах, как в шелках

 Задолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 719
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top