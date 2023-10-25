Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен, 25.10.2023.
В музее Open Art в Санкт-Галлене проходит небольшая, но совершенно чудесная выставка украинского наивного искусства.|
L’Open Art Museum de Saint-Gall accueille une petite mais absolument merveilleuse exposition d’art naïf ukrainien.
Швейцария в этом году принимает сразу две выставки представителей так называемого наивного искусства: в Базеле можно увидеть работы грузинского художника Нико Пиросмани, а в Санкт-Галлене открылась экспозиция украинских «наивов». Если первая выставка готовилась давно, то толчком для второй послужила война в Украине, принесшая, помимо чудовищных человеческих жертв, огромные материальные разрушения и поставившая под угрозу культурное наследие страны. Обе выставки – большая редкость для Швейцарии, многие работы выставлены здесь впервые, поэтому искренне рекомендуем успеть их увидеть.
В широком смысле под наивным искусством понимают направление примитивизма, к которому относится, среди прочего, творчество художников-самоучек. Наивное искусство некоторое время считалось второстепенным, и этот отчасти снобский подход оказался в корне неверным. Сегодня эстетическое значение работ «наивов» неоспоримо. Более того, народные корни этого искусства придают ему мощную самобытную силу, формирующую культурную историю страны.
Сейчас культурная самобытность Украины находится под угрозой: во время войны произведения искусства расхищаются, музеи просто уничтожаются. В этом смысле выставка в Санкт-Галлене имеет не только художественное, но и просветительское значение, донося до широкой общественности значимость и необходимость сохранения украинских культурных ценностей.
Экспозиция в музее Open Art включает около 50 работ 23 художников, отобранных куратором Лидией Лихач из киевской галереи Родовiд. Для многих посетителей выставки открытием станут портреты украинских мастеров, имеющие, к слову, много общих черт с работами Пиросмани, например, иконографичность. Дело в том, что на развитие «наивного» портрета оказал влияние жанр портретной живописи «парсуна», восходящий к иконописи и считающийся промежуточным этапом на пути к более реалистичным портретам. Отведенные в сторону глаза и строгий, глубокий, задумчивый взгляд, в котором читаются покой и осознание какой-то печали, придают изображенным на картинах людям свойственные святым безмятежность и отрешенность.
Украинские художники также черпали вдохновение в парадных казацких портретах XVII-XVIII веков и фотографии. Неслучайно, на одном из стендов представлена серия студийных черно-белых фотопортретов начала XX века из собрания галереи Родовiд: в композиции картин и постановочных снимков провинциальных фотоателье видна симметричность. Включенные в экспозицию портреты Панаса Ярмоленко (1886-1953) и его дочери Якилины Ярмоленко (1918-1970-е), Григория Ксенза (1874-1946), Екатерины Белокур (1900-1961) поражают своей выразительностью и тщательной проработкой. Их вряд ли можно назвать «наивными»: скорее можно говорить о размытии границ между такими течениями, как реализм, новая объективность и примитивизм. Примечательно, что на международной выставке 1954 года в Париже были представлены три картины Екатерины Белокур, которые произвели неизгладимое впечатление на Пабло Пикассо. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить тот факт, что авангардисты и постмодернисты часто обращались к наивному искусству в поисках новых выразительных форм.
К важным аспектам классического украинского наивного искусства относится и флора: некоторые изображенные на картинах цветы порождают ассоциации со средневековыми цветочными гобеленами. Многие украинские художницы начинали с цветочных росписей, которыми они украшали стены собственных домов, а также хат соседей и родственников. Широко известна, например, петриковская роспись, названная по имени села Петриковка: этот насыщенный символизмом стиль декоративной живописи характеризуется растительными и цветочными орнаментами. В 2013 году петриковская роспись была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. В этой традиции работали Татьяна Пата (1884-1976), Ирина Пилипенко (1893-1979) и Параска Павленко (1881-1983), использовавшие простые краски и специальные кисти из травы.
Расположенный в поселке Иванков музей, где хранились некоторые работы художницы, был разрушен 26 февраля 2022 года – на третий день развязанной Россией войны. Жители деревни смогли спасти картины, буквально вынеся их из огня – одна из спасенных работ была показана на Биеннале в Венеции в прошлом году. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к украинской художнице, а написанная ею картина «Голубь расправил крылья и просит мира» стала одним из главных современных антивоенных символов и олицетворением надежды на мир. Сама же выставка названа в честь другой картины Примаченко – «Зверь войны». Чудовище с колючими глазами, когтистыми лапами и красной щелью вместо рта снова вернулось, чтобы сеять хаос, но нет сомнений в том, что оно будет повержено – голубь мира в конце концов одолеет это страшное чудище.
От редакции: Выставка «Die Bestie des Krieges. Naive Kunst aus der Ukraine» продлился до 25 февраля 2024 года. Всю практическую информацию можно найти на сайте openartmuseum.ch.
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