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суббота, 15 апреля 2023 года   

Женевский взгляд на мценские страсти|Le drame de Mtsensk vu de Genève

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14. 04. 2023.

Ауршине Стундите в роли Катерина Львовны Измайловой. Фото с репетиции Photo © GTG/Dougados Magali

С 30 апреля по 9 мая на сцене Большого театра Женевы будет идти опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.

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Le Grand Théâtre invite à l’opéra de Dimitri Chostakovitch « Lady Marbeth de Mtsensk » dans la mise-en-scène de l’espagnol Calixto Bieito.

Наши постоянные читатели, любящие классическую музыку, помнят, вероятно, как мы радовались тому, что сезон 2021-2022 годов открывался в женевском оперном театре «Войной и миром» – первой в Швейцарии постановкой грандиозного опуса Сергея Прокофьева. Были у нас к той постановке замечания, но в целом получилось неплохо, так что результата нового обращения испанского режиссера Каликсто Биейто к русской классике советского периода мы ждем с интересом.

Тем, кто со школьно-студенческих скамей подзабыл содержание повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», написанной в 1864 году и определенной самим автором как очерк, очень советуем перечитать: удовольствие гарантировано. В самом сжатом виде суть такова. Юную Катерину выдали замуж за намного старшего ее, да еще и бесплодного сына богатого купца. Она мается со скуки в большом доме, постоянно терроризируемая свекром. От скуки Катерина заводит роман с красивым приказчиком Сергеем, известным бабником. Банальная история приобретает шекспировский размах, когда жертвами страсти купчихи и ее возлюбленного один за другим становятся законный муж, свекор и малолетний племянник. За преступлением следует неминуемое наказание: каторга, смерть главной героини и … четвертый труп.



Провинциальная детективная история была положена на музыку Дмитрием Шостаковичем с целью не только выявить ужасы царского строя в России, но и, вслед за Мусоргским, выдвинуть в опере проблему совести. Премьера первой редакции (под названием «Леди Макбет Мценского уезда») состоялась 22 января 1934 года в Ленинграде, в Малом оперном театре, а уже через два дня в Москве, в Музыкальном театре под руководством тогда еще самого В. И. Немировича-Данченко – на том спектакле присутствовал Максим Горький, под конец, как свидельствуют очевидцы, утиравший слезы. В 1935 году оперу поставили также в филиале Большого театре, располагавшегося в нынешнем Театре оперетты. Однако премьера второй редакции (под названием «Катерина Измайлова») состоялась лишь 29 лет спустя – 8 января 1963 года в Москве, в Музыкальном театре к тому времени уже имени К. С. Cтaниславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Почему? Ответ известен: несмотря на первоначальный ошеломляющий успех как в России, так и за рубежом, 28 января 1936 года в газете «Правда» появилась печально известная редакционная статья (без подписи) под заголовком «Сумбур вместо музыки», с подзаголовком в скобках: "(об опере “Леди Макбет Мценского уезда”)”. Судьба разгромленного произведения была решена на последующие почти тридцать лет.

Женевская премьера еще впереди, но поскольку изначально спектакль готовился для Фламандской оперы Антверпена в 2014 году, кое-что о нем уже известно. Например, то, что режиссер представил оперу Шостаковича, действие которой развивается в уездном российском городке, в виде фильма ужасов. Параллельно он решил придать теме более глобальное звучание, что подчеркивается декорациями Ребекки Рингст, увлекающими зрителя в индустриальный лабиринт, «полный грязи, где невозможно работать без защитного комбинезона, и который напоминает загаженные и обшарпанные метрополии России, Китая или Детройт», читаем мы в выпущенном театром пресс-релизе. Читаем не без удивления, не совсем понимая, как отдельно взятый промышленный город США оказался в одном ряду с двумя огромными государствами.

Авторы спектакля обещают зрителям настоящий roller-coaster, который никого не оставит равнодушным. «Это не «Ромео и Джульетта», но апокалиптический триллер о любви в пост-капиталистической системе», – делится своим видением Каликсто Биейто. «Помимо убийств, мы увидим (и услышим) брутальный секс, садистскую драму и сексуальное насилие» – так завлекает зрителя пресс-служба женевского театра на эту высокую психологическую драму. Справедливости ради заметим, что именно на «это» сделал акцент и музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», написавший после представления оперы в Нью-Йорке в 1935 году: «Шостакович является, вне сомненья, наиглавнейшим композитором порнографической музыки во всей истории оперы». А член Французской академии Доминик Фернандес, о только что вышедшей книге которого, посвященной советскому роману, мы рассказывали на днях, отмечает: «Эротизм отсутствует в русском романе, в русской поэзии, как ню отсутствует в русской живописи и скульптуре. Если в 1936 году Сталин осудил оперу Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" и запретил ставить ее в театрах, то сделал он это не из-за агрессивно-революционного характера музыки, как часто полагают, а потому, что зрители видели на сцене открыто совершаемый адюльтер и оргазм двух похотливых развратников, акцентируемый резкими звуками тромбона – триумф выведенного в герои любовника над обманутым и осмеянным мужем». 

Ох… Хочется все же надеяться, что одним сексом все не ограничится и исполнители окажутся на высоте, ведь именно они остаются в опере главными, на остальное можно в крайней случае закрыть глаза. В буквальном смысле слова.

За пульт Оркестра Романдской Швейцарии, сопровождающего постановку, встанет, как и на время «Войны и мира», аргентинский дирижер Алехо Перез. Роль Катерины Львовны станет женевским дебютом литовской сопрано Ауршине Стундите, уже исполнявшей ее в Антверпене и в Париже. Партия Сергея поручена чешскому тенору Ладиславу Элгру, а в образе злого свёкра Бориса Тимофеевича на женевскую сцену выйдет российский бас Дмитрий Ульянов, покоривший всех в партии Кутузова в «Войне и мире».

Билеты на спектакль, не рекомендуемый зрителям младше 16 лет, проще всего заказать на сайте театра. Мы обязательно побываем на премьере. Надеемся, и вы тоже.

 

 

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