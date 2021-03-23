Не только правительство и парламент думают о том, как выйти из спровоцированного пандемий экономического кризиса. Свой вклад вносит и Национальный банк Швейцарии, который для смягчения последствий кризиса прибегает к таким классическим инструментам, как увеличение объемов кредитования банков, а также активно вмешивается в валютный рынок. Согласно опубликованному в понедельник годовому отчету НБШ, размер валютных интервенций в 2020 году достиг рекордных 110 млрд франков по сравнению с 13,2 млрд годом ранее. Напомним, что цель этой меры состоит в том, чтобы ослабить национальную валюту и защитить экспортную экономику от чрезмерно высокого курса франка.

В целом, в течение прошлого года Нацбанк адаптировал свою политику к ситуации, сокращая по мере необходимости размер валютных интервенций. Так, в первом квартале 2020 года, когда пандемия только началась, на приобретение иностранной валюты было потрачено 38,5 млрд франков, а во втором квартале, на который пришелся первый локдаун, – 51,5 млрд. Далее объем интервенций начал ослабевать, составив 11 млрд в третьем квартале и 9 млрд – в последнем. В результате, валютные активы НБШ достигли рекордного уровня, увеличившись до 910 млрд франков.

Нацбанку и ранее приходилось осуществлять значительные валютные интервенции, но их размер еще никогда не был таким высоким. Для сравнения: после отмены привязки курса франка к евро в 2015 году, НБШ купил иностранной валюты на 86,1 млрд франков, в 2016-м – на 67,1 млрд , а в 2017-м – на 48,2 млрд. В 2014-м, за год до отмены минимального обменного курса, Нацбанк потратил на эти цели 25,8 миллиардов. 2018 год стал одним из самых «спокойных» в этом отношении: на закупку иностранной валюты ушло всего 2,3 млрд франков.

Кроме того, согласно отчету НБШ, в четвертом квартале 2020 года в торговом балансе наблюдался не привычный для Швейцарии профицит, а обусловленный сокращением доходов от первичного и вторичного секторов дефицит в размере 2,9 млрд франков. В третьем квартале наблюдался профицит в размере 11,5 млрд франков, а в том же квартале прошлого года профицит составил 16,3 млрд.

Любопытно, что, несмотря на коронаризис, члены Совета управляющих НБШ заработали в 2020-м немного больше, чем в 2019-м. В частности, согласно годовому отчету, Томас Йордан, Фриц Цурбрюгг и Андреа Мехлер получили примерно по 945 000 франков, а годом ранее – по 933 000 франков.

Добавим, что швейцарская денежная политика в последнее время подвергается критике со стороны США. В декабре прошлого года Вашингтон обвинил Берн в манипуляциях с национальной валютой с целью получения необоснованной коммерческой выгоды. Нацбанк Швейцарии в свою очередь отверг выдвинутые претензии, заявив, что интервенции на валютном рынке направлены не на то, чтобы получить конкурентное преимущество для швейцарской экономики. Напротив, монетарная политика страны нуждается в таких вмешательствах, «чтобы обеспечить соответствующие денежно-кредитные условия и, следовательно, ценовую стабильность». По оценкам экспертов, проблема заключается в том, что этот инструмент может оказаться единственным. По мнению редактора отдела экономики SRF, возможности такой меры, как поддержание отрицательных процентных ставок, в значительной степени исчерпаны: только укрепление евро и доллара было бы элегантным решением для Нацбанка Швейцарии, но обеспечение подобного развития событий выходит за рамки его компетенции.