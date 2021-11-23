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вторник, 23 ноября 2021 года   

Цена климатической нейтральности Швейцарии|Le prix de la neutralité climatique de la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 23. 11. 2021.

© makabera/pixabay.com

Чтобы достичь своих экологических целей к 2050 году, Конфедерации придется потратить 387,2 млрд франков, подсчитала Швейцарская ассоциация банкиров (ASB) совместно с компанией Boston Consulting Group.|
Pour atteindre ses objectifs environnementaux d'ici 2050, la Confédération devra dépenser 387,2 milliards de francs, a calculé l'Association suisse des banquiers (ASB) en collaboration avec le Boston Consulting Group.

Наша Газета писала о том, что Федеральный совет ужесточил политику в области климата и намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году. На реализацию этого плана Швейцарии необходимо ежегодно выделять в среднем 12,9 млрд франков (около 2% ВВП страны), подчеркивается в коммюнике Швейцарской ассоциации банкиров. Финансовая площадка Конфедерации способна обеспечить 91% требующихся инвестиций за счет кредитов и инструментов рынка капитала. Крайне важно, чтобы компании и частные лица все время вкладывали деньги в устойчивые проекты, включая модернизацию зданий и переход на производственные процессы, гарантирующие снижение затрат энергии, преобразование автопарка.

Помимо банковских ссуд и ипотечных кредитов, объем которых составляет 10,7 млрд франков (83% требуемых годовых инвестиций), на швейцарском рынке капитала можно было бы обеспечить 1 млрд франков (8%). Что касается других необходимых инвестиций, то до 0,9 млрд связаны с государственным имуществом, в том числе с общественным транспортом, на развитие которого традиционно выделяются бюджетные средства. Остаток (0,3 млрд) можно привлечь за счет смешанного финансирования или сотрудничества государства с частным сектором.

Важно отметить, что задача государства – создать оптимальные условия. Следует избегать законодательных или налоговых ограничений на деятельность по сбору средств, а также систематически публиковать «климатическую» информацию о компаниях и проектах, на которые следует выделить деньги.

Интересно, что сумма, которую называет ASB, намного скромнее суммы, указанной в отчете «Энергетические перспективы 2050+» федерального управления по энергетике (OFE/BFE). По подсчетам авторов этого документа, запланированные до 2050 года вложения в модернизацию энергетической инфраструктуры, зданий и транспортных средств составляют около 1,4 трлн франков. Впрочем, эти инвестиции окупятся вдвойне, уверены эксперты. Во-первых, такая стратегия снижает риск многомиллиардного ущерба, который может быть нанесен Швейцарии, если глобальное потепление не замедлится, а во-вторых, она помогает Конфедерации снизить ее зависимость от поставок энергоносителей из других стран.

 

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