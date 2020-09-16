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среда, 16 сентября 2020 года   

Биовино из Фрибурга|Vins bio de Fribourg

Автор: Лейла Бабаева, Фрибург-Вюлли, 16. 09. 2020. Просмотров: 158

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Винодельческие хозяйства, принадлежащие кантону Фрибург, переходят на биопроизводство, что соответствует ожиданиям многих потребителей. |
Les vignobles du canton de Fribourg passent à la culture biologique ce qui correspond aux attentes de nombreux consommateurs.

Кантон Фрибург производит вино в двух хозяйствах – Domaine de l'Hôpital в Вюлли и Domaine des Faverges в Лаво (кантон Во). Новые правила здесь начали постепенно вводить несколько лет назад; в Вюлли уже продается первая партия вина с пометкой Bio Suisse, отмечается в коммюнике на сайте, посвященном виноградникам кантона Фрибург. Сегодня в Domaine des Faverges на площади 6,6 га виноград выращивают без использования химических удобрений и пестицидов, в 2021 эту практику расширят на остальные 8,8 га. Желающим побывать на дегустации вин, произведенных во Фрибурге, следует позвонить по телефону +41 26 305 22 65.

Добавим, что в связи с пандемией Covid-19 винодельческий сектор Швейцарии переживает не лучшие времена, так как продажи вина сильно сократились. В этом контексте переход на биопроизводство можно только приветствовать, ведь, несмотря ни на что, власти Фрибурга смотрят в будущее. Расчет оказался верным, поскольку после снятия ограничений в Конфедерации спрос начал постепенно расти, а объем продаж биовина увеличился на 30%. Покупатели готовы платить больше, зная, что получат напиток лучшего качества. Сбор урожая винограда во Фрибурге начнется в последней декаде сентября.

Интересно, что благодаря особенностям швейцарского рельефа, где горы чередуются с долинами, между винодельческими хозяйствами в Лаво и в Фюлли (кантон Вале) больше отличий – в составе почвы, микроклимате, выращиваемых сортах – чем сходств. И это при том, что расстояние между вышеупомянутыми коммунами составляет всего около 50-ти км.

Говоря о винах Швейцарии в целом, отметим, что 4-6 сентября в Сьерре в 23-й раз прошел конкурс вин Mondial des Pinots. После дегустации 1132 разных марок из 21 страны жюри присудило первые 6 мест винам Конфедерации. Кроме того, швейцарские напитки получили 74 из 92-х золотых медалей. Любителям таких мероприятий напоминаем, что с 19 по 22 ноября в Лозанне пройдет фестиваль вин Swiss Wine Festival. Рекомендуем также посетить этот сайт, на нем регулярно публикуется информация о винах, которые не продаются в супермаркетах. Еще один источник сведений – приложение Vinilink, доступное для iPhone, в будущем появится версия для Android. Программа дает пользователю возможность открыть для себя новые швейцарские вина, указав названия, которые он предпочитает. Разработчики создали приложение, так как, по данным недавнего исследования, многие жители Конфедерации хотели бы чаще покупать местные вина, но о них не всегда можно найти достаточно информации, зато описания импортных напитков легко прочитать в интернете.

Немного статистики: общая площадь швейцарских виноградников составляет 14 704 га, большая часть расположена в Вале, Во, Женеве, Тичино, Цюрихе, Невшателе, Шаффхаузене и Граубюндене. Доля виноградников, где не используются химические удобрения и пестициды, растет почти каждый год и в 2019-м составила около 1400 га, активный переход на биопроизводство отмечается в Во, Невшателе, Вале и Граубюндене. Больше всего вин Швейцария импортирует из Италии (76 млн литров в прошлом году), Франции (38,5 млн) и Испании (28,3 млн). В сравнении с этими цифрами объем экспорта выглядит скромно – 1,3 млн литров в 2019-м. Что касается потребления, то в прошлом году швейцарцы выпили 255 млн литров (отечественных и импортных вин), это на 11 млн больше, чем в 2018-м. Запасы вина в Конфедерации в 2019-м году составили почти 160,5 млн литров.

 

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