Национальный музей Украины «Киевская картинная галерея», до марта 2017 года носивший название «Киевский музей русского искусства», а в Швейцарии представленный как Киевская национальная художественная галерея, был основан в 1922 году на базе национализированных частных собраний, прежде всего коллекции коллежского советника Федора Артемовича Терещенко, наследники которого покинули Киев в 1918-м. Музей размещается на носящей его имя улице, Терещенковской, в его же бывшей усадьбе, построенной в 1878 году известным киевским архитектором Владимиром Николаевым. Приобретя усадьбу в 1881 году, Терещенко обратился к академику архитектуры А. Л. Гуну и заказал ему эскизный проект перестройки приобретенного здания и его внутренней отделки. Работы по перестройке выполнялись в 1882-1884 годах при участии петербургских подрядчиков, специалистов мебельной фирмы Ф. Мельцера, скульпторов Шварца и Ботта, художника Сидикова. Руководил строительством автор первоначального проекта В. М. Николаев.

В 1934 года галерея получила статус музея и по сей день остается одной из главных выставочных площадок Украины. Здесь есть отделы древнерусского искусства, искусства 18-19 веков и советского периода, в которых представлены живопись, скульптура, графика, художественные промыслы, в общей сложности собрание насчитывает более 12 тысяч предметов.



Среди древнейших хранящихся в нем произведений искусства –икона «Борис и Глеб», созданная в Новгороде в конце 12– первой половине 13 века. Произведения русского искусства досоветской эпохи представлены картинами Д. Левицкого, В. Тропинина, В. Серова, В. Перова, В. Маковского, В. Васнецова, И. Репина, М. Антокольского, В. Верещагина, М. Врубеля, Н. Ге, И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. А. Ярошенко, а советское искусство представляют работы художников Б. Иогансона, С. Герасимова, Б. Ряузова, С. Чуйкова, Д. Байрамова, скульпторов И. Шадра, С. Кольцова…

Собрание настолько огромно, что хватило бы на десятки выставок, и мы рады, что, после юбилейных торжеств в Киеве в прошлом году, часть его стала доступна жителям и гостям двух крупных швейцарских арт-центров, Базеля и Женевы.

Как это получилось? Весной 2022 года представители Киевской галереи обратились к коллегам в Швейцарии: в связи с нехваткой безопасных хранилищ в Киеве они искали временного пристанища для хотя бы части своей коллекции. Причем не просто где-то в запасниках, а так, чтобы киевские сокровища увидела публика. Прекрасно, что план удался! Можно только догадываться, с какими организационными сложностями пришлось столкнуться организаторам, учитывая невероятно сжатые сроки (обычно выставки готовятся хотя бы за год), периодическое отсутствие электричества, а с ним и связи, и нежелание страховых компаний гарантировать сохранность ценного груза во время его доставки к границе с Польшей.

Однако все это уже позади, и 49 работ, созданных 31 художником, творившим в 18-20 веках, представлены на открывшейся 6 декабря в Kunstmuseum Базеля выставке под названием «Рожденные в Украине» и останутся здесь до 30 апреля 2023 года.

Название выставки звучное, и выбор предлога не вызывает сомнений. В коммюнике, распространенном базельским музеем, упомянуты Илья Репин, Дмитрий (в тексте – Дмитро) Левицкий, Владимир (Володимир) Боровиковский, Архип Куинджи, Николай (Микола) Ярошенко и Давид Бурлюк – видимо, именно эти имена способны привлечь, по мнению кураторов, наибольшее внимание публики. Исторической верности ради стоит заметить, что все они, за исключением Левицкого, родились в городах, находившихся на тот момент на территории Российской империи. И все, включая Левицкого, но исключая Бурлюка, учились или преподавали, а то и то, и другое, в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Бурлюк же, более известный как поэт и «отец русского футуризма», в 1911-1914 годах занимался вместе с Владимиром Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Но это так, к слову.

Выставка, открывшаяся днем позже в Женеве, носит более абстрактно-художественное название – «От сумерек к рассвету». «Контрасты между тьмой и светом, ослепляющие закаты и полные надежды восходы эхом откликаются на многие пейзажи из собрания Музея искусства и истории Женевы. Вечная битва между светом и тьмой добавляет выставке глубокое символическое значение в сегодняшнем контексте», так сформулировали свою концепцию кураторы во флаере на трех языках – французском, английском и украинском.

Все так и есть. От «Ночи на Дону» (1882 г.) Архипа Куинджи и «Заката солнца зимой» (1885 г.) Юлия Клевера охватывает невыразимая печаль, которую лишь с большой натяжкой получается назвать светлой. И что с того, что один из них – этнический грек, а второй – немец?! Настоящее искусство – то, которое хватает за душу, которое проникает в сердце, как взгляд «Монахини» (1887 г.) на великолепном полотне Ильи Репина, то, которое выносит на поверхность все лучшее, все самое чистое в каждом человеке. А все дьявольское пусть останется в «Демоне» Михаила Врубеля, первый вариант которого вызвал отвращение даже у его отца, усомнившегося, что картина понравится публике и профессорам Академии художеств. Время все расставило на свои места.

… Рассказывая о Киевской национальной художественной галерее, устроители выставки в Базеле объясняют посетителям, что «с 2014 года музея занимается критическим переосмыслением и научным изучением собственной коллекции, ставя под вопрос идею о русском искусстве, как о якобы однородном наборе культурных ценностей. Нападение России на Украину в этом году придало этому проекту новую экзистенциальную срочность».

Поставленный вопрос понятен. Он болезненный, сложный и глубинный. Хочется надеяться, что и ответ на него не будет поверхностным.