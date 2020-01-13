Бурный денежный поток в кантоне Цюрих

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 13. 01. 2020. Просмотров: 684
Цюрихцы, скрывавшие свои доходы, могут задекларировать их и уплатить налоги, не опасаясь штрафов или уголовного преследования. За прошедшее десятилетие в казну кантона и коммун поступили 660 млн франков, «с повинной» явились 25,6 тыс человек и 200 компаний. В прошлом году амнистией воспользовались более 2,3 тыс. жителей, рекордным стал 2018-й, когда в налоговые органы представили информацию 7250 человек.
Газета Tribune de Genève приводит слова представителя департамента финансов кантона Цюрих Роджера Келлера о том, что подающих налоговые декларации швейцарцев оказалось больше, чем ожидали эксперты. Власти предполагали, что ежегодно «сдаваться» будут около 1 тыс. человек, прогноз оказался верным в первые годы, но в 2015-м, когда Швейцария заявила о своем намерении присоединиться к международной системе автоматического обмена налоговой информацией, число желающих раскрыть свои тайны стало быстро расти.
Интересно, что первыми в налоговые органы обратились те, кто скрывали самые крупные суммы. После подачи деклараций многим пришлось уплатить миллионы франков. Учитывая разные случаи, в 2010 году средняя сумма налогов составила 60 тыс. франков. Позднее о спрятанных богатствах решились сообщить не только наиболее состоятельные, но и люди со сравнительно небольшими доходами. В прошлом году средняя сумма налогов составила 2,5 тыс. франков. Работу инспекторов затрудняет то, что указанные в декларациях цифры не всегда верны.
Кто и кого увольняет в ШвейцарииФирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Ленин в ЖеневеПрогулка в поисках теней: к 140-летию со дня рождения вождя революции, который четыре года прожил в этом городе.
Культура спасет мир?По инициативе редакции Нашей Газеты в Женеве создана Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии. Приглашаем всех, кому это интересно.
Добавить комментарий