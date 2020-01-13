Бурный денежный поток в кантоне Цюрих

Цюрихцы, скрывавшие свои доходы, могут задекларировать их и уплатить налоги, не опасаясь штрафов или уголовного преследования. За прошедшее десятилетие в казну кантона и коммун поступили 660 млн франков, «с повинной» явились 25,6 тыс человек и 200 компаний. В прошлом году амнистией воспользовались более 2,3 тыс. жителей, рекордным стал 2018-й, когда в налоговые органы представили информацию 7250 человек.



Газета Tribune de Genève приводит слова представителя департамента финансов кантона Цюрих Роджера Келлера о том, что подающих налоговые декларации швейцарцев оказалось больше, чем ожидали эксперты. Власти предполагали, что ежегодно «сдаваться» будут около 1 тыс. человек, прогноз оказался верным в первые годы, но в 2015-м, когда Швейцария заявила о своем намерении присоединиться к международной системе автоматического обмена налоговой информацией, число желающих раскрыть свои тайны стало быстро расти.



Интересно, что первыми в налоговые органы обратились те, кто скрывали самые крупные суммы. После подачи деклараций многим пришлось уплатить миллионы франков. Учитывая разные случаи, в 2010 году средняя сумма налогов составила 60 тыс. франков. Позднее о спрятанных богатствах решились сообщить не только наиболее состоятельные, но и люди со сравнительно небольшими доходами. В прошлом году средняя сумма налогов составила 2,5 тыс. франков. Работу инспекторов затрудняет то, что указанные в декларациях цифры не всегда верны.





Добавим, что многие налогоплательщики представили информацию о своих зарубежных банковских счетах, выплатах дивидендов и операциях с ценными бумагами, за десять лет они подали около 1 млн деклараций. Учитывая огромный поток данных, глава налоговой администрации кантона Цюрих Марина Цугер заявила, что ее подчиненные будут рассматривать сперва самые серьезные случаи, а затем – «средние». Декларация относится к категории «средних», если в соответствии с указанной в ней информацией в казну Цюриха могут поступить от 100 тыс. до 1 млн франков.Впрочем, не стоит думать, что в этой части страны живут одни толстосумы. По словам главы специального отдела налоговой администрации Верены Гроссманн, около 80% деклараций не заслуживают упоминания. До настоящего времени рассмотрено почти 10 тыс. «крупных» и «средних» дел, при этом Верена Гроссманн удивлена тем, что многие цюрихцы до сих пор не раскрывают информацию о солидных доходах. Тем не менее, судя по тому, сколько работы прибавилось у налоговых органов, можно предположить, что совесть проснется и у тех, кто пока не решились сделать ответственный шаг.