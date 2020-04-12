Автор: Александра Каурова, Эреманс, 12. 04. 2020. Просмотров: 67
Так называется картина швейцарского художника Эдурда-Южена-Франсиса Валле. Мы подсмотрели ее на страничке ФБ нашей читательницы Александры Кауровой и, с ее согласия, дарим вам – пока пасхальное воскресенье не кончилось!|
Ceci est le titre d’un tableau du peintre suisse Edouard-Eugène-Francis Vallet. Nous l’avons remarqué sur la page FB de notre lectrice Alexandra Kauorova et, avec sa permission, partageons avec vous cette découverte, le temps que dimanche ne soit pas fini !
Швейцарский художник Эдуард Валле (1876-1929) родился в Женеве, умер в Кресси, а между двумя этими датами подолгу жил в кантоне Вале. Картина «Воскресное утро» (Dimanche matin) была написана в 1908 году в деревне Эреманс (Hérémence), где я сейчас нахожусь.
Картина понравилась современникам своей удивительной цвето- и светопередачей, превращающей повседневную сцену в особый, возвышенный момент.
Перед нами женщина в традиционной одежде кантона Вале/Валлис. Она стоит на балкончике типичного для здешних мест шале, держа в руке чётки и Священное Писание. Ее взгляд устремлён вдаль, на окружающий пейзаж. Художник поймал момент чистого созерцания или, как мы сказали бы сегодня, «медитации» перед тем, как отправиться на воскресную службу в церковь. Может быть, уже слышен звон колоколов, призывающий прихожан. За спиной у женщины – замкнутое домашнее пространство, перед ней – бескрайний мир, непостижимая вселенная... (с Днём космонавтики, кстати!)
Картина Валле стала знаковой не только для его творчества, но и для жителей этого края, которые увидели в ней выражение «гения места». В центре деревеньки Эреманс даже установили мемориальную бронзовую доску с изображением картины в память о годах, которые провёл здесь художник. Сегодня картину можно увидеть в Kunsthaus Zürich. Обратите внимание на головной убор крестьянки: эта шляпа необычной формы – часть традиционного костюма в кантоне Вале. В шале, где мы сейчас переживаем карантин, нашлась такая же!
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