Швейцарский художник Эдуард Валле (1876-1929) родился в Женеве, умер в Кресси, а между двумя этими датами подолгу жил в кантоне Вале. Картина «Воскресное утро» (Dimanche matin) была написана в 1908 году в деревне Эреманс (Hérémence), где я сейчас нахожусь.



Картина понравилась современникам своей удивительной цвето- и светопередачей, превращающей повседневную сцену в особый, возвышенный момент.





Перед нами женщина в традиционной одежде кантона Вале/Валлис. Она стоит на балкончике типичного для здешних мест шале, держа в руке чётки и Священное Писание. Ее взгляд устремлён вдаль, на окружающий пейзаж. Художник поймал момент чистого созерцания или, как мы сказали бы сегодня, «медитации» перед тем, как отправиться на воскресную службу в церковь. Может быть, уже слышен звон колоколов, призывающий прихожан. За спиной у женщины – замкнутое домашнее пространство, перед ней – бескрайний мир, непостижимая вселенная... (с Днём космонавтики, кстати!)





Картина Валле стала знаковой не только для его творчества, но и для жителей этого края, которые увидели в ней выражение «гения места». В центре деревеньки Эреманс даже установили мемориальную бронзовую доску с изображением картины в память о годах, которые провёл здесь художник. Сегодня картину можно увидеть в Kunsthaus Zürich. Обратите внимание на головной убор крестьянки: эта шляпа необычной формы – часть традиционного костюма в кантоне Вале. В шале, где мы сейчас переживаем карантин, нашлась такая же!