Человекоподобные роботы, конкурс песен, написанных искусственным интеллектом (ИИ), превосходство ИИ в играх (включая компьютерные) над человеком, стремительное развитие интернет-технологий и многое другое - для всего этого необходимо задействовать массу специалистов, умеющих писать код, создавать программы и приложения. А также аналитиков, экспертов в продвижении готовых продуктов, менеджеров с самым разным кругом обязанностей и т.д.

Дигитализация всех сфер деятельности человека принимает такие масштабы, что следует повсеместно ввести обязательное обучение основам программирования, как раньше было введено обязательное школьное образование. Впрочем, и без этого страны заботятся об информационном ликбезе населения: Наша Газета рассказывала о реальных и виртуальных мероприятиях «Цифровых дней» в Швейцарии, а по комментариям читателей в Facebook видно, что они к этой теме неравнодушны. Компания Morgan Philips опубликовала актуальное исследование с данными о зарплатах специалистов в сфере информационных технологий (ИТ). Речь идет не только о программистах, но вообще о людях, чьи должностные обязанности связаны с использованием ИТ.

Самая востребованная в этом году профессия, о которой мало знает широкая публика – хакер роста (англ.: growth hacker), спрос на этих специалистов вырос на 30% за один год. Задача таких сотрудников – добиться взрывного увеличения числа пользователей нового сервиса, роста клиентской базы компании. Почему не назвать их маркетологами? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, чем занимаются хакеры: получают несанкционированный доступ к чужим компьютерам, то есть, это люди, нацеленные на решение задачи клиента любым способом, не стесненные этическими нормами, умеющие находить оригинальные и действенные способы. Получается, что хакер роста – это человек, чье мышление отличается от мышления остальных сотрудников, многие из которых не в состоянии отойти от общепринятых шаблонов. 42% таких специалистов – женщины, больше всего хакеров роста – в Цюрихе, Женеве и Лозанне, за свою работу они получают 50-110 тыс. франков в год, при наличии солидного опыта – от 110 тыс. Таких специалистов трудно найти в Швейцарии, поэтому многие фирмы активно ищут их за рубежом.

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем в Конфедерации резко вырастет спрос на контент-стратегов (англ.: content strategist), чья задача состоит в определении направления, в котором выгоднее всего продвигать проект с точки зрения контента. Такие сотрудники должны уметь работать с огромными объемами информации, разбираться в сфере деятельности клиента, умело обращаться с инструментами анализа конкурентов и т.д. Сегодня в Конфедерации – менее 50 контент-стратегов, и у многих пока мало опыта.

Еще одна востребованная должность называется директор по опыту клиентов (англ.: customer experience director), такой сотрудник следит за тем, чтобы пользователь получал необходимую ему информацию при посещении сайта или пользовании мобильным приложением, и отвечает за качественные и долгосрочные отношения с клиентами. Средняя зарплата – 140-170 тысяч франков в год, специалисты с большим опытом получают свыше 170 тысяч.

В свою очередь, бизнес-аналитики выявляют потребности компании, составляют смету и выступают в качестве связующего звена между программистами и остальными сотрудниками. Они также тестируют готовые веб-сайты и приложения, оценивая их с точки зрения клиента, а в процессе разработки отвечают на вопросы программистов вроде «Что именно заказчик хочет получить в этом случае?» Зарплата начинается от 80 тыс. и может превышать 150 тыс. франков в год.

Интересно, что во многих сферах ИТ мужчины по-прежнему в большинстве. Женщины составляют лишь 5% ИТ-архитекторов и 9% руководителей отделов информационных технологий. Это объясняется тем, что учиться на такие специальности идут, в основном, парни, однако в настоящее время реализуются инициативы, направленные на то, чтобы подталкивать девушек к покорению вершин ИТ.

Кстати, ИТ-архитектор – сравнительно новая профессия. Это специалист, который решает, как будет выглядеть информационная система организации в целом и в деталях, т.е. от него зависит, насколько продуманной и эффективной она получится. Первые работники с такой записью в трудовой книжке стали появляться незадолго до кризиса 2008 г., а сегодня эксперты по подбору персонала уверенно оперируют набором обязанностей и навыков, сопутствующих этой должности. В Швейцарии младшим ИТ-архитекторам платят в среднем 120-150 тыс. франков, в дальнейшем они могут уверенно рассчитывать на рост вознаграждения. Многие работают в немецкоязычных кантонах, а приблизительно раз в четыре года они переходят в другую фирму.

Одна из сегодняшних тенденций заключается в том, что новое поколение специалистов в сфере ИТ предпочитает гибкий график работы. Многие не хотят числиться в штате компании, им больше по душе быть фрилансерами и выполнять проекты для разных заказчиков. Такое отношение идеально подходит самим предприятиям, которые в сегодняшних непростых условиях хотят быстро получать конкретные результаты. Другая тенденция состоит в том, что все больше ценятся специалисты, умеющие не только выполнять поставленные задачи, но и способные нестандартно мыслить и находить решения, которые «привяжут» клиентов к их компании.