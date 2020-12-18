Швейцария – валютный манипулятор?

Неожиданный «рождественский подарок» прилетел в Берн в минувшую среду из-за океана: США обвинили Швейцарию в манипуляциях с национальной валютой с целью получения необоснованной коммерческой выгоды. Аналогичные претензии американское Казначейство, которое провело экономическую оценку 20 крупнейших торговых партнеров США в период с июля 2019 года по июнь 2020 года, озвучило также в адрес Вьетнама, а Китай, по мнению Штатов, должен стать более прозрачным. Десять других стран, включая Германию, Японию, Италию, Тайвань, Таиланд и Индию, находятся в так называемом «списке мониторинга».

По американским правилам, страна классифицируется как валютный манипулятор, если она имеет положительное сальдо в торговле товарами с США в размере не менее 20 млрд долларов; имеет профицит внешнеторгового баланса не менее 2%; и если Центробанк страны осуществляет интервенции на валютных рынках в размере более 2% от собственного ВВП в течение любого шестимесячного периода с целью изменения стоимости своей валюты, уточняет SRF. Швейцария отвечает всем трем критериям.

Американские власти будут настаивать на принятии решений, которые «будут эффективно корректировать платежный баланс и устранять недобросовестные торговые преимущества, возникающие в результате этих операций».

Нацбанк Швейцарии (BNS/SNB) в свою очередь отверг выдвинутые претензии, заявив, что Конфедерация «ни при каких обстоятельствах не занимается валютными манипуляциями». По мнению Берна, интервенции на валютном рынке не направлены на то, чтобы получить конкурентное преимущество для швейцарской экономики. Напротив, монетарная политика страны нуждается в таких вмешательствах, «чтобы обеспечить соответствующие денежно-кредитные условия и, следовательно, ценовую стабильность». Берн находится в контакте со своими американскими коллегами и готов дать им объяснения относительно особенностей экономической ситуации и монетарной политики страны.

Государственный секретариат по международным финансовым вопросам (SFI) заявил, что на данном этапе невозможно сказать, будут ли США вводить санкции в отношении Швейцарии, сообщает RTS. Некоторые эксперты полагают, что ситуация вскоре может измениться с уходом Дональда Трампа, так как недавно избранный на пост президента США Джо Байден, скорее всего, будет придерживаться гораздо более примирительного тона. Другие, впрочем, считают, что критерии, применяемые Минфином США для определения страны-манипулятора, объективны и не зависят от состава администрации.

В худшем случае Швейцарии грозят пошлины на экспортируемые в США товары, добавляет SRF. Кроме того, вероятно, странам будет сложнее достичь соглашения о свободной торговле, которое Берн и Вашингтон обсуждают уже в течение долгого времени.

Примечательно, что, несмотря на давление Вашингтона, Конфедерация не изменила свою денежно-кредитную политику. В четверг Нацбанк объявил, что сохраняет размер отрицательных процентных ставок на уровне -0,75%, а также подчеркнул, что готов к интервенциям на валютном рынке. «Пандемия Covid-19 продолжает тяжело сказываться на экономике. В этом сложном контексте Национальный банк Швейцарии продолжает свою экспансионистскую денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию эволюции конъюнктуры и цен», - отмечается в коммюнике BNS. Кроме того, Нацбанк пересмотрел свой прогноз развития ВВП на 2020 год в сторону повышения, ожидая снижения примерно на 3%, а не на 5%. Этот оптимизм обусловлен менее сильным, чем оценивалось ранее, негативным воздействием первой волны эпидемии. Возврат к росту прогнозируется в следующем году - в размере от +2,5% до +3%, по предварительным оценкам.