Швейцария в этом году принимает сразу две выставки представителей так называемого наивного искусства: в Базеле можно увидеть работы грузинского художника Нико Пиросмани, а в Санкт-Галлене открылась экспозиция украинских «наивов». Если первая выставка готовилась давно, то толчком для второй послужила война в Украине, принесшая, помимо чудовищных человеческих жертв, огромные материальные разрушения и поставившая под угрозу культурное наследие страны. Обе выставки – большая редкость для Швейцарии, многие работы выставлены здесь впервые, поэтому искренне рекомендуем успеть их увидеть.

В широком смысле под наивным искусством понимают направление примитивизма, к которому относится, среди прочего, творчество художников-самоучек. Наивное искусство некоторое время считалось второстепенным, и этот отчасти снобский подход оказался в корне неверным. Сегодня эстетическое значение работ «наивов» неоспоримо. Более того, народные корни этого искусства придают ему мощную самобытную силу, формирующую культурную историю страны.

Сейчас культурная самобытность Украины находится под угрозой: во время войны произведения искусства расхищаются, музеи просто уничтожаются. В этом смысле выставка в Санкт-Галлене имеет не только художественное, но и просветительское значение, донося до широкой общественности значимость и необходимость сохранения украинских культурных ценностей.

Экспозиция в музее Open Art включает около 50 работ 23 художников, отобранных куратором Лидией Лихач из киевской галереи Родовiд. Для многих посетителей выставки открытием станут портреты украинских мастеров, имеющие, к слову, много общих черт с работами Пиросмани, например, иконографичность. Дело в том, что на развитие «наивного» портрета оказал влияние жанр портретной живописи «парсуна», восходящий к иконописи и считающийся промежуточным этапом на пути к более реалистичным портретам. Отведенные в сторону глаза и строгий, глубокий, задумчивый взгляд, в котором читаются покой и осознание какой-то печали, придают изображенным на картинах людям свойственные святым безмятежность и отрешенность.

Украинские художники также черпали вдохновение в парадных казацких портретах XVII-XVIII веков и фотографии. Неслучайно, на одном из стендов представлена серия студийных черно-белых фотопортретов начала XX века из собрания галереи Родовiд: в композиции картин и постановочных снимков провинциальных фотоателье видна симметричность. Включенные в экспозицию портреты Панаса Ярмоленко (1886-1953) и его дочери Якилины Ярмоленко (1918-1970-е), Григория Ксенза (1874-1946), Екатерины Белокур (1900-1961) поражают своей выразительностью и тщательной проработкой. Их вряд ли можно назвать «наивными»: скорее можно говорить о размытии границ между такими течениями, как реализм, новая объективность и примитивизм. Примечательно, что на международной выставке 1954 года в Париже были представлены три картины Екатерины Белокур, которые произвели неизгладимое впечатление на Пабло Пикассо. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить тот факт, что авангардисты и постмодернисты часто обращались к наивному искусству в поисках новых выразительных форм.

К важным аспектам классического украинского наивного искусства относится и флора: некоторые изображенные на картинах цветы порождают ассоциации со средневековыми цветочными гобеленами. Многие украинские художницы начинали с цветочных росписей, которыми они украшали стены собственных домов, а также хат соседей и родственников. Широко известна, например, петриковская роспись, названная по имени села Петриковка: этот насыщенный символизмом стиль декоративной живописи характеризуется растительными и цветочными орнаментами. В 2013 году петриковская роспись была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. В этой традиции работали Татьяна Пата (1884-1976), Ирина Пилипенко (1893-1979) и Параска Павленко (1881-1983), использовавшие простые краски и специальные кисти из травы.

«Рисую солнечные цветы, потому что людей люблю, творю на радость, на счастье людям, чтобы все народы друг друга любили, чтобы жили они, как цветы по всей земле», - так говорила о своем творчестве сама Мария Примаченко.

В центре выставки находится группа картин Марии Примаченко (1909-1997), считающейся одной из самых известных представительниц украинского наивного искусства: 2009-й был объявлен ЮНЕСКО годом Марии Примаченко в честь столетия со дня ее рождения. Родившаяся в Киевской области художница в раннем возрасте заболела полиомиелитом и с детства много времени уделяла вышиванию и декоративной росписи домов. В 1936 году она впервые привлекла внимание широкой публики в рамках «кампании по выявлению народных талантов», после чего она была приглашена в мастерские Киевского национального художественного музея. Впоследствии работы Примаченко демострировались на международных выставках. Будучи вдовой участника Великой Отечественной войны, Примаченко вынуждена была одна обеспечивать себя и сына, поэтому к творческой деятельности она вернулась лишь в конце 1950-х годов. В 1959 году она стала членом Ассоциации художников Украины, а в 1966-м получила премию имени Тараса Шевченко.Сегодня в украинских музеях и частных коллекциях находится более 600 работ художницы. Ее картины украшают обложку Универсальной энциклопедии наивного искусства.

Расположенный в поселке Иванков музей, где хранились некоторые работы художницы, был разрушен 26 февраля 2022 года – на третий день развязанной Россией войны. Жители деревни смогли спасти картины, буквально вынеся их из огня – одна из спасенных работ была показана на Биеннале в Венеции в прошлом году. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к украинской художнице, а написанная ею картина «Голубь расправил крылья и просит мира» стала одним из главных современных антивоенных символов и олицетворением надежды на мир. Сама же выставка названа в честь другой картины Примаченко – «Зверь войны». Чудовище с колючими глазами, когтистыми лапами и красной щелью вместо рта снова вернулось, чтобы сеять хаос, но нет сомнений в том, что оно будет повержено – голубь мира в конце концов одолеет это страшное чудище.

От редакции: Выставка «Die Bestie des Krieges. Naive Kunst aus der Ukraine» продлился до 25 февраля 2024 года. Всю практическую информацию можно найти на сайте openartmuseum.ch.